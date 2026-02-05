El PP recalca a Abascal que quien le critica es gente de Vox y le exige no focalizar sus "miserias" en los 'populares'

En una declaración pública, el Partido Popular ha solicitado a Santiago Abascal que, ante las críticas vertidas sobre su liderazgo, tome medidas con quienes dentro de su formación expresan desacuerdo, en lugar de atribuir los conflictos a factores externos. Según Europa Press, esta petición surge tras la filtración de una serie de audios fechados en 2024, en los que altos cargos de Vox en Aragón expresan opiniones contrarias a la estrategia de Abascal, especialmente en relación con la decisión de abandonar gobiernos autonómicos.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, el Partido Popular reaccionó de manera directa ante las acusaciones del líder de Vox, quien culpó a los 'populares' y a sus "terminales mediáticas" de orquestar una "guerra sucia" y mostró su convicción de que su partido alcanzará un resultado sin precedentes en las próximas elecciones en Aragón. En un mensaje difundido a través de la red social X, el Partido Popular recalcó que los comentarios críticos hacia Abascal provienen de miembros de Vox y no de agentes externos. En el mensaje se lee: "Hasta aquí hemos llegado. No es Génova quien llama inútil o puto basto al presidente nacional de Vox. Quien critica a Santiago Abascal es gente de su partido a la que aún hoy tiene en nómina".

Sobre el origen de la polémica, el diario 'ABC' publicó unos audios correspondientes a 2024 en los que se escucha a la jefa de gabinete de la presidenta de las Cortes de Aragón, Ana Pilar González del Cacho, expresar sus opiniones negativas sobre Abascal en una conversación mantenida junto con el candidato de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, entre otros participantes. En esos audios, se debaten internamente las consecuencias y dificultades asociadas con la salida del partido de los gobiernos autonómicos, una medida impulsada por la dirección nacional de Vox y defendida por Abascal.

Durante una comparecencia llevada a cabo ante los medios de comunicación en Teruel, Abascal restó importancia al contenido de las grabaciones, señalando que no les otorga relevancia: "En realidad, me resultan hasta graciosos y simpáticos, no les doy ninguna importancia después de dos años, con palabras un poquito más o menos duras, me las dicen hasta en mi familia. Pasa en las mejores casas. Honradamente, no tienen ninguna importancia", manifestó, según recogió Europa Press. Según explicó el dirigente de Vox, la decisión adoptada por el partido en su momento representó un desafío para parte de la organización, aunque prevaleció la obediencia colectiva: "Vox tomó en aquel momento una decisión que era verdaderamente difícil, que costó seguir a muchas personas, pero finalmente la siguió en bloque la mayor parte de los dirigentes de Vox", afirmó Abascal.

Frente a estas declaraciones, el Partido Popular insistió en desligarse de cualquier responsabilidad en las tensiones internas que han surgido en Vox y exigió a Abascal que, si considera necesarios despidos por las críticas recibidas, los ejecute, pero que deje de responsabilizar a otros partidos. "Que despida a quien le insulta o que se calle, pero que no responsabilice a un partido que no ha utilizado nunca los líos internos de Vox para hacer política. Ya está bien", concluyó el mensaje emitido por la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, según lo publicado por Europa Press.

La posición adoptada por el Partido Popular durante este episodio ha consistido en desmarcarse completamente de las disputas internas de su principal aliado parlamentario de la derecha, atribuyendo la controversia exclusivamente a las dinámicas propias de la formación dirigida por Abascal y exigiendo que estas cuestiones no se proyecten hacia actores externos. De acuerdo con Europa Press, la coincidencia de estos hechos con el contexto preelectoral en Aragón ha resultado determinante para la intensidad de los mensajes emitidos por ambas formaciones.

Las grabaciones difundidas, que involucran figuras relevantes de Vox en Aragón, exponen divergencias en la gestión y las decisiones de la dirección nacional, particularmente en relación con la presencia del partido en los gobiernos autonómicos. Los protagonistas de los audios expresaron que la decisión de abandonar la coalición de gobierno les supuso dificultades de seguimiento a nivel individual, aunque finalmente la mayoría respaldó la determinación adoptada.

La publicación de los audios y la reacción inmediata de los partidos están enmarcadas en una estrategia de comunicación preelectoral donde la gestión de la lealtad y el control del mensaje resultan especialmente sensibles. Europa Press detalló que las intervenciones públicas de Abascal y los comunicados del Partido Popular apuntan a contener el impacto de la crisis interna en la proyección mediática de ambas organizaciones, especialmente en vísperas del proceso electoral en Aragón, donde ambas formaciones compiten por el espacio de la derecha.