Abascal atribuye los audios de Aragón a la "guerra sucia" del PP: "Están muy nerviosos por el resultado de Vox"

El surgimiento de grabaciones en las que miembros de Vox en Aragón critican decisiones internas del partido ha sido señalado por su presidente, Santiago Abascal, como un hecho “llamativo” por coincidir con la recta final de la campaña electoral. El líder nacional de Vox considera que la difusión de estos audios, publicados por el diario ABC y fechados en 2024, corresponde al “nerviosismo brutal” que atribuye al Partido Popular (PP) ante un posible resultado favorable a Vox en Aragón en las próximas elecciones, según detalló el medio ABC. Abascal sostiene que la aparición de estas grabaciones responde a una estrategia de “guerra sucia” diseñada para perjudicar a su formación.

De acuerdo con la información difundida por ABC, los audios filtrados registran conversaciones en las que cargos de Vox en Aragón, incluida la jefa de gabinete de la presidenta de las Cortes de Aragón, Ana Pilar González del Cacho, y el candidato autonómico Alejandro Nolasco, expresan críticas hacia la postura de Abascal respecto a la salida de sus representantes de los gobiernos autonómicos. Abascal ha minimizado el contenido de las grabaciones en una comparecencia pública en la plaza del Torico de Teruel, restando importancia a los comentarios divulgados y considerándolos parte del día a día en cualquier organización, incluso haciendo alusión a que en su entorno familiar se emiten opiniones similares.

Durante su intervención junto a Nolasco, Abascal explicó que la decisión de abandonar los ejecutivos autonómicos implicó un desafío complejo para Vox, pues algunos militantes no compartieron la medida y se apartaron del partido, lo que, según el líder nacional, fue aprovechado por el PP, al que acusa de fomentar el transfuguismo. Abascal pidió a los periodistas presentes que trasladaran al partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo preguntas sobre su actitud en este sentido y cuestionó la coherencia del PP al mantener discursos distintos en distintas comunidades autónomas y defender en Bruselas políticas que, a su juicio, perjudican al campo y la industria españolas mientras simulan una posición opuesta en el ámbito nacional.

Abascal relaciona la publicación de los audios y la estrategia mediática asociada a ellos con lo que califica de “estafa política” del PP y con su rechazo a abordar cuestiones como la inmigración masiva y el llamado pacto verde. Según el presidente de Vox, la difusión de estos contenidos busca desviar la atención y debilitar la presencia de Vox en Aragón ante la proximidad de una cita electoral que, anticipa, podría ser histórica para su partido. “Están muy nerviosos por el resultado de Vox”, declaró Abascal, citado por ABC.

En sus declaraciones, Abascal no limitó sus críticas al PP y señaló que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también actuaría bajo un clima de tensión y con el objetivo de proyectarse como víctima en el plano internacional. El líder de Vox aseguró, de acuerdo con lo reportado por ABC, que Sánchez intenta integrarse en una confrontación ficticia con figuras de influencia tecnológica y económica, a las que describió como “tecnoligarcas”, en referencia a George Soros y Bill Gates. Abascal afirma que el jefe del Ejecutivo español obedece intereses externos a los del país y señaló la entrega de premios y el recibimiento de Soros en La Moncloa como ejemplo de esa dependencia de las élites globales.

En ese contexto, Abascal prevé consecuencias políticas para el futuro de Pedro Sánchez y sostiene que la supuesta estrategia presidencial buscaría que, en caso de enfrentarse a investigaciones de corrupción, sectores progresistas internacionales lo presenten como un mártir. Sin embargo, el líder de Vox reitera que lo considera contrario a los intereses nacionales, principalmente por cuestiones relacionadas con la censura y la inseguridad vinculada a la inmigración, aspectos que, según él, preocupan especialmente a su electorado.

El dirigente nacional de Vox también se refirió a los presuntos casos de corrupción que afectan al PP en Almería y Alicante y a los contratos bajo sospecha de la esposa del candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte. Manifestó su intención de denunciar tanto a PSOE como a PP por casos de corrupción y por lo que describe como una “traición a los intereses de España”. Anunció que esta labor continuará de forma ininterrumpida durante la campaña hasta la jornada electoral, tras la cual aceptará el resultado de las urnas, prediciendo que Vox obtendrá un respaldo contundente en la región.

En cuanto a las futuras alianzas, Abascal manifestó estar dispuesto a dialogar con otras fuerzas a partir del día posterior a las elecciones, pero precisó que solo aceptará acuerdos que permitan implementar lo que denomina como un “cambio radical” en materia de política migratoria, fiscal y de reducción de gasto político. El presidente de Vox defendió la necesidad de disminuir el número de diputados en las autonomías cuando sea factible y propuso limitar al máximo los costes de la administración eliminando gastos en ámbitos que no atienden directamente el interés ciudadano, según consignó ABC.

En relación a la gestión del agua, Abascal cuestionó las posiciones divergentes de PP y PSOE sobre los trasvases y reiteró la postura de Vox respecto a la “interconexión de cuencas”, defendiendo la prioridad del uso del agua en las zonas que más lo requieren y rechazando lo que calificó como “guerra por el agua”. Planteó que el correcto manejo de los recursos permitiría que el excedente pudiera distribuirse equitativamente en todo el territorio español.

Respondiendo preguntas de los medios, Abascal valoró las propuestas socialistas dedicadas a la juventud y a los pensionistas en términos económicos y las calificó como intentos de captar votos mediante políticas de subsidio, contraponiéndolas a sus demandas sobre mayor seguridad y protección de los derechos, principalmente en el contexto de inmigración y acceso a servicios sanitarios.

Finalmente, Abascal mencionó el aumento de casos de violencia sexual en los últimos años, que atribuye a las políticas migratorias del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Cuestionó la gestión de determinados casos que ocupan el debate público y subrayó la preocupación por la libertad y seguridad de las mujeres, vinculando estos temas a la crítica al actual Gobierno y reforzando los puntos de campaña de Vox en Aragón y a nivel nacional, según publicó ABC.