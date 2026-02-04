Espana agencias

Rita Maestre, sobre Errejón: "Hay responsabilidades políticas también cuando no existan responsabilidades judiciales"

Tras la decisión de la denunciante de dejar el proceso contra el exdiputado, la líder de Más Madrid enfatizó la necesidad de asumir consecuencias públicas en el ámbito político, poniendo el foco en la coherencia más allá del fallo judicial

Guardar

Elisa Mouliaá explicó a través de sus redes sociales que decidió retirar la denuncia por presunto abuso sexual contra Íñigo Errejón, exdiputado y antiguo compañero de partido de Rita Maestre. Según detalló Europa Press, la actriz indicó que su decisión no constituye una retractación sino un límite personal, dado que ninguna otra persona se sumó a su acusación y ella se sentía sola sosteniendo el proceso. Mouliaá sostuvo: “No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila”. Añadió también que se aparta demostrando que no busca ni dinero ni protagonismo.

Tras conocerse esta retirada, la coportavoz de Más Madrid y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, abordó el tema en una entrevista difundida por Europa Press. Maestre sostuvo que, más allá de las resoluciones judiciales, existe un plano de responsabilidades políticas en casos que afectan a figuras públicas. “Hay responsabilidades políticas también cuando no existan responsabilidades judiciales”, afirmó. Maestre enfatizó su respeto hacia las mujeres que alzan la voz y hacia los testimonios y denuncias, subrayando que el sistema judicial puede o no resolver este tipo de procesos, pero que la coherencia y la responsabilidad en el ámbito político deben analizarse aparte.

Europa Press informó que Maestre hizo hincapié en el caso específico de Errejón, señalando que el conflicto entre la función institucional y los hechos relatados tenía que ver con diferencias en términos de coherencia política más que con aspectos jurídicos. Según declaró, Más Madrid exigió desde el inicio la dimisión de Errejón, actuando así en consecuencia con esos principios y prioridades del partido, algo que finalmente ocurrió. Maestre subrayó la separación entre las consecuencias que deben afrontarse públicamente en el ámbito político y las resultantes de los procedimientos judiciales, resaltando la necesidad de mantener posturas coherentes más allá de los fallos legales.

Mouliaá había pedido inicialmente que Errejón recibiera una condena de tres años de prisión y el pago de una indemnización de 30.000 euros por daños morales, alegando hechos que databan de octubre de 2021. De acuerdo con la información aportada por Europa Press, la Fiscalía de Madrid intervino solicitando al juez instructor, Adolfo Carretero, el archivo de la causa, debido a que consideró insuficientes los indicios delictivos como para mantener la acusación formal contra Errejón. Carretero había procesado previamente al exdiputado, pero la posición del ministerio público influyó decisivamente en la evolución del proceso.

En su mensaje, Mouliaá también aclaró que, al no encontrar respaldo en otras posibles víctimas o testigos, enfrentó sola la presión de sostener la denuncia en el ámbito judicial y mediático. Refirió que, dada la naturaleza pública del procedimiento, las investigaciones podrían continuar si la justicia lo estima pertinente, pero que su implicación personal concluía en ese punto. Relató su determinación de retirarse con tranquilidad, afirmando que su motivación no pasaba por obtener rédito económico o visibilidad personal, sino por hacer que, según sus palabras, “la verdad ya camina sola”.

Rita Maestre insistió en que las agrupaciones políticas deben mantener principios claros respecto a la asunción de responsabilidades públicas cuando surgen acusaciones de este tipo, poniendo el acento en la importancia de la coherencia interna. Según recogió Europa Press, la dirigente reafirmó que hechos como el que originó la denuncia de Mouliaá impulsaron a Más Madrid a marcar distancia institucional respecto a Errejón, adoptando medidas inmediatas una vez conocida la acusación inicial.

La petición de archivo por parte de la Fiscalía de Madrid y la decisión final de la denunciante marcan el cierre temporal del proceso judicial contra Íñigo Errejón, aunque la repercusión política y mediática permanece abierta. Europa Press consignó que la actuación tanto de la denunciante como del partido afectado evidencia que los casos de presunta violencia o abuso en el contexto político pueden derivar en consecuencias formales —como la dimisión— aun cuando no se constate responsabilidad penal.

A lo largo de las declaraciones a Europa Press, Rita Maestre mostró apoyo a las voces de mujeres que deciden denunciar, recalcando que la atención pública y la posición de las organizaciones políticas no deben depender únicamente de la conclusión judicial, sino también de la integridad y transparencia en la defensa de sus valores y prácticas. Esta posición, según publicó el medio, representa una postura interna de Más Madrid desde el comienzo del caso, orientada a la acción inmediata frente a situaciones que involucren a miembros de la formación.

La información difundida por Europa Press muestra que la combinación de la presión sobre la denunciante y la respuesta institucional traza los límites de actuación política en situaciones delicadas y que la evolución del caso de Íñigo Errejón constituye un ejemplo de la interacción entre los ámbitos jurisdiccional, público y partidario, en la que la coherencia y la asunción de consecuencias encuentra apertura incluso al margen de los fallos judiciales.

Temas Relacionados

Íñigo ErrejónRita MaestreElisa MouliaáMás MadridMadridAyuntamiento de MadridResponsabilidades políticasAcusación por abuso sexualJusticiaEuropa PressEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El jurado popular declara único culpable al supuesto cooperador del crimen de Santa Clara

El tribunal considera responsable a Manuel tras una extensa deliberación, al acreditarse que causó la muerte a un joven de 21 años en Santa Clara mediante varias puñaladas, mientras Sergio fue exculpado de los cargos más graves

El jurado popular declara único

El juez envía a prisión a 5 de los 7 detenidos por más de 85 robos en bares de una decena de provincias

Cinco miembros de una banda itinerante, acusados de integrar una estructura organizada que habría saqueado decenas de negocios nocturnos en múltiples provincias españolas, enfrentan prisión provisional tras declarar ante la autoridad judicial en Teruel

El juez envía a prisión

El Ministerio de Defensa aprueba más de 4.800 millones para su plan de compras de 2026

El órgano responsable de la defensa nacional detalla que el plan anual de contratación para 2026 incluye miles de propuestas valoradas en casi cinco mil millones, así como acuerdos marco, buscando optimizar adquisiciones y fortalecer la gestión de recursos

El Ministerio de Defensa aprueba

Mouliaá retira su acusación contra Errejón por agresión sexual y el exdiputado buscará demostrar "que es inocente"

Elisa Mouliaá anunció que abandona la causa contra Íñigo Errejón por abuso, al sentirse sola y sin apoyo, mientras una organización de víctimas y la Justicia mantienen el proceso, buscando esclarecer los hechos y proteger derechos

Mouliaá retira su acusación contra

Un Juzgado de Ourense archiva el caso del alumno fallecido tras caerle encima un muro del vestuario de su instituto

La magistrada ordena el cierre de la investigación por la tragedia en el instituto Julio Prieto Nespereira, tras determinar que los dos principales responsables identificados por la acusación fallecieron, dejando extinguida la acción penal para el resto

Un Juzgado de Ourense archiva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dueño de Telegram manda

El dueño de Telegram manda un mensaje contra Pedro Sánchez a todos los españoles: “España podría convertirse en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de la protección”

La Policía Nacional incauta casi cien Rolex sin justificar al joyero detenido junto a Francisco de Borbón

Elisa Mouliaá retira su acusación del ‘caso Errejón’: “No quiero dinero ni protagonismo”

Ayuso será galardonada por su labor por la Hispanidad en un acto en la residencia de Donald Trump en Florida

Defensa aprueba su Plan Anual de Contratación para 2026: una inversión de hasta 10.000 millones de euros en vehículos, munición, lanzacohetes o satélites

ECONOMÍA

Las viviendas turísticas ilegales se

Las viviendas turísticas ilegales se disparan, ya alcanzan el 23% de la oferta del alquiler vacacional

CaixaBank, Mercadona, El Corte Inglés, Telefónica e Inditex, entre las empresas españolas con “mejor reputación”, según Forbes

Cómo y qué daños pueden reclamar los afectados por la borrasca Leonardo a sus aseguradoras y al Consorcio de Compensación

La normativa contra la pesca ilegal de Bruselas ahoga a los pescadores europeos: “Es imposible de cumplir”

Óscar Puente no convence al sector ferroviario: los sindicatos mantienen la huelga de trenes del 9 al 11 de febrero a pesar del encuentro con Transportes

DEPORTES

Andrea Piccolo, de campeón de

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey