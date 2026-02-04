Los españoles, más preocupados por conflictos y desinformación que la media europea, pero entre los más optimistas

El informe del último Eurobarómetro revela que, pese a la alta inquietud mostrada frente al terrorismo, la desinformación y los conflictos internacionales, el 81% de los ciudadanos en España declara un nivel de optimismo personal superior al promedio de la Unión Europea. Según consignó el Parlamento Europeo a través de la encuesta realizada en el último trimestre del año pasado, la percepción favorable sobre el futuro individual y familiar contrasta con la sensación de vulnerabilidad ante riesgos globales y amenazas en el entorno digital, así como con la visión menos optimista sobre el panorama internacional, el rumbo de su país o el contexto europeo.

Los datos recopilados por el Parlamento Europeo detallan que la preocupación de la ciudadanía española en torno a las guerras próximas a las fronteras de la Unión supera visiblemente los porcentajes medios del bloque, mostrando un 84% de inquietud ante estos escenarios, cifra que se sitúa doce puntos por encima de la media comunitaria, que alcanza el 72%. Además, el 80% de los participantes en España identificó al terrorismo como una fuente relevante de preocupación, frente al 67% registrado a escala europea. El medio oficial del Parlamento Europeo reportó que estas preocupaciones se advierten también frente a fenómenos relacionados con la tecnología y la información: el 82% de los españoles consultados manifestó estar muy preocupado por la proliferación del discurso de odio, superando en catorce puntos la media registrada en la UE. Al mismo tiempo, el temor a las amenazas sobre la libertad de expresión alcanzó el 85%, estableciéndose casi 20 puntos por encima de la media europea.

El Eurobarómetro, efectuado entre más de 26.000 personas en los países miembros, destaca que los encuestados españoles, pese a situarse entre los ciudadanos más preocupados del continente por los desafíos globales de seguridad y los riesgos del entorno digital, mantienen uno de los niveles más elevados de optimismo en términos personales. El sondeo indica que la confianza sobre el futuro propio y el de sus familias asciende al 81%, una proporción por encima de la media continental, establecida en el 76%, y que se aleja de los porcentajes observados en temas de política internacional o de visión colectiva del país.

En lo referente a prioridades para el proyecto europeo, según publicó el Parlamento Europeo, España mantiene una posición diferenciada respecto al resto de la Unión. El informe muestra que el 43% de los encuestados en el país considera que la educación y la investigación deben ocupar el primer lugar en la agenda europea para consolidar su rol a nivel mundial. Esta preferencia se opone a la tendencia mayoritaria en países como Lituania, Dinamarca o Alemania, donde el 40% de los europeos opta por fortalecer la defensa y la seguridad. En España, solo un 27% apunta a estas áreas como prioritarias para la Unión, mientras que esta cifra sube de manera importante en otros Estados miembro.

De acuerdo con el Parlamento Europeo, existe convergencia entre la población española y la europea en cuanto a la importancia de otros sectores, dado que la competitividad, la economía y la industria destacan como segunda prioridad tanto en España como en el resto de países. Además, se ubican en posiciones similares la preocupación por la independencia energética, la garantía de recursos y el estado de las infraestructuras.

El medio de la Eurocámara informó que en la consulta sobre los ámbitos que debería abordar el Parlamento Europeo, un 56% de los ciudadanos en España seleccionó la sanidad pública como tema principal, cifra que representa un incremento de trece puntos respecto al Eurobarómetro anterior y que supera por amplio margen el 32% registrado en el conjunto de la UE. La preferencia española por la sanidad pública como eje principal de acción política europea sobresale también en comparación con otros temas: el respaldo al impulso económico y la generación de empleo alcanza el 50% entre los encuestados en España, situándose 15 puntos por encima del promedio comunitario, fijado en el 35%. La lucha contra la pobreza y la exclusión social también recibe más apoyo en el país, con un 30% frente al 28% de la media europea.

El aumento del costo de vida sigue figurando entre las principales preocupaciones, tanto en España como en la UE en general. El Parlamento Europeo reflejó que la inflación y la subida de precios fueron señalados por el 42% de los españoles y el 41% de los europeos como una de sus inquietudes prioritarias.

Cuando se aborda el papel del Parlamento Europeo ante cuestiones de defensa y seguridad, solo un 15% de los españoles considera que estos temas deben figurar entre las primeras prioridades de la Eurocámara, siete puntos menos que en la edición anterior de la encuesta y lejos del 34% de la media europea. Este descenso en la atención sobre cuestiones de defensa forma parte de una tendencia más amplia en la que España se desmarca de la mayoría del bloque en cuanto a políticas de seguridad.

El sondeo del Parlamento Europeo también muestra un claro apoyo en España hacia el fortalecimiento de la acción comunitaria ante situaciones de crisis y amenazas internacionales. El 79% de los ciudadanos consultados subraya la necesidad de que la Unión Europea tenga una presencia más activa en la protección frente a riesgos y amenazas globales a futuro. La demanda de mayor unidad entre los Estados miembro es aún más marcada: el 95% de los españoles considera que la cohesión entre países del bloque resulta imprescindible para afrontar los desafíos actuales.

Respecto al papel institucional, el estudio difundido por el Parlamento Europeo señala que el 77% de los encuestados en España respalda que el Parlamento Europeo asuma una mayor relevancia, una proporción que también se sitúa por encima del 59% de la media europea. En cuanto a la imagen de la institución, el respaldo es más limitado: el 49% de los españoles y de los europeos manifiesta una impresión positiva del Parlamento.

Finalmente, la percepción sobre los beneficios de pertenecer a la Unión Europea también fue abordada en este informe. Un 72% de los españoles y un 62% de los europeos considera que la membresía en la UE ha aportado un efecto positivo a sus respectivos países, lo que refuerza el sentimiento de integración y pertenencia al proyecto comunitario.