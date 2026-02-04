Bustinduy acusa a Abascal de "lamerle las botas" a Elon Musk por apoyar al empresario en sus insultos a Pedro Sánchez

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha acusado este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, de "lamerle las botas" al magnate multimillonario Elon Musk, después de que este haya llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "traidor".

"Cada vez que aparece un magnate extranjero para insultar a España, ahí están los supuestos patriotas corriendo a lamerle las botas. España no es país de vasallos", ha criticado el ministro de Sumar en una publicación en la red social 'Bluesky', recogida por Europa Press.

De esta manera, Bustinduy ha señalado a Abascal por respaldar este martes a la publicación de Musk en la que aseguraba que Sánchez es "un traidor al pueblo de España" por prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años.

En su apoyo, el líder de Vox reafirmó al magnate y agregó también en redes sociales que el jefe del Ejecutivo es además "un criminal corrupto".