Torres visitará Guernica por el 89 aniversario del bombardeo y tiende la mano a Bildu para seguir condenándolo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes desde el Senado que acudirá a Guernica a finales de abril por los actos en recuerdo a las víctimas del bombardeo nazi que hace 89 años asoló el municipio vizcaíno durante la Guerra Civil, a la vez que ha tendido la mano a EH Bildu para seguir condenándolo con "todas las fuerzas".

Ha ocurrido durante la sesión de control al Gobierno en el Senado de este martes, donde el parlamentario de EH Bildu Gorka Elejabarrieta ha pedido al Gobierno central que "reconozca su responsabilidad" en este bombardeo, recordando que hace unos meses el presidente alemán, Frank-Walter Steinmer, oficializó la petición de perdón de su país en un acto en el municipio vizcaíno.

"Su Gobierno sigue sin reconocer que el bombardeo fue responsabilidad directa del Ejército sublevado y, por ende, del Estado surgido de aquel golpe", ha proclamado el senador de EH Bildu durante su pregunta.

Ante esto, el ministro Torres ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez está abierto a "toda propuesta" en defensa de reconocer qué ocurrió en este bombardeo y "condenarlo con toda la fuerza".

No obstante, ha defendido que el Consejo de Ministros aprobó en 2022 una declaración institucional en el que decía que el bombardeo de Guernica se merecía "una condena sin paliativos", a la vez que ha reivindicado la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que establece Guernica como lugar de memoria, entre otras cosas.

"Pero en cualquier caso, le tiendo también la mano de manera constructiva. Todo lo que podamos hacer, tenga en cuenta que tendrá a su lado este Gobierno y este ministro de Memoria Democrática", ha añadido Torres, recalcando que en abril volverá a visitar Guernica para estar "junto con los supervivientes".