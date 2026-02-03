Espana agencias

Telefónica y sus socios en Reino Unido ultiman la compra de Netomnia por 2.300 millones

Madrid, 3 feb (EFECOM).- Telefónica ultima la adquisición de la cuarta red de banda ancha más grande de Reino Unido, Netomnia, junto a Liberty -su socio en Virgin Media O2 (VMO2)-, y el fondo de capital riesgo InfraVia Capital, por unos 2.000 millones de libras, alrededor de 2.300 millones de euros al cambio actual.

La adquisición se prevé efectuar a través de Nexfibre, una empresa conjunta de fibra que tienen entre las tres compañías y que cubre 2,4 millones de hogares en Reino Unido, según publica este martes Financial Times, que cita a dos fuentes cercanas al asunto.

Telefónica, que no ha querido hacer comentarios al ser preguntada por EFE, posee el 25 % de Nexfibre, Liberty otro 25 % y el 50 % restante es de InfraVia Capital.

El acuerdo incorporará la red de fibra de Netomnia, que cubre 3 millones de hogares, a la de Nexfibre y a una parte de la red propia de VMO2.

La red combinada cubrirá aproximadamente 8 millones de hogares y dará a VMO2 acceso a unos 20 millones de instalaciones en total.

Con esta adquisición, se reducirá la brecha con Openreach de BT, que cubre más de 30 millones de hogares y es el líder del mercado.

La información apunta a que el acuerdo podría anunciarse esta misma semana.

CityFibre, la mayor plataforma independiente de fibra óptica de Reino Unido, había expresado interés en adquirir Netomnia, pero es poco probable que iguale la oferta de Nexfibre, según la información.

Netomnia, fundada en 2019, es propiedad de los inversores Advencap, DigitalBridge y Soho Square Capital.

Sus aproximadamente 400.000 clientes de sus marcas minoristas, Brsk y YouFibre, se integrarán en las operaciones de VMO2 como parte del acuerdo, siempre según esta información.

Telefónica anunció ayer su intención de abrir una oficina en Reino Unido, siguiendo el plan estratégico y con el fin de reforzar su posición en Europa.

Reino Unido es uno de los cuatro mercados principales del operador. EFECOM

