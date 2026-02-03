Matías Vecino: "Cuando surgió la posibilidad de venir al Celta, no lo dudé"

Vigo, 3 feb (EFE).- El internacional uruguayo Matías Vecino, nuevo futbolista del Celta, no escondió este martes su satisfacción por dar el salto al fútbol español después de una larga etapa en Italia, donde defendió las camisetas de Fiorentina, Cagliari, Empoli, Inter y Lazio.

"Siempre tuve ese deseo de probar algo fuera de la Serie A italiana, pero por diferentes motivos no se había podido dar. Por eso, cuando surgió la posibilidad de venir al Celta no lo dudé", manifestó a CeltaMedia.

El centrocampista, que llega al equipo dirigido por Claudio Giráldez para suplir las bajas de Damián Rodríguez (Racing Santander) y Fran Beltrán (Girona), espera aportar su "experiencia" a un equipo en el que ha visto "mucha calidad".

"El Celta está haciendo las cosas muy bien, no solo en la Liga, también en la Liga Europea", destacó el mediocentro charrúa, que se reencontrará en Balaídos con Marcos Alonso y Radu, con los que ya compartió vestuario en la Florentina y el Inter de Milán, respectivamente.

"Aquí van a encontrar un jugador que se va a entregar al máximo, como he hecho siempre en mi carrera", apuntó Vecino, que firma un contrato con la entidad celeste hasta junio de 2027. EFE

