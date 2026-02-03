Espana agencias

Feijóo llama a no caer en "la trampa" del PSOE: "Su objetivo es que Vox esté fuerte y que haya un presidente débil"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al PSOE y Vox de "pinchar las ruedas del coche" de Jorge Azcón tras "bloquear" los presupuestos de la región con su "pinza" y ha pedido "castigarlos" en las urnas el próximo domingo. Además, ha llamado a no caer en la "trampa" de los socialistas porque, según ha dicho, su "objetivo" es que el partido de Santiago Abascal "esté fuerte" para que en Aragón haya "un presidente débil".

"El voto a Azcón es el que más duele a Sánchez", ha asegurado Feijóo en un mitin en el centro sociocultural de San Julián (Teruel) junto al presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón. Previamente, ambos han visitado el aeropuerto de esta ciudad, donde el candidato 'popular' ha anunciado que Eva Valle --que fue directora de la Oficina Económica de Moncloa con Mariano Rajoy-- será consejera de Economía de su Gobierno.

Ante unos 400 personas, según fuentes del PP, Feijóo ha recalcado que Azcón "iba a una velocidad tan grande" que el objetivo de PSOE y Vox "era pincharle las ruedas de su coche". Por eso, ha dicho que "bloquearon" la aprobación de las cuentas de la región.

"Y lo que han hecho con la pinza entre el Partido Socialista y Vox es pinchar las ruedas del coche de Aragón", ha manifestado, para pedir a los aragoneses que se lo "recuerden" a esos partidos en las elecciones del domingo.

Feijóo ha alertado de que el "objetivo" de los socialistas, que "saben que van a perder", es que Vox esté "fuerte" para que Aragón "tenga un presidente débil". "Y yo os pido: no caigáis en la trampa", ha afirmado.

Además, el presidente del PP ha atendido la propuesta de Azcón --que había aludido a las "fiestas con señoras" que "montaba" el exministro José Luis Ábalos-- de "renovar íntegramente" el parador de Teruel. "Abrir las ventanas, abrir las puertas, cambiar los muebles, cambiar las camas y hacer un parador como merece la ciudad de Teruel", ha enfatizado.

El líder del PP ha pedido además "castigar a los que quieren que Teruel sea una provincia marginada y condenada". "Y podéis castigar a los que os mienten con tanta alegría. Ya está bien, ya está bien", ha proclamado, haciendo un juego de palabras con el apellido de la candidata socialista.

AZCÓN DENUNCIA EL "POPULISMO" DE VOX

Previamente, Azcón ha cargado contra Vox por considerar que ese partido representa "el mismo populismo" de Podemos. También ha cargado contra la formación de Abascal por "defender el trasvase del Ebro", algo que ha calificado de "grave" porque eso supone "insultar" a los agricultores y evidencia que "no les importa lo que ocurra en Aragón".

Tras asegurar que el PP no se va a "rendir" sino que va a trabajar "hasta el último minuto" para tener "el mejor resultado", ha pronosticado que el PSOE tendrá el domingo un "fracaso estrepitoso". Además, ha atacado a Pilar Alegría por la "corrupción" que "inunda" a su partido y su comida "amigable" cuando era ministra con Paco Salazar, acusado de presunto acoso sexual. "Si el domingo nos va bien a los aragoneses, le enseñamos la puerta de salida a Pedro Sánchez", ha concluido.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

