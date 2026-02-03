El acusado de la muerte de Sergio Delgado negó en la declaración ante la Policía la autoría del puñetazo

Los registros policiales recopilados en la segunda jornada del juicio por la muerte de Sergio Delgado incluyen testimonios y material audiovisual que identifican al acusado en el lugar del suceso, en plena Plaza Huerto del Rey en Burgos, durante el momento que resultó fatal para la víctima. Según detalló el medio Europa Press, una sucesión de declaraciones de agentes implicados en la investigación presenta una reconstrucción detallada de los hechos: videos, testimonios y la revisión de objetos personales permitieron a los funcionarios situar al encausado junto a Delgado tanto en el instante como en el entorno inmediato del incidente que terminó en tragedia.

Europa Press reportó que el acusado negó en su declaración policial haber propinado el golpe a Sergio Delgado. Uno de los agentes encargados de tomarle declaración, identificado como J.L.N., relató que el hombre aseguró hallarse con amigos en el momento de la agresión, y afirmó haber regresado a casa antes de que esta ocurriera. Al llegar a Comisaría, manifestó su intención de colaborar, sugirió a su madre que entregara la ropa que portaba esa noche, aunque continuó negando cualquier implicación en la agresión. Para las fuerzas policiales, hasta ese momento el sujeto figuraba únicamente como testigo, pero las pruebas comenzaron a estrechar el cerco.

De acuerdo con Europa Press, otro de los funcionarios policiales, encargado de la instrucción del atestado, explicó que la investigación se orientó hacia un posible delito de homicidio tras revisar videos y recoger decenas de testimonios, más de veinte en total. Esa labor permitió establecer que el acusado permaneció en el lugar de los hechos. Las declaraciones recogidas por el medio señalan que, después de que Sergio Delgado recibiera el golpe y cayera al suelo, el presunto autor se aproximó a la víctima antes de retirarse caminando por la calle Fernando III el Santo hacia la plaza de los Castaños. Los datos sobre la vestimenta y otros indicios, como su ropa hallada posteriormente en el domicilio, resultaron determinantes para que la policía concluyera su implicación en solo unas horas, y procedieran a su detención.

En el desarrollo de las actuaciones, Europa Press consignó que en el momento del arresto los agentes recogieron pegatinas del grupo Mancebos BCF y el carné de socio del Burgos CF entre las pertenencias del acusado. Mancebos está identificado como un colectivo ultra antifascista vinculado al estadio de El Plantío y a la hinchada local. El juez, sin embargo, desligó este vínculo ideológico de los hechos enjuiciados al verificarse que ninguna de las partes—Fiscalía ni acusación particular—planteó la existencia de un delito de odio.

Durante esta fase del proceso, testificaron 17 personas, la mayoría presentadas por la acusación particular, además de varios agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local que narraron sus intervenciones. Uno de los funcionarios policiales reiteró el hallazgo de símbolos antifascistas relacionados con movimientos ultras, y el juez procedió a mostrar al jurado la simbología encontrada entre los objetos intervenidos tras el cacheo al acusado, almacenados en su riñonera al ingreso en los calabozos.

Europa Press informó que el jurado tuvo acceso al material audiovisual aportado por la investigación, incluyendo el video de un establecimiento cercano al sitio de la agresión. Un agente detalló cómo la identificación de las personas implicadas se realizó a partir de la vestimenta y atuendo que portaban esa noche, tarea que facilitó recrear la secuencia de los hechos.

El equipo de emergencias médicas que atendió a Sergio Delgado en el lugar, compuesto por una doctora y una enfermera, también declaró ante el tribunal. Ambas coincidieron en que al llegar a la Plaza Huerto del Rey encontraron a Delgado ya en estado de parada cardiorrespiratoria. Las tareas de reanimación cardiopulmonar, incluidas varias inyecciones de adrenalina, se sostuvieron entre 30 y 40 minutos, sin conseguir revertir el cuadro. Según la información de Europa Press, el fallecimiento se certificó a las 05:42 horas del 24 de febrero de 2024.

El juicio, que se desarrolla con la participación de un jurado popular en la Audiencia de Burgos, comenzó el lunes y continúa con nuevas comparecencias. Europa Press precisó que para la sesión siguiente declararán otros ocho testigos, y el jueves se incorporarán cinco peritos forenses. El viernes, la última jornada judicial contemplará la declaración del acusado y el pronunciamiento de las conclusiones de las distintas partes, previo a la deliberación del jurado sobre su dictamen respecto a la muerte violenta de Sergio Delgado, provocada tras un puñetazo que fracturó su nariz y le ocasionó un golpe letal en la cabeza al caer al pavimento.