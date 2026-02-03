Espana agencias

Colliers acuerda la compra de Ayesa Engineering por cerca de 600 millones

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El grupo canadiense Colliers ha anunciado este martes un acuerdo para la adquisición de Ayesa Engineering, la división de ingeniería del grupo español Ayesa, por un importe en efectivo cercano a los 594 millones de eros (700 millones de dólares).

Está previsto que el cierre de la operación se produzca en el segundo trimestre del año, según ha indicado en un comunicado la firma internacional de servicios y gestión de inversiones.

Tras esta adquisición, Ayesa Engineering continuará operando bajo su marca actual y mantendrá su sede en Sevilla.

Como resultado, Colliers Engineering & Design contará con cerca de 14.000 profesionales y reforzará su actividad en transporte e infraestructuras, agua y medio ambiente, edificación y energía.

Fundada en 1966, la compañía española de ingeniería cuenta con más de 3.200 profesionales en 21 países y generó aproximadamente 370 millones de dólares en ingresos brutos en 2025.

Según ha señalado el presidente global y director ejecutivo de Colliers, Jay Hennick, la adquisición de Ayesa Engineering marca un paso crucial en su trayectoria de 30 años creando valor para sus accionistas, al tiempo que amplía su presencia global en el sector de la ingeniería y la gestión de proyectos.

La operación, ha añadido, consolida su posición entre las 30 principales firmas de ingeniería del mundo y ofrece mayor escalabilidad y oportunidades.

En este sentido, Colliers ve un fuerte potencial de crecimiento en mercados existentes y nuevos, con oportunidades para aprovechar su experiencia en EE.UU., Canadá y Australia.

Por su parte, el director general del Grupo Ayesa, José Luis Manzanares Abásolo, ha agregado que Colliers es el socio ideal para Ayesa Engineering y que esta unión permite consolidar su legado, ampliar la oferta a los clientes y crear nuevas oportunidades para sus profesionales.

Ayesa, que opera en una veintena de países, ofrece servicios de diseño, supervisión de obra y consultoría en los sectores del transporte, el agua, la edificación y las ciudades, y la energía.

Colliers, por su parte, suma 5.500 millones de dólares en ingresos anuales, un equipo de 24.000 profesionales y 108.000 millones de dólares en activos bajo gestión. EFECOM

