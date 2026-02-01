Espana agencias

Queipo (PP) exige a ENCE que recapacite y retire el ERE en la planta de Navia porque "no es justo ni de recibo"

Guardar

El Presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, mostró este domingo su firme apoyo a los trabajadores de la planta de ENCE, en Navia, y a sus familias, calificando de "enorme injusticia" el ERE planteado por la empresa, que pone en riesgo el futuro de un centenar de empleados y de toda la comarca del noroccidente asturiano.

Como "vecino" de la comarca, Queipo expresó su "orgullo" por la respuesta de Navia y del conjunto del Noroccidente ante una situación que ha generado "incertidumbre absoluta" entre las familias afectadas. "Lo menos que podemos hacer los representantes públicos es acompañarles, darles ánimo y decir claramente que tienen razón", indicó Queipo que acudió junto a diputados nacionales, regionales, alcaldes, concejales y miembros del PP a arropar a los trabajadores a la concentración que tenía lugar en Navia.

En declaraciones a los medios Álvaro Queipo exigió a ENCE que reconsidere su decisión, subrayando que no solo está en juego el empleo de 100 trabajadores, sino el futuro económico y social de toda la comarca.

"Lo que se está planteando no es de recibo, no es justo. Una planta modélica, rentable y que produce con los máximos estándares de calidad no se merece un ERE de estas características", ha afirmado.

Queipo recordó además que ENCE recibió en los últimos años alrededor de 50 millones de euros en ayudas públicas, algunas de ellas vinculadas expresamente al mantenimiento del empleo. En este sentido, anunció que ya se ha solicitado en el Congreso de los Diputados toda la información relativa a dichas ayudas y que se hará lo propio en la Junta General del Principado de Asturias.

"Esto es una relación de reciprocidad. Cuando una empresa se instala, genera riqueza y empleo, y eso siempre es bienvenido. Pero cuando recibe ayudas públicas para mantener esa actividad, no puede responder con un hachazo como el que se está planteando", dijo Queipo.

APOYO MUNICIPAL

Por su parte, la alcaldesa de Navia, Ana Fernández, se sumó al respaldo a los trabajadores y reiteró el apoyo del Ayuntamiento a la plantilla desde el primer momento poniendo en valor tanto la lucha de los trabajadores como la respuesta social del territorio.

Fernández incidió en que el conflicto no afecta únicamente a cien puestos de trabajo, sino al futuro de cien familias y al bienestar de toda la comarca. En este sentido, destacó el papel estratégico de la planta de ENCE como motor económico del Occidente asturiano. "No se trata solo de una empresa que da empleo en Navia, sino de una empresa tractora para todo el Occidente de Asturias", señaló.

Asimismo, califió de "espectacular" la respuesta de la ciudadanía, destacando la amplia movilización registrada y el respaldo masivo de vecinos y colectivos de toda la comarca.

"Las expectativas eran altas y hoy se ha confirmado que el Occidente asturiano está unido y presente, apoyando a quienes más lo necesitan en este momento: los trabajadores", ha afirmado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pepe Martí desea imitar a Alonso y Sainz para ser la cara de la Fórmula E en España

Infobae

Bruselas expedienta a España por no simplificar requisitos de información de alimentos, ruido y derecho de pacientes

La Comisión Europea abre un proceso formal contra el país por omitir la adaptación de normas, advierte que el gobierno tiene dos meses para resolver discrepancias antes de que el caso pueda llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Infobae

Cuba afrontará "grave crisis" en 6 u 8 semanas si no recibe más combustible, según experto

Infobae

Mañueco apela a la "unión" y pide al PSOE firmar la 'Carta más justa' por una financiación autonómica igualitaria

Mañueco apela a la "unión"

Los técnicos de Hacienda calculan que eximir de IRPF el nuevo SMI costará 200 millones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El electorado aragonés suspende a

El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera, el escudo o el himno de España

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Albañiles, médicos, camareros y camioneros: el SEPE explica cuáles son las profesiones más difíciles de cubrir en España

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic