Nolasco (Vox) propone derogar la Ley de Energía y aprobar la Ley del Paisaje para ordenar las renovables

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha propuesto derogar la Ley de Energía y aprobar una Ley del Paisaje para "ordenar la implantación de las energías renovables".

"El ataque al campo viene siempre del bipartidismo de PP y PSOE". Así lo ha aseverado este domingo Nolasco desde Daroca (Zaragoza), donde se ha reunido con un grupo de trabajadores del sector primario.

Ha englobado en estos "ataques al campo del bipartidismo" al acuerdo UE-Mercosur, al recorte del 20% de la PAC en el periodo 2028-2034 y a la aprobación de la Ley de Energía en Aragón "que destruye nuestro paisaje al servicio de fondos daneses para deforestar 2 millones de árboles".

Es por ello que Nolasco ha garantizado, si es presidente, que "derogaremos la Ley de Energía", y que será sustituida por una "Ley del Paisaje para ordenar la implantación de energías renovables".

Ha indicado que esta Ley del Paisaje ya se encontraba avanzada con Vox en el Gobierno de Aragón con las competencias de Desarrollo Territorial, dado que "ya teníamos los mapas del paisaje en base a los criterios de calidad del paisaje, fragilidad del paisaje, suelo productivo, patrimonio cultural y Red Natura 2000", de acuerdo con las competencias del Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR). "Estaba todo hecho al milímetro", ha puntualizado.

Nolasco ha acusado a la vicepresidenta Mar Vaquero de "mandar a tomar por saco la Ley del Paisaje" para aplicar la mencionada Ley de Energía "a medida de PP, PSOE y las empresas que se dedican a esto". Ha subrayado que la Ley de Energía --aprobada por PP, PSOE y PAR-- es un "calco del decreto de Lambán que fue recurrido". "Les importa un bledo la flora, la fauna, la agricultura, el turismo en los pueblos y están en contra del sector primario", ha analizado.

Respecto al recorte de la PAC del 20% para el periodo 2028-2034, el candidato de VOX ha denunciado "la estafa" del PP, dado que "el eurodiputado del PP de Aragón, Giménez Larraz, vota a favor de este recorte de la PAC a las órdenes de Von der Leyen".

Igualmente, se ha mostrado en contra del acuerdo UE-Mercosur "pactado por PP y PSOE", debido a la "competencia desleal con los productos de terceros países, de los que no sabemos sus costes laborales ni la calidad de sus productos". Ha abogado por "menos burocracia, menos impuestos, no a trabas absurdas" y ha rechazado prácticas como el cuaderno de campo digital.

