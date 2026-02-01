Feijóo critica la regularización de inmigrantes: "Es intentar comprar votantes en el futuro"

Durante su intervención en un mitin en Calatayud, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, declaró que el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en España permite a quienes cuenten solo con una declaración personal sobre la ausencia de antecedentes policiales o penales acceder a la residencia, lo que, a su juicio, plantea problemas de control y seguridad. Según informó el medio, Feijóo criticó que bajo el sistema anunciado por el Ejecutivo, si el país de origen no certifica esos antecedentes, son los propios solicitantes quienes lo firman, sin que las autoridades españolas tengan la capacidad de contrastar caso por caso los antecedentes policiales. En este contexto, el dirigente del PP afirmó: “Una persona que pueda tener antecedentes policiales por robos o por hurtos, que todavía no tenga un juicio, y por lo tanto no tenga un antecedente penal consolidado, esa persona puede entrar en España y se puede quedar a vivir en España simplemente con rellenar una declaración personal”, según reportó la prensa.

De acuerdo con la cobertura del evento, Núñez Feijóo presentó sus objeciones a la propuesta del Gobierno central para la concesión de permisos de residencia a extranjeros, sugiriendo que la iniciativa responde a fines electorales y no a una estrategia de integración o protección. Sostuvo que “no es humanidad, es electoralismo; no es ayudar a quien lo necesita, es intentar comprar votantes en el futuro”, y agregó que “Podemos no miente como el PSOE: han dicho muy claramente que quieren regularizar a todos los inmigrantes irregulares para que voten en los próximos años”.

El líder del PP señaló que la línea común en la Unión Europea difiere de la adoptada por el Ejecutivo español. Detalló que Europa mantiene un pacto de migración y asilo, y que los países miembros están reforzando sus controles fronterizos, consensuando sus políticas migratorias y de deportación. Según Feijóo, “en España se está haciendo todo lo contrario”, y consideró que esto desacredita la imagen exterior del país. “La imagen del Gobierno de España es demoledora en el exterior”, sostuvo durante su discurso.

Entre los requisitos para la regularización, Feijóo especificó que su partido promueve la necesidad de un contrato de trabajo, el cumplimiento de la legislación vigente, la ausencia de antecedentes penales o policiales y el compromiso de integración por parte de quienes desean establecerse en España. “Si un inmigrante quiere trabajar en España, ha de hacerlo con contrato de trabajo; si viene a trabajar, si viene a cumplir nuestras leyes, si viene sin ningún tipo de antecedente penal o antecedente policial, si viene a integrarse en nuestra sociedad, entonces sí”, según recogió el medio. Añadió que aquellos que no cumplan con estos requisitos no deberían recibir autorización para residir en el país.

En línea con la postura del PP sobre migración, Feijóo recalcó que la regulación indiscriminada es inviable, alegando que “no es posible regularizar a todos porque necesitamos una memoria económica” y que “España no es un saco sin fondo”. Insistió en que “es imposible acoger a todos los ciudadanos del mundo”, aludiendo a la necesidad de que la acogida se realice dentro de los límites de la capacidad y la legalidad española. Reiteró la voluntad de su partido de recibir a inmigrantes que contribuyan positivamente, siempre que el proceso sea ordenado, legal y conforme a criterios humanitarios y sociales.

En declaraciones recogidas por la prensa, Feijóo destacó que ningún responsable de gobierno en Europa, ya sea de orientación socialista, liberal o conservadora, está implementando políticas que permitan la legalización masiva y sin garantías explícitas, refiriéndose a ellas como políticas de “descontrol”. Afirmó que la ilegalidad de entrada al país no debe generar derechos automáticos a la residencia, enfatizando que “no puede ser que la ilegalidad produzca derechos en España, no puede ser que entrar irregularmente en España suponga un permiso de residencia en nuestro país”.

Feijóo concluyó que para residir en España no basta con el deseo de vivir en el país, sino que es necesario contribuir a su mejora y respetar sus leyes y valores. “Para abrir las puertas de la nación hace falta algún requisito más que querer vivir en la nación: Hace falta querer levantarla, querer mejorarla y querer respetarla”, manifestó en el mitin de Calatayud, según publicó la prensa.

El encuentro contó también con la participación de Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón y candidato a la reelección por el Partido Popular, quien respaldó las declaraciones de Feijóo. El acto se enmarca en un ambiente preelectoral y coincide con el debate sobre las políticas migratorias y su impacto en la sociedad española, así como las propuestas de regularización extraordinaria y su aceptación o rechazo entre las fuerzas políticas del país.

El abordaje del fenómeno migratorio por parte del PP, según han expuesto sus representantes, pone el acento en la necesidad de garantizar controles efectivos y políticas que permitan la integración real, diferenciando entre quienes buscan trabajar y asentarse legalmente y quienes lo harían sin cumplir los requisitos exigidos. Feijóo reiteró que respaldan la acogida cuando la migración se da de manera “razonable, ordenada, legal y humana”, y rechazó la regularización masiva en ausencia de garantías, en contraste con la política que, según señala, impulsa actualmente el Gobierno central.