Feijóo alerta de que Sánchez quiere "dividir fuerzas" en Aragón: "Un Vox fuerte y un presidente débil"

Durante un mitin celebrado en Calatayud, Alberto Núñez Feijóo destacó la relevancia de elegir a un líder fuerte para la presidencia de Aragón, afirmando ante los asistentes que una administración robusta representa una garantía para la estabilidad de la comunidad. La intervención tomó lugar apenas días antes de los comicios previstos para el 8 de febrero, en un contexto político donde el Partido Popular enfatiza la urgencia de evitar la fragmentación del voto. Según informó la agencia Europa Press, Feijóo advirtió sobre el riesgo de un escenario político en el que, a su juicio, el PSOE estaría buscando aprovechar una dispersión de los apoyos para fortalecer a Vox y facilitar la llegada de un presidente autonómico sin capacidad real de gobierno.

En su discurso, Feijóo apuntó contra la estrategia del presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que acusó de buscar “dividir fuerzas” antes de la cita electoral en Aragón. De acuerdo con el relato de Europa Press, el líder del PP aseguró que el objetivo del PSOE sería conformar una cámara autonómica con un Vox en posición robusta y un jefe del ejecutivo débil, obligado a depender de diversas formaciones para sacar adelante cada política. “Sánchez pretende dividir fuerzas porque los socialistas saben que van a perder”, sostuvo el dirigente popular en presencia de militantes y simpatizantes.

Alberto Núñez Feijóo solicitó el respaldo explícito para Jorge Azcón, actual presidente autonómico y candidato de su partido, al que describió como un gobernante que, según sus palabras, “ha conseguido inversiones que han cambiado la historia de Aragón, se ha comprometido con el pleno empleo” y cuyo perfil considera idóneo para encabezar la administración regional. El líder del PP indicó, siempre según Europa Press, que la “mejor forma que tiene el Partido Popular de hechos concretos con Aragón es poner a Jorge Azcón de candidato a la presidencia”. Se comprometió, además, a que “los aragoneses nunca estaréis por debajo del resto de los españoles. Lo he practicado y lo voy a seguir practicando”.

En el transcurso del acto, Feijóo se refirió a la coyuntura electoral como una “decisión” entre dos modelos de gestión distintos. “El domingo vamos a decidir entre el modelo imparable de Azcón o el modelo decadente de Sánchez. Nada más. La papeleta es la llave que abre las posibilidades consolidadas para Aragón o que abre un periodo de decadencia en la que está sumida la política española”, manifestó ante el auditorio de Calatayud, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

La “fórmula” que propone el PP para el futuro de Aragón, resumió Feijóo, es apostar por Azcón y evitar la dispersión política, al tiempo que denunció que cualquier voto no dirigido al candidato popular favorecería las aspiraciones del PSOE, pues “Sánchez lo va a celebrar”, resaltó según Europa Press. Esta línea argumental llevó al presidente del PP a subrayar la necesidad de que “Aragón tenga un gobierno inmediatamente” y no se someta a negociaciones prolongadas con distintas formaciones, lo cual, a su entender, favorecería los intereses del PSOE en caso de una distribución fragmentada de escaños.

Feijóo también se detuvo a analizar el nuevo modelo de financiación autonómica anunciado por el Gobierno central durante la campaña aragonesa. Según detalló el medio Europa Press, reprochó que esta propuesta parezca, en su opinión, orientada a satisfacer a otras fuerzas políticas como Esquerra Republicana de Catalunya y criticó que Aragón quedaría como la “comunidad peor financiada”. “Los impuestos de los aragoneses no valen para pagar los caprichos de Sánchez y de los independentistas”, afirmó el líder popular, que reivindicó la utilización de esos recursos para servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, las políticas sociales y las infraestructuras. También expuso que, en su perspectiva, “quien manda a Aragón a la cola no merece encabezar su futuro” y prometió seguir defendiendo la igualdad en el reparto de fondos: “solidaridad no es dar al que más tiene y quitar al que menos tiene”.

Al encarar la recta final de la campaña, el líder del PP quiso remarcar ante los vecinos de Aragón que “no dejéis que os tomen el pelo. Aragón es una tierra sólida y quiere un presidente sólido. Es una tierra fuerte y quiere un presidente fuerte, como Jorge Azcón”, según recogió Europa Press. En el cierre de su participación, Feijóo definió los comicios regionales como una ocasión para dar respuesta al contexto político nacional al que asoció con términos como “ansiedad”, “frustración”, “mentira”, “corrupción”, “soberbia” y “descrédito”. Subrayó la importancia de que “los aragoneses seáis nuestros portavoces en las urnas: Representad a toda España. Representad a todos los españoles de bien”, aludiendo a la candidata socialista Pilar Alegría y a la relevancia nacional de la consulta regional.

La jornada en Calatayud se marca así por la insistencia del PP en la necesidad de formar un gobierno regional sin dilaciones, con una apuesta explícita por Azcón y en contraste con lo que describen como una estrategia de fragmentación impulsada por el PSOE y dirigida, según el presidente del PP, desde el propio ejecutivo central. A lo largo del acto, la jornada evidenció el peso del debate sobre la financiación autonómica, la estructura partidista del parlamento aragonés tras los comicios y el llamado a la concentración de voto en torno al Partido Popular, una pieza clave de la recta final electoral señalada en las declaraciones recogidas y transmitidas por Europa Press.