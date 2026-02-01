Espana agencias

Feijóo alerta de que Sánchez quiere "dividir fuerzas" en Aragón: "Un Vox fuerte y un presidente débil"

En un acto en Zaragoza, el líder del PP instó a respaldar a Jorge Azcón en los comicios regionales, advirtiendo que el PSOE busca fragmentar el panorama político y debilitar la presidencia autonómica, subrayando la urgencia de un gobierno estable

Guardar

Durante un mitin celebrado en Calatayud, Alberto Núñez Feijóo destacó la relevancia de elegir a un líder fuerte para la presidencia de Aragón, afirmando ante los asistentes que una administración robusta representa una garantía para la estabilidad de la comunidad. La intervención tomó lugar apenas días antes de los comicios previstos para el 8 de febrero, en un contexto político donde el Partido Popular enfatiza la urgencia de evitar la fragmentación del voto. Según informó la agencia Europa Press, Feijóo advirtió sobre el riesgo de un escenario político en el que, a su juicio, el PSOE estaría buscando aprovechar una dispersión de los apoyos para fortalecer a Vox y facilitar la llegada de un presidente autonómico sin capacidad real de gobierno.

En su discurso, Feijóo apuntó contra la estrategia del presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que acusó de buscar “dividir fuerzas” antes de la cita electoral en Aragón. De acuerdo con el relato de Europa Press, el líder del PP aseguró que el objetivo del PSOE sería conformar una cámara autonómica con un Vox en posición robusta y un jefe del ejecutivo débil, obligado a depender de diversas formaciones para sacar adelante cada política. “Sánchez pretende dividir fuerzas porque los socialistas saben que van a perder”, sostuvo el dirigente popular en presencia de militantes y simpatizantes.

Alberto Núñez Feijóo solicitó el respaldo explícito para Jorge Azcón, actual presidente autonómico y candidato de su partido, al que describió como un gobernante que, según sus palabras, “ha conseguido inversiones que han cambiado la historia de Aragón, se ha comprometido con el pleno empleo” y cuyo perfil considera idóneo para encabezar la administración regional. El líder del PP indicó, siempre según Europa Press, que la “mejor forma que tiene el Partido Popular de hechos concretos con Aragón es poner a Jorge Azcón de candidato a la presidencia”. Se comprometió, además, a que “los aragoneses nunca estaréis por debajo del resto de los españoles. Lo he practicado y lo voy a seguir practicando”.

En el transcurso del acto, Feijóo se refirió a la coyuntura electoral como una “decisión” entre dos modelos de gestión distintos. “El domingo vamos a decidir entre el modelo imparable de Azcón o el modelo decadente de Sánchez. Nada más. La papeleta es la llave que abre las posibilidades consolidadas para Aragón o que abre un periodo de decadencia en la que está sumida la política española”, manifestó ante el auditorio de Calatayud, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

La “fórmula” que propone el PP para el futuro de Aragón, resumió Feijóo, es apostar por Azcón y evitar la dispersión política, al tiempo que denunció que cualquier voto no dirigido al candidato popular favorecería las aspiraciones del PSOE, pues “Sánchez lo va a celebrar”, resaltó según Europa Press. Esta línea argumental llevó al presidente del PP a subrayar la necesidad de que “Aragón tenga un gobierno inmediatamente” y no se someta a negociaciones prolongadas con distintas formaciones, lo cual, a su entender, favorecería los intereses del PSOE en caso de una distribución fragmentada de escaños.

Feijóo también se detuvo a analizar el nuevo modelo de financiación autonómica anunciado por el Gobierno central durante la campaña aragonesa. Según detalló el medio Europa Press, reprochó que esta propuesta parezca, en su opinión, orientada a satisfacer a otras fuerzas políticas como Esquerra Republicana de Catalunya y criticó que Aragón quedaría como la “comunidad peor financiada”. “Los impuestos de los aragoneses no valen para pagar los caprichos de Sánchez y de los independentistas”, afirmó el líder popular, que reivindicó la utilización de esos recursos para servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, las políticas sociales y las infraestructuras. También expuso que, en su perspectiva, “quien manda a Aragón a la cola no merece encabezar su futuro” y prometió seguir defendiendo la igualdad en el reparto de fondos: “solidaridad no es dar al que más tiene y quitar al que menos tiene”.

Al encarar la recta final de la campaña, el líder del PP quiso remarcar ante los vecinos de Aragón que “no dejéis que os tomen el pelo. Aragón es una tierra sólida y quiere un presidente sólido. Es una tierra fuerte y quiere un presidente fuerte, como Jorge Azcón”, según recogió Europa Press. En el cierre de su participación, Feijóo definió los comicios regionales como una ocasión para dar respuesta al contexto político nacional al que asoció con términos como “ansiedad”, “frustración”, “mentira”, “corrupción”, “soberbia” y “descrédito”. Subrayó la importancia de que “los aragoneses seáis nuestros portavoces en las urnas: Representad a toda España. Representad a todos los españoles de bien”, aludiendo a la candidata socialista Pilar Alegría y a la relevancia nacional de la consulta regional.

La jornada en Calatayud se marca así por la insistencia del PP en la necesidad de formar un gobierno regional sin dilaciones, con una apuesta explícita por Azcón y en contraste con lo que describen como una estrategia de fragmentación impulsada por el PSOE y dirigida, según el presidente del PP, desde el propio ejecutivo central. A lo largo del acto, la jornada evidenció el peso del debate sobre la financiación autonómica, la estructura partidista del parlamento aragonés tras los comicios y el llamado a la concentración de voto en torno al Partido Popular, una pieza clave de la recta final electoral señalada en las declaraciones recogidas y transmitidas por Europa Press.

Temas Relacionados

AragónEleccionesAlberto Núñez FeijóoPedro SánchezJorge AzcónPSOECalatayudZaragozaVoxFinanciación autonómicaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Piden 5 años de cárcel para cinco acusados de estafar 343.608 euros a una empresa usando el método 'phishing'

La Fiscalía solicita importantes condenas para seis sospechosos implicados en la sustracción de cientos de miles de euros a una firma alimentaria tras engañarla con correos fraudulentos, el caso se enjuicia desde este miércoles en Pontevedra

Infobae

Irene Montero responde a Elon Musk que "la gente decente" debe reemplazarle para que deje de "violar y matar"

La eurodiputada lanza duras críticas al empresario por sus recientes declaraciones en redes sociales tras las acusaciones que recibió de fomentar el genocidio, en medio de una intensa polémica que involucra a otros referentes políticos y sociales

Irene Montero responde a Elon

El PP exige a Morant que reclame en Madrid "los 50 millones que Sánchez está negando a 20.675 dependientes"

El principal partido de la oposición en Castellón presiona a la ministra Morant para que gestione ante el Ejecutivo central la transferencia de fondos que, según denuncian, afectan a miles de familias pendientes de recibir apoyo para su atención familiar

Infobae

Comienza este lunes en Burgos el juicio con jurado por la muerte del joven vallisoletano Sergio Delgado

Tras dos años de espera, familiares y amigos de Sergio Delgado exigen una sentencia ejemplar para el acusado de provocarle la muerte de un golpe durante una despedida en Burgos, mientras la Fiscalía solicita hasta 20 años de prisión

Infobae

El PP de Teruel denuncia la falta de compromiso de Pedro Sánchez con la provincia

Representantes del principal partido opositor acusan al Ejecutivo nacional de desatender inversiones clave, reclaman el retraso de proyectos viales y ferroviarios y cuestionan la negativa a implementar ayudas económicas consideradas esenciales para el avance territorial

El PP de Teruel denuncia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así van las encuestas en

Así van las encuestas en Aragón: el PSOE de Pilar Alegría puede cosechar una derrota histórica

La Justicia confirma el despido disciplinario de una gerente de Mercadona por ausencias injustificadas tras denunciar acoso laboral

Cinco claves para entender las elecciones de Aragón: que la derecha sume sin Vox y exigencias “inasumibles” que crecerán tras el 8-F

ADIF empezó a sustituir las traviesas del AVE a Sevilla en 2021 pese a detectar grietas en miles de ellas en 2007: aún quedan 363.000 por cambiar

Arranca el juicio por el ‘caso Mercasa’: empresas españolas, una pública, que habrían pagado millones en ‘mordidas’ para construir un mercado en Angola

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 2 de febrero

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Marruecos podrá vender productos del Sáhara Occidental sin etiquetar en la UE: el tomate Cherry y el pescado barato preocupan a los productores españoles

España necesita nuevos recortes para asegurar la caída de la deuda pública hasta 2027

La economía española crece, pero las empresas frenan su gasto: el sector privado se estanca mientras la inversión pública crece casi un 50% desde 2019

DEPORTES

La extenista que narra su

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia