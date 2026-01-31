Espana agencias

Gamarra exige que "de manera urgente" se presente un real decreto ley con "únicamente" la revalorización de pensiones

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha pedido a Pedro Sánchez que deje de utilizar a los pensionistas "como rehenes" e insta al Gobierno de España a que "de manera urgente" lleve al Consejo de Ministros un real decreto ley nuevo "con única y exclusivamente" la revalorización de las pensiones.

Gamarra ha hecho estas declaraciones en el Espacio Lagares de Logroño donde ha participado, junto al alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, en el Foro de Vivienda organizado por el Partido Popular de Logroño.

En la inauguración también han participado el diputado nacional y portavoz del PP en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, Sergio Sayas, y los concejales del Ayuntamiento de Logroño, Patricia Sainz e Íñigo López-Araquistáin.

EL PP, A FAVOR DE LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

En una intervención previa con los medios de comunicación, Gamarra ha querido dejar claro a los españoles que el PP "está a favor de la revalorización de las pensiones" pero que el decreto 'ómnibus' presentado por el Gobierno mezclaba otras iniciativas en un mismo paquete con las que los 'populares' "no pueden estar de acuerdo".

Así justifica el rechazo al decreto presentado por el Gobierno porque "la revalorización de las pensiones estaba sujeta a que, por ejemplo, el 'okupa' pueda permanecer en una vivienda, es decir, en protegerle".

Así las cosas, explica, "los pensionistas hoy, en manos de Pedro Sánchez, son unos rehenes que si no apadrinan 'okupas' no tienen derecho a la revalorización de sus pensiones. Y ahí decimos que no. Apoyamos la revalorización pero no la 'okupación'", ha insistido.

Todo porque, como ha explicado, a los pensionistas "no se les puede condicionar su revalorización, a la que tienen derecho y que apoya al Partido Popular, a que se asuman otra serie de políticas que no se comparten y que además tienen el rechazo absoluto de la sociedad española".

"Lo que necesitamos son políticas que le digan al 'okupa' que salga de esas viviendas 'okupadas' para que se pueda gestionar el patrimonio que tenemos entre todos los españoles de una manera seria y una manera responsable", ha terminado.

