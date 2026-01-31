Espana agencias

Fallece Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife

El expresidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior (CC), ha fallecido este sábado a los 76 años de edad, según ha avanzado hoy el periódico 'El Día' y confirman a Europa Press fuentes del partido.

Melchior ocupó la presidencia del Cabildo de Tenerife entre 1999 y 2013, representando a su partido Coalición Canaria. Entre 2015 y 2018, presidió la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y también fue senador por Tenerife en la legislatura de 2004-2008.

Desde que comenzó su carrera política, mostró interés por las actividades de investigación, desarrollo y demostración de las energías renovables llevadas a cabo en la Unión Europa, aportando su participación en diferentes seminarios, congresos y conferencias.

En la actualidad, Melchior continuaba siendo miembro de la Ejecutiva Insular y Nacional de Coalición Canaria (CC).

LA DESPEDIDA A UNA "FIGURA CLAVE"

Compañeros de partido, así como autoridades públicas regionales e insulares, han mostrado este sábado sus condolencias, lamentando el fallecimiento de una "clave" y "referente" en la historia tinerfeña.

"Hoy despedimos a un compañero generoso y un referente del servicio público", trasladaba este sábado el presidente regional, Fernando Clavijo, en un mensaje difundido en la red social 'X'.

En su mensaje, Clavijo ha recordado cómo Melchior, en su trayectoria, "amó Tenerife y Canarias desde el compromiso, el diálogo y el trabajo constante", dejando así "una huella en el Cabildo", así como en todos aquellos que, ha proseguido, "aprendimos a su lado".

A las condolencias también se ha sumado la presidenta insular, Rosa Dávila, que hoy ha despedido a quien fuera un "referente" para la política canaria "por su manera de entender el servicio público", siempre desde "la serenidad, con rigor y con visión clara de futuro".

Y el empresariado de Tenerife también ha mostrado este sábado su pesar por el fallecimiento de Melchior, una "figura clave" en la modernización insular, con una visión "de largo plazo" que contribuyó "de forma decisiva" al desarrollo de infraestructuras, la sostenibilidad y el fortalecimiento del progreso económico y social.

"Su capacidad para pensar la isla desde el interés general y su compromiso con el futuro dejan un legado reconocido y valorado", han señalado desde la patronal en un comunicado emitido a los medios.

Así, desde el ámbito empresarial, la CEOE Tenerife ha destacado el "talante dialogante, respeto institucional y convicción de que el desarrollo económico es una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de las personas" en su trayectoria profesional.

