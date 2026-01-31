ERC condiciona negociar las cuentas en Cataluña a avances en el IRPF y pide al PSC "arremangarse"

"Si no avanzamos en la cuestión del IRPF, no estaremos en disposición de negociar los presupuestos"

BARCELONA 31, (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha condicionado la negociación de los presupuestos de la Generalitat a avances en la cuestión del IRPF y ha instado al PSC a "arremangarse" y trabajar para desbloquear esta carpeta si quiere que haya cuentas para Cataluña.

En declaraciones este sábado en la 175 Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona), Albert ha afirmado: "Si no avanzamos en la cuestión del IRPF, no estaremos en disposición de negociar los presupuestos", y ha asegurado que, en estos momentos, no es optimista porque esta cuestión está parada, según él.

En este sentido, ha reclamado al PSC que hable con el PSOE y fuerce un acuerdo, al considerar que "la solución se llama IRPF".

Albert ha defendido que ERC quiere presupuestos para Catalunya, pero ha subrayado que estos deben reflejar la realidad del país y contar con capacidad plena de financiación y gestión.

"Unos buenos presupuestos requieren también que avancemos en la cuestión del IRPF", ha insistido, y ha añadido que tanto el PSC como ERC son los primeros interesados en que haya presupuestos.

CRISIS DE RODALIES

Asimismo, ha advertido de que la crisis de Rodalies pone de manifiesto necesidades estructurales en Cataluña que no se podrán abordar sin cuentas públicas, y ha señalado que el mal funcionamiento del servicio ferroviario es consecuencia de "la inacción y la desinversión de los gobiernos del Estado".

En este contexto, ha animado a la ciudadanía a participar en la manifestación del próximo 7 de febrero convocada por las plataformas de usuarios.

CUMPLIR CON LOS ACUERDOS

Albert también ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesita cumplir los acuerdos con las fuerzas que hicieron posible su investidura, entre ellas ERC.

Ha avisado de que "si hay incumplimientos reiterados, será difícil que Esquerra Republicana continúe en la mesa de negociación", y ha defendido la necesidad de más inversión en Rodalies, más trenes y presupuestos que mejoren la calidad de vida y atiendan los intereses de la clase trabajadora en Cataluña.