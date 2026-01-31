Azcón: "Merece la pena ir a votar, nos jugamos nuestro futuro y seguir mejorando nuestra comunidad autónoma"

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido a los aragoneses que "estas elecciones son importantes, que merece la pena ir a votar el 8 de febrero porque nos jugamos nuestro futuro y en lo que nos jugamos seguir mejorando nuestra comunidad autónoma".

Azcón ha recordado, en el transcurso de una rueda de prensa, en el entorno de la futura residencia de El Buen Pastor, en Valdefierro, que a partir del próximo lunes "quedarán apenas cinco días de campaña electoral y es importante que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que sigamos hablando de hechos y que sigamos planteando propuestas de futuro. En esta última semana de la campaña electoral es una semana en la que prestar especial atención a lo que unos y otros hemos hecho, a lo que unos y otros estamos proponiendo".

Al ser preguntado sobre la presencia de líderes nacionales en esta campaña de comicios autonómicos, como la visita de Alberto Núñez Feijóo, que estará este domingo en Calatayud, ha señalado que "estas son unas elecciones autonómicas, aquí lo que estamos decidiendo es de la prosperidad de Aragón, de lo que estamos hablando es de nuestra sanidad, de seguir mejorando las políticas de vivienda como lo hemos hecho".

Ha añadido que también es importante que "cada uno de los candidatos pertenecemos a partidos políticos en el que podemos traer a líderes o no podemos traer a líderes".

Azcón ha argumentado lo siguiente: "Yo puedo traer a los líderes de mi partido de todas las comunidades autónomas y eso, por desgracia, no lo puede hacer Pilar Alegría. La señora Alegría no puede traer a los presidentes de Castilla-La Mancha o de Asturias porque cómo iba a explicarles que hoy el Partido Socialista está planteando una financiación condicionada por los independentistas, cómo va a explicarles que la señora Alegría lo que quiere es defender una financiación que deja Aragón en el peor de los lugares posibles".

El candidato a la reelección ha finalizado diciendo que la candidata del PSOE "tiene muchos problemas pero uno especialmente, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, no se puede defender Aragón y arrodillarse ante los independentistas catalanes. El Partido Popular puede traer a todos los presidentes de todas las comunidades autónomas y puede traer al equipo nacional del Partido Popular. Esa es la gran diferencia".