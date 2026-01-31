Espana agencias

Azcón: "Merece la pena ir a votar, nos jugamos nuestro futuro y seguir mejorando nuestra comunidad autónoma"

Guardar

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido a los aragoneses que "estas elecciones son importantes, que merece la pena ir a votar el 8 de febrero porque nos jugamos nuestro futuro y en lo que nos jugamos seguir mejorando nuestra comunidad autónoma".

Azcón ha recordado, en el transcurso de una rueda de prensa, en el entorno de la futura residencia de El Buen Pastor, en Valdefierro, que a partir del próximo lunes "quedarán apenas cinco días de campaña electoral y es importante que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que sigamos hablando de hechos y que sigamos planteando propuestas de futuro. En esta última semana de la campaña electoral es una semana en la que prestar especial atención a lo que unos y otros hemos hecho, a lo que unos y otros estamos proponiendo".

Al ser preguntado sobre la presencia de líderes nacionales en esta campaña de comicios autonómicos, como la visita de Alberto Núñez Feijóo, que estará este domingo en Calatayud, ha señalado que "estas son unas elecciones autonómicas, aquí lo que estamos decidiendo es de la prosperidad de Aragón, de lo que estamos hablando es de nuestra sanidad, de seguir mejorando las políticas de vivienda como lo hemos hecho".

Ha añadido que también es importante que "cada uno de los candidatos pertenecemos a partidos políticos en el que podemos traer a líderes o no podemos traer a líderes".

Azcón ha argumentado lo siguiente: "Yo puedo traer a los líderes de mi partido de todas las comunidades autónomas y eso, por desgracia, no lo puede hacer Pilar Alegría. La señora Alegría no puede traer a los presidentes de Castilla-La Mancha o de Asturias porque cómo iba a explicarles que hoy el Partido Socialista está planteando una financiación condicionada por los independentistas, cómo va a explicarles que la señora Alegría lo que quiere es defender una financiación que deja Aragón en el peor de los lugares posibles".

El candidato a la reelección ha finalizado diciendo que la candidata del PSOE "tiene muchos problemas pero uno especialmente, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, no se puede defender Aragón y arrodillarse ante los independentistas catalanes. El Partido Popular puede traer a todos los presidentes de todas las comunidades autónomas y puede traer al equipo nacional del Partido Popular. Esa es la gran diferencia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La economía de la eurozona creció un 1,5 % en 2025

Infobae

Ignacio Garriga (Vox) afirma que las ZBE son injustas porque "van a atentar contra la igualdad"

Ignacio Garriga (Vox) afirma que

Azcón subirá la prestación a la atención residencial hasta los 1.000 euros al mes y beneficiará a 8.000 aragoneses

Azcón subirá la prestación a

El paro de la UE se mantuvo en diciembre en el 5,9 %, con España en segunda posición

Infobae

La masificación costera y la crisis climática debilitan los litorales ante las borrascas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cazas españoles interceptan varios aviones

Cazas españoles interceptan varios aviones rusos cerca del espacio aéreo de la OTAN en el Báltico

Liberan a Jesús Enrique Gómez, el joven español encarcelado desde el pasado mayo acusado de pintar una tanqueta de la policía revolucionaria

Un jubilado de 80 años gana la lotería y monta un imperio de narcotráfico de 332 millones de euros: distribuía pastillas para la ansiedad

Confirman la sanción a un guardia civil que se emborrachó y enseñó el culo al jefe de escoltas de Sánchez

Las izquierdas más allá del PSOE en Aragón: radiografía de un naufragio que allana el camino al PP

ECONOMÍA

El déficit comercial con Estados

El déficit comercial con Estados Unidos se dispara casi un 50% por el aumento de las importaciones de gas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”