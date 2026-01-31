Espana agencias

Aragón TV ofrece este lunes el debate con los ocho cabezas de lista de las formaciones con representación

Guardar

Una semana después del 'Cara a Cara' entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, el plató electoral de Aragón TV cambiará la mesa en forma de 'V' por ocho atriles en los que confrontarán sus propuestas los candidatos que encabezan las listas de las formaciones con representación en las Cortes de Aragón.

Han confirmado su participación Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (COALICIÓN EXISTE), María Goikcoetxea (PODEMOS-ALIANZA VERDE), Marta Abengochea (Izquierda Unida-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

El debate se emitirá a las 21.50 horas, con una duración de 96 minutos, y estará moderado por la periodista Ana Laiglesia. Además de en Aragón TV, también se podrá seguir por Aragón Radio y sus canales digitales.

El debate comenzará con una intervención inicial de un minuto por candidato, seguida de cuatro grandes bloques temáticos dedicados a economía y empleo, políticas sociales e igualdad, Aragón en España y el Aragón del futuro. El programa concluirá con un minuto 'de oro' final de cierre para cada candidato, en el que podrán dirigirse directamente a los ciudadanos.

El acuerdo de organización establece también normas comunes para todos los participantes, como la prohibición de mensajes o símbolos en la vestimenta, el uso exclusivo de documentación en papel y la ausencia de dispositivos de comunicación con el exterior.

Esta nueva cita informativa clave de la campaña que podrá seguirse en directo y de manera simultánea a través de Aragón TV, Aragón Radio, así como su canal YouTube y sus perfiles sociales.

Tras el debate, se ofrecerá el programa especial 'Debate a ocho: el análisis', conducido por Javier de Sola y Javier Gastón. Con la participación de diferentes periodistas especializados en política y con conexiones con los directores de algunos de los principales medios de comunicación aragoneses, analizarán los principales mensajes de los candidatos y las principales claves del debate.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pascual nombra consejero delegado a César Vargas, que liderará su transformación

Infobae

Marta Abengochea (IU-Sumar) alerta de la sustitución de valores y principios democráticos por el trumpismo

Marta Abengochea (IU-Sumar) alerta de

Aditya, responsable de Riesgos del Santander, será el consejero delegado de Santander UK

Infobae

Hallan troceada la estatua de Seve Ballesteros de Pedreña y detienen a un joven

Infobae

Libertad con retirada de pasaporte para el detenido en L'Hospitalet por financiar a Hamás

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La sanidad vasca revisa 170.000

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

Última hora de la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz en la Mezquita-Catedral de Córdoba, en directo

Albares felicita a Venezuela por la amnistía general a presos políticos y ofrece el apoyo de España para la transición

Junts quiere que Cataluña rescinda el contrato con Renfe y que asuma la gestión de Rodalies: “Debe marcharse”

El PP lleva a la Comisión Europea el choque con el Gobierno: pide a Bruselas que investigue el accidente de Adamuz y que frene la regularización de migrantes

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Casas por menos de 20.000 euros: todas las licencias para comprar una casa modular

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

La factura de la luz cae un 1,5% en enero y se sitúa en 63,31 euros de media para el consumidor con tarifa regulada

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”