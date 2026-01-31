Aragón TV ofrece este lunes el debate con los ocho cabezas de lista de las formaciones con representación

Una semana después del 'Cara a Cara' entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, el plató electoral de Aragón TV cambiará la mesa en forma de 'V' por ocho atriles en los que confrontarán sus propuestas los candidatos que encabezan las listas de las formaciones con representación en las Cortes de Aragón.

Han confirmado su participación Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (COALICIÓN EXISTE), María Goikcoetxea (PODEMOS-ALIANZA VERDE), Marta Abengochea (Izquierda Unida-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

El debate se emitirá a las 21.50 horas, con una duración de 96 minutos, y estará moderado por la periodista Ana Laiglesia. Además de en Aragón TV, también se podrá seguir por Aragón Radio y sus canales digitales.

El debate comenzará con una intervención inicial de un minuto por candidato, seguida de cuatro grandes bloques temáticos dedicados a economía y empleo, políticas sociales e igualdad, Aragón en España y el Aragón del futuro. El programa concluirá con un minuto 'de oro' final de cierre para cada candidato, en el que podrán dirigirse directamente a los ciudadanos.

El acuerdo de organización establece también normas comunes para todos los participantes, como la prohibición de mensajes o símbolos en la vestimenta, el uso exclusivo de documentación en papel y la ausencia de dispositivos de comunicación con el exterior.

Esta nueva cita informativa clave de la campaña que podrá seguirse en directo y de manera simultánea a través de Aragón TV, Aragón Radio, así como su canal YouTube y sus perfiles sociales.

Tras el debate, se ofrecerá el programa especial 'Debate a ocho: el análisis', conducido por Javier de Sola y Javier Gastón. Con la participación de diferentes periodistas especializados en política y con conexiones con los directores de algunos de los principales medios de comunicación aragoneses, analizarán los principales mensajes de los candidatos y las principales claves del debate.