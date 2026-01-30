Último día del primer Zara de la historia: cierra la tienda de Juan Flórez en A Coruña

A Coruña, 30 ene (EFECOM).- El 30 de enero de 2026 quedará marcado en la historia de Inditex como el día del cierre de la primera tienda de Zara que abrió Amancio Ortega, en los números 64 y 66 de la calle Juan Flórez, en A Coruña.

Este viernes, el establecimiento que abrió sus puertas el 9 de mayo de 1975 como la primera tienda bajo el nombre de Zara cerrará en su icónica ubicación.

Por la tienda han pasado esta jornada clientes habituales que querían dar un último paseo por el espacio, de tamaño pequeño si se compara con los grandes establecimientos de Inditex, para despedirse. "Nos da mucha pena", comentaban a las empleadas, que serán recolocadas en otras tiendas de la firma en la ciudad.

También hubo compras y cafés en las últimas horas de esta icónica tienda.

Este Zara, con más de cinco décadas de vida, fue reformado el año pasado para celebrar el 50 aniversario de la compañía, con una rehabilitación que fue un homenaje a la Marina de A Coruña y que contó con una colección exclusiva.

La tienda de la calle Juan Flórez, en A Coruña, donde nació lo que más tarde se convirtió en Inditex, es todo un símbolo de Zara y de la industria textil.

Fue en 1975 cuando el establecimiento abrió de la mano de Amancio Ortega, quien tuvo sus primeros contactos con el mundo de la moda cuando, de joven, hacía de recadero de la camisería Gala.

En 1963, Ortega realizaba vestidos y batas de mujer para su distribución bajo el nombre de Confecciones GOA en un modesto taller.

Doce años después nació Zara, en el bajo de los números 64 y 66 de la calle Juan Flórez. Una tienda que hoy cierra sus puertas.

A Coruña conserva así las tiendas Zara de la calle Compostela, donde en la última planta se ubica El Apartamento, y las de los centros comerciales Cuatro Caminos y Marineda City.

Mientras hoy es un día de despedidas, el de mañana será un día de nuevos comienzos, ya que Zara abrirá en el bajo de su tienda de la calle Compostela la cafetería Zacaffé, con entrada por la plaza de Mina.

Este proyecto ya se encuentra en otros Zara, como el de la calle Hermosilla de Madrid o en grandes ciudades de China y Japón.

La tienda de Juan Flórez que echa el cierre también contaba con un córner de café, además de un espacio con sofás y revistas históricas que se podían consultar.

Inditex siempre ha puesto el foco en A Coruña, su ciudad de origen, para lanzar nuevos proyectos o colecciones y que sirvan de referencia para otros establecimientos. EFECOM

