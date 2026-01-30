Espana agencias

Salvador Sobral, Clara Peya y otros 70 artistas retiran su música de Spotify como boicot

Barcelona, 30 ene (EFE).- Un total de 70 artistas y bandas, entre los que destacan nombres como Salvador Sobral, Clara Peya, Magalí Sare o Els Surfing Sirles, retirarán su obra de Spotify a partir de este 30 de enero como parte de las acciones de la plataforma catalana Boicot a Spotify.

Según informa Boicot a Spotify en su página web, uno de los motivos que ha llevado a esta decisión fue la noticia que el CEO de Spotify, Daniel Ek, ha invertido cerca de 700 millones de euros en Helsing, una emergente armamentística alemana que fabrica tecnología militar con inteligencia artificial.

Además, la plataforma da otras razones para el boicot, como que en Estados Unidos Spotify emite anuncios del ICE, la agencia de control de inmigración y aduanas.

Boicot a Spotify también denuncia que la empresa paga solo entre 0,001 € y 0,003 € por reproducción, lo que beneficia especialmente a los grandes artistas, además de que "desarrolla y promueve contenido generado con IA, vulnera derechos de autor y acumula millones de visualizaciones que no retribuyen en artistas reales".

Es por ello por lo que la plataforma reclama, tanto a artistas como usuarios, abandonar Spotify a partir del 30 de enero, y recomienda una serie de opciones con un mejor "perfil ético" como Qobuz, Mirlo, Faircamp y Navidrome.

Así, hoy el perfil de Spotify de Salvador Sobral está desnudo de toda su obra -tan solo quedan colaboraciones con otros artistas que él no puede retirar- y luce como foto de perfil el emblema de Boicot a Spotify.

La decisión del ganador de Eurovision en 2017 se suma a la de 70 artistas más como Clara Peya, Magalí Sare, Vic Moliner, Els Surfing Sirles, The Sey Sisters, Los Sara Fontán, Joana Gomila, Maio o Mar Pujol. EFE

EFE

