La tasa de desempleo en Italia se situó en el 5,6 % en diciembre

Roma, 30 ene (EFECOM).- La tasa de desempleo en Italia se situó en el 5,6 % el pasado diciembre, lo que supone una bajada de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior y de 0,9 puntos porcentuales respecto al noviembre del año anterior, según los datos provisionales difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (Istat).

La tasa de ocupación se colocó en diciembre el 62,5 % con un descenso mensual del 0,1 puntos porcentuales, mientras que la tasa de desempleo juvenil (entre los 15 y 24 años) aumentó al 20,5 %, un 1,4 % más respecto a noviembre.

Mientras que la tasa de los inactivos, que incluye a quienes no estudian ni buscan empleo, se situó en el 33,7 %, con un aumento de 0,1 puntos respecto al mes anterior y de 0,5 % más en comparación con noviembre de 2025.

El número de personas empleadas en diciembre en Italia era de 24.142.000 con un descenso de trabajadores temporales que disminuyó hasta los 2.405.000, el de trabajadores autónomos aumentó a los 5.227.000 y los contratos indefinidos se mantuvieron prácticamente estables en 16.511.000.

En comparación con diciembre de 2024, el empleo aumentó con unos 62.000 trabajadores más en un año. EFECOM

