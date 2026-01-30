La producción industrial de Japón se redujo un 0,1 % el pasado diciembre

Los resultados del sondeo realizado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón revelaron que las empresas nacionales proyectan un crecimiento del 9,3 % en la producción industrial durante enero. Este pronóstico supera en 1,3 puntos porcentuales la estimación previa divulgada en diciembre, aunque anticipa una disminución del 4,3 % para febrero. De acuerdo con EFECOM, estas previsiones reflejan la volatilidad y la sensibilidad de la industria ante cambios en los sectores que la componen.

Según informó EFECOM, la producción fabril japonesa experimentó en diciembre una leve reducción del 0,1 % respecto al mes anterior, un retroceso menor al registrado en noviembre, cuando la caída fue del 2,6 %. Los datos divulgados por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria confirman que el índice que mide la actividad industrial mantiene un comportamiento inestable.

El documento presentado por el Gobierno japonés atribuye la contracción de diciembre a la influencia negativa de industrias como la fabricación de maquinaria, productos químicos y papel. Estos sectores frenaron el ritmo de recuperación que venía mostrando la economía manufacturera japonesa en meses previos.

Mientras tanto, otras ramas industriales marcaron incrementos. Las áreas que más aportaron a la expansión en diciembre incluyen los fabricantes de maquinaria de uso general y empresarial, la industria de equipos eléctricos y los dispositivos electrónicos orientados a la información y la comunicación, así como el sector automotriz. Según publicó EFECOM, estas ramas contrarrestaron parcialmente la caída experimentada en los segmentos químico, papelero y de maquinaria.

En términos interanuales, la comparación entre diciembre de 2024 y el mismo mes del año anterior revela un aumento del 2,6 % en el índice de producción industrial. Este dato reflejado en el informe, según EFECOM, muestra que la industria japonesa mantiene niveles de actividad superiores a los registrados el año pasado, pese a la desaceleración observada en los últimos meses.

El comportamiento del sector industrial japonés se considera fundamental para prever la evolución económica del país, dado el peso que el sector manufacturero tiene en la economía nacional. La producción industrial sirve como uno de los principales indicadores para anticipar la tendencia general, por lo que sus fluctuaciones reciben especial atención por parte de instituciones públicas y agentes económicos.

El informe del Ministerio destacó que, pese a la ligera caída de diciembre, se espera un repunte significativo en la actividad manufacturera en enero, recogen los datos citados por EFECOM. Sin embargo, esta expectativa viene acompañada de una previsión de baja para febrero, lo que expresa la volatilidad que actualmente caracteriza a la producción industrial en Japón.

Estos resultados y estimaciones continúan sujetas a variaciones derivadas del comportamiento de los principales sectores. Las proyecciones publicadas por el gobierno forman parte de la evaluación mensual del pulso industrial japonés, utilizada como referencia para el sector privado y la formulación de políticas económicas a corto plazo.