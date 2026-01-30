Espana agencias

La alcaldesa de Palencia: timbre a timbre todos los miércoles para escuchar a sus vecinos

Palencia, 30 ene (EFE).- La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, llamará a las puertas de los vecinos todos los miércoles, "timbre a timbre", para escuchar directamente sus demandas, en una iniciativa que considera pionera y con la que pretende reforzar la comunicación con los palentinos y la participación de los ciudadanos en las decisiones municipales.

A partir de la próxima semana, todos los miércoles la alcaldesa reservará su agenda para recorrer los barrios de la ciudad y llamar "timbre a timbre" a las viviendas, comenzando por la zona de Pan y Guindas, tal y como ha anunciado este viernes en una rueda de prensa.

"Soy consciente de que hay gente que te puede invitar a un café y otros que pueden darte con la puerta en los morros", ha reconocido Andrés, convencida de que la iniciativa puede "aportar un valor añadido" entre el administrado y quien administra y a la participación ciudadana.

La iniciativa recupera una fórmula que la propia Miriam Andrés ya puso en práctica antes de las elecciones municipales de 2015, cuando realizó unas 3.500 visitas a los domicilios "llamando timbre a timbre".

"Fue una experiencia dura pero muy satisfactoria", ha recordado la alcaldesa que, en esta ocasión, no se marca un límite concreto ya que su intención es mantener la actividad hasta el final de la legislatura, con el objetivo de superar ampliamente esa cifra.

"Quiero escuchar lo que dicen los vecinos, que me digan mirándome a los ojos, en una conversación en el quicio de la puerta, en el salón o en la cocina, qué demandan para su barrio, qué proponen, qué les gusta de lo que están viendo y qué no", ha reflexionado.

Asimismo, ha defendido que este modelo contribuye a reforzar la participación ciudadana en un contexto en el que, a su juicio, el sistema basado únicamente en el voto cada cuatro años resulta insuficiente para una parte de la población.

"La democracia ha ido cambiando y mucha gente quiere participar y proponer", ha apuntado, al tiempo que ha considerado positivo que sea la alcaldesa quien acuda a los domicilios en lugar de esperar a que los vecinos se desplacen alaAyuntamiento.

También ha destacado que esta iniciativa permitirá llegar a sectores de la población que habitualmente no participan en las asambleas o foros vecinales a los que siempre acude la gente que está muy implicada en el movimiento vecinal. EFE

