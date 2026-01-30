Espana agencias

Hallan troceada la estatua de Seve Ballesteros de Pedreña y detienen a un joven

Santander, 30 ene (EFE).- La Guardia Civil ha localizado troceada y "preparada para su venta" la estatua de cobre de Severiano Ballesteros que desapareció de su ubicación, en la localidad donde nació el golfista, Pedreña (Cantabria), y ha detenido a un joven, de 22 años y vecino de Santander, por ese robo, aunque no descarta más detenciones.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, junto al teniente de la Guardia Civil en la región, Julio Postigo, el capitán del grupo de delitos contra el Patrimonio, Alberto Fuertes, y el alcalde de Marina de Cudeyo (municipio al que pertenece Pedreña), Pedro Pérez, han informado en rueda de prensa del hallazgo de este monumento, que homenajeaba al golfista en su ciudad, donde falleció en 2011.

La obra, del escultor Salva García Ceballos, representa, de cuerpo entero y a tamaño natural, al mítico deportista cuando ganó el Open Británico de 1984, con el puño cerrado y en gesto de victoria, una imagen que dio la vuelta al mundo.

Los trozos de esta estatua, de un peso superior a los 100 kilos, estaban, en un trastero de un bloque de edificios en la capital cántabra y han sido hallados en tres piezas grandes, separadas, con los brazos cortados en trozos, dentro de un cubo de obra.

Julio Postigo ha recordado que la estatua fue robada del parque La Barquería, de Pedreña -donde se instaló en 2017-, la noche del 18 y 19 de enero.

La principal hipótesis fue desde el principio que la estatua iba a ser vendida como cobre.

"El objetivo y la prioridad era recuperar la estatua lo antes posible, porque el tiempo corría en nuestra contra", ha apuntado Postigo, quien ha señalado que intensificaron las inspecciones y gestiones en chatarrerías y desguaces.

Los agentes descubrieron que había dos vehículos sospechosos que habían participado en el robo, los cuales no habían salido de Cantabria, y centraron la investigación en esos coches que fueron localizados en el barrio de La Albericia, en Santander.

Los dos propietarios de esos vehículos contaban con antecedentes por robo de metales, por lo que se inició una vigilancia estrecha sobre ellos y sus movimientos hasta que se focalizó en uno de ellos, al tener la certeza que había participado en el robo.

Estos últimos días, los investigadores detectaron movimientos sospechosos del principal investigado, con desplazamientos hacia Bizkaia, lo que hizo temer que la estatua pudiera salir de Cantabria para su venta.

Ante ese giro de la investigación, la Guardia Civil detuvo el jueves, 29 de enero, al joven de 22 años y llevó a cabo el registro de un garaje-trastero donde encontraron la estatua troceada.

La investigación y la Guardia Civil no descartan nuevas detenciones, ya que ante el peso del monumento, superior a los 100 kilos, se considera probable la participación de más de una persona.

El alcalde de Marina de Cudeyo ha señalado que el primer paso ahora es hablar con el autor de la escultura, porque "en principio una estatua puede ser reconstruida". Sin embargo, desconoce si va a ser posible.

"No se va a quedar así, probablemente vamos a aprovechar este suceso para mejorar el espacio donde se situaba la escultura y también pretendemos hacerlo, si es posible, de la mano de la familia y de la fundación" que lleva el nombre del golfista, ha añadido. EFE

