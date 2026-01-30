Espana agencias

Grupo Correa adquiere el control de su filial en China tras elevar su participación al 55%

Burgos, 30 ene (EFECOM).- El Grupo Correa ha elevado al 55 por ciento su participación en Correa Kunming, hasta ahora asociada al grupo en China, tras adquirir un 10 por ciento adicional de capital, lo que le permite asumir el control de la sociedad que pasará a integrarse como filial del grupo a partir de este ejercicio 2026.

El acuerdo, que se ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha cerrado por 13,18 millones de yuanes -1,6 millones de euros- y se formalizará previsiblemente en el mes de marzo, ha informado la compañía en nota de prensa.

Ha explicado que, hasta el momento, la sociedad Kunming Smartech Machine Tool Manufacturing Co., Ltd. (Smartech) ostentaba la participación mayoritaria del 55 % de Machine Tools Kunming Co. Ltd. (Correa Kunming), pero tras el acuerdo pasará a contar con el 45 % del accionariado.

Smartech seguirá siendo un socio estratégico y de confianza del Grupo Correa en China, han asegurado, aportando su conocimiento del mercado local y su experiencia industrial para el desarrollo y consolidación de los proyectos del grupo en dicho país.

Por su parte, el Grupo Correa al adquirir ese 10 % adicional de capital social y elevar su participación al 55 %, reforzará su presencia en el mercado chino y consolida su posicionamiento internacional.

La filial Correa Kunming, ubicada en la ciudad de Kunming, en el suroeste de China, se fundó en el año 2006, cuenta con 90 empleados y con una parcela industrial de 20000 metros cuadrados dedicada a la fabricación de máquinas bajo la marca “correa km” que se comercializan exclusivamente en el mercado chino. EFECOM

