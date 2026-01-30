Griezmann ultima su recuperación para el partido de Copa contra el Betis

Majadahonda (Madrid), 30 ene (EFE).- Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, ultima ya su recuperación de una lesión muscular de bajo grado, sufrida hace una semana, y previsiblemente estará ya listo para el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey del próximo jueves contra el Betis.

El futbolista, lesionado hace una semana en un entrenamiento, se entrenó de nuevo al margen, junto a Óscar Pitillas, preparador físico recuperador del conjunto rojiblanco, en la sesión de este viernes, pero a buen ritmo, con ejercicios intensos.

“Antoine está en un proceso bueno de recuperación. Seguramente, ya a partir del lunes empezará a entrenar con el grupo”, avanzó después Diego Simeone, su entrenador, sobre el atacante francés, que ha sido baja en los dos últimos encuentros, contra el Mallorca y el Bodo/Glimt, más este sábado frente al Levante. EFE