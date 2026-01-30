Espana agencias

GeoPark compra activos de exploración y producción de crudo de Frontera Energy en Colombia

Bogotá, 30 ene (EFECOM).- La petrolera GeoPark anunció este viernes la compra de los activos de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia, una operación con la que busca crear una plataforma líder en este país y en Argentina.

La operación, "por un precio de compra en efectivo de 375 millones de dólares", más un pago adicional de 25 millones de dólares contingente al cumplimiento de ciertos hitos de desarrollo, "no incluye la adquisición de Frontera Energy Corporation, una sociedad canadiense que cotiza en bolsa, ni de sus activos de infraestructura ni de sus intereses exploratorios en Guyana", señaló GeoPark en un comunicado.

"La transacción crea una plataforma regional independiente líder de exploración y producción (E&P) en Colombia y Argentina, aumentando de manera sustancial su tamaño, la base de reservas y la generación de flujo de caja de GeoPark, al tiempo que fortalece su capacidad para financiar un crecimiento disciplinado a lo largo del ciclo", agregó la información.

Los activos adquiridos están compuestos por 17 bloques de exploración y producción en Colombia e incluyen el proyecto integrado de gestión del agua y sostenibilidad ambiental de Frontera Energy, compuesto por una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa y una siembra de palma africana en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, en el centro del país.

"El anuncio de hoy marca un hito importante en la trayectoria de crecimiento de GeoPark", manifestó el director ejecutivo de la compañía, Felipe Bayón, quien destacó que la operación posiciona a la empresa "como el mayor operador privado en Colombia", al tiempo que sigue financiando su crecimiento en el yacimiento de Vaca Muerta (Argentina).

El pasado 25 de septiembre GeoPark suscribió un acuerdo para adquirir el 100 % de la participación de la argentina Pluspetrol en los bloques de Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste que forman parte de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.

GeoPark agregó que "al aumentar significativamente su tamaño, las reservas, la producción y la generación de flujo de caja" con la compra de los activos de Frontera Energy en Colombia podrá "aprovechar plenamente el valor de sus activos en Vaca Muerta". EFECOM

