El INCIBE ayuda a detectar si una noticia es verdadera o falsa en plena avalancha digital

León, 30 ene (EFE).- En un momento de sobreabundancia informativa y expansión de la inteligencia artificial, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a través de su Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), ha publicado una guía práctica para ayudar a los ciudadanos a identificar si una noticia o contenido online es verdadero o falso.

La iniciativa llega en un momento en el que las 'fake news' y los 'deepfakes' se han convertido en dos de las principales amenazas para la desinformación digital, ha recordado el INCIBE este viernes en un comunicado.

Las 'fake news' —explica el organismo— son informaciones falsas o manipuladas diseñadas para engañar, generar alarma social o influir en la opinión pública; y en muchos casos, no son completamente inventadas, sino que mezclan datos ciertos con elementos engañosos para moldear la percepción del lector.

A ellas se suman los 'deepfakes', contenidos audiovisuales generados o alterados mediante técnicas avanzadas de edición e inteligencia artificial que permiten hacer creer que una persona ha dicho o hecho algo que nunca ocurrió.

"La sofisticación de estas herramientas hace cada vez más difícil distinguir lo real de lo manipulado", advierte INCIBE.

Según la Oficina de Seguridad del Internauta, las noticias falsas se difunden principalmente a través de redes sociales, páginas web de escasa reputación y cadenas reenviadas mediante servicios de mensajería instantánea.

En muchos casos, su tono alarmista y su llamada explícita a compartirlas favorecen que se propaguen rápidamente sin ningún tipo de verificación.

El INCIBE ofrece una serie de pasos esenciales para contrastar la veracidad de una información antes de darla por cierta o contribuir a su difusión.

En este sentido, llama a revisar la URL y la apariencia de la web, ya que las páginas fraudulentas suelen imitar dominios reales con pequeñas variaciones. La presencia del protocolo seguro “https://” añade un nivel básico de confiabilidad.

Por otro lado, apuesta por verificar la fuente, comprobar si el medio es conocido, si la web ofrece datos de contacto o si existe un autor identificado; así como leer más allá del titular, debido a que "muchos titulares sensacionalistas no reflejan fielmente el contenido que prometen", asegura.

De igual modo, invita a analizar imágenes y redacción. Fotografías borrosas, fuera de contexto, textos con faltas o mensajes ambiguos son señales claras de alerta. Además, anima a buscar otras referencias. Si la noticia es real, aparecerá en otros medios contrastados o fuentes oficiales.

Además, incide en la necesidad de reflexionar antes de compartir. Si genera dudas o parece demasiado increíble, lo más responsable es evitar su difusión. Y, por último, asegura que existen herramientas para verificar noticias, imágenes y vídeos como Maldita.es, Newtral y VerificaRTVE.

Para 'deepfakes' y contenidos generados con IA señala Deepware y Sensity, en el caso de vídeos; así como The Hive e Illuminarty, para imágenes. La publicación detalla, además, cómo utilizar herramientas como Illuminarty, que permiten subir una fotografía y obtener un porcentaje de probabilidad de que haya sido generada o alterada con inteligencia artificial.

INCIBE concluye que el razonamiento crítico es la primera herramienta para frenar la desinformación. Para cualquier duda, el organismo recuerda que los ciudadanos pueden contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017, disponible también mediante WhatsApp (900 116 117) y Telegram (@INCIBE017).

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través del fondo Next Generation EU. EFE

