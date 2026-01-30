El Gobierno propondrá a las comunidades declarar la anguila "en peligro de extinción"

Madrid, 30 ene (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha incluido en el orden del día del próximo Comité de Flora y Fauna, que se celebrará el 17 de febrero, declarar a la anguila especie "En peligro de extinción" dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reunió este jueves con la junta directiva de la organización de cocineros Euro-Toques España, promotores de la campaña "Angulas, no, gracias" contra el consumo de esta especie, según una nota de prensa publicada este viernes por su Ministerio.

En la reunión estuvieron, entre otros, Maca de Castro, presidenta de la organización; Pedro Subijana, presidente de honor y socio fundador; Andoni Luis Aduriz, impulsor de la campaña, o Diego Guerrero.

En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio y también de forma telemática, participaron representantes destacados de la alta cocina española comprometidos con la sostenibilidad y la defensa de la angula, la cría o alevín de la anguila.

Durante la reunión, la vicepresidenta trasladó a los miembros de Euro-Toques la voluntad del Miteco de reactivar la tramitación para la protección especial de la anguila, una especie catalogada en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), cuya población ha sufrido un acusado declive desde mediados del siglo XX.

La inclusión de la anguila en el LESRPE requiere la cooperación y el diálogo con las comunidades autónomas, dado que se trata de una especie que se pesca exclusivamente en aguas interiores y continentales.

En este contexto, el Miteco propondrá formalmente el día 17 a las comunidades autónomas su declaración como especie "En peligro de extinción", con el objetivo de garantizar su recuperación y frenar su declive, según insiste el Ministerio en el comunicado.

Desde el Ministerio se subraya que "esta iniciativa se apoya en criterios científicos sólidos, en recomendaciones de organismos internacionales y en los compromisos de España en materia de conservación de la biodiversidad, así como en la lucha contra el tráfico ilegal de especies·

La propuesta de inclusión de la anguila europea en el LESRPE se inició en 2020. El Miteco solicitó entonces un dictamen al Comité Científico que fue favorable a la inclusión de la anguila en el listado, al constatar que la especie se encuentra fuera de los límites biológicos de seguridad y mantiene una tendencia regresiva desde las décadas de 1970 y 1980.

Posteriormente nueva información científica aportada por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y por la UICN reforzó esta conclusión.

En marzo de 2024, el Comité Científico actualizó su valoración y mantuvo su recomendación de incluir la anguila europea en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría "En peligro de extinción".

Esta actualización fue trasladada a las comunidades autónomas en noviembre de ese mismo año, sin lograr la mayoría necesaria para su aprobación.

Ahora, a la vista de la situación actual de la especie, el Ministerio retoma su propuesta.

En la reunión celebrada ayer en la sede del Miteco entre la vicepresidenta y los representantes de Euro-Toques España, los promotores de la iniciativa retomaron su compromiso con la defensa de la biodiversidad y con un modelo gastronómico responsable, alineado con los límites ecológicos.

Hace dos años, la organización hizo un llamamiento público para evitar el consumo de angula como gesto de coherencia ética y profesional ante la situación crítica de la especie; un llamamiento que recuperaron el pasado mes de diciembre.

Durante el encuentro, la vicepresidenta agradeció "esta implicación del sector gastronómico y destacó el papel de los cocineros y cocineras como prescriptores sociales, capaces de contribuir de manera decisiva a un cambio de hábitos de consumo compatible con la conservación del patrimonio natural", según la nota. EFE