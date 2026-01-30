El gobierno catalán prorroga la gratuidad de la C-32, pero solo en 2 peajes en sentido sur

Barcelona, 30 ene (EFECOM).- El gobierno catalán ha anunciado que prorroga la gratuidad de la C-32 aunque solo en los peajes troncales de Vallcarca (Sitges) y de Cubelles en sentido sur, mientras que mañana el resto de barreras recuperarán su funcionamiento ordinario.

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha destacado este viernes en un comunicado que la gratuidad de estos dos peajes en sentido sur es una medida para facilitar el tráfico de largo recorrido con motivo del corte de la AP-7 en sentido sur, entre Martorell y Vilafranca del Penedès.

Este corte de la AP-7, que se ha llevado a cabo para reparar el muro de Gelida que cedió en el accidente ferroviario del pasado 20 de enero, no tiene una fecha concreta de reapertura, si bien podría ser en torno al próximo 9 de febrero.

En este contexto, el gobierno catalán mantendrá el levantamiento de las barreras de la autopista C-32, pero parcialmente.

A partir de esta medianoche, la gratuidad del peaje se aplicará exclusivamente a los peajes troncales de Vallcarca (dentro del término municipal de Sitges) y Cubelles en dirección sur.

En cambio, habrá que pagar en el resto de barreras: Cubelles acceso, Calafell acceso, Cubelles troncal dirección norte y Vallcarca dirección norte. EFECOM