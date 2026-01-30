El 'Flamenco Festival' de Nueva York cumple 25 años con la actuación de 180 artistas

Sevilla, 30 ene (EFE).- Los días 4 y 5 de marzo el Baryshnikov Arts Center acogerá 'Fiesta Flamenca', en dos de las 40 funciones programadas en la 25 edición del Flamenco Festival de Nueva York, que con la participación de 180 artistas de 16 compañías se celebrará en la ciudad estadounidense del 25 de febrero al 15 de marzo.

Esa 'Fiesta Flamenca' fue una iniciativa del propio Mijail Baryshnikov, quien así se lo pidió el año pasado al director del festival, Miguel Marín, quien este viernes ha presentado el programa neoyorquino acompañado por artistas como Eva Yerbabuena, habitual de la cita de Mahanttan.

Si el festival ha podido cumplir sus 25 años es porque "la historia de amor" de Nueva York con el flamenco dura ya 140 años, ha dicho el director del certamen al evocar figuras como la de Carmencita, quien en 1891 convocó a 9.000 asistentes en el Madison, y a otros artistas como Mario Maya, Enrique Morente, Carmen Amaya, Lola Flores y Paco de Lucía que cautivaron al público de Manhattan.

Las actuaciones del festival se extenderán a veinte espacios de Nueva York, entre teatros, museos, centros culturales, bibliotecas y universidades, y también de ciudades como Miami, Tampa, Chicago y Boston, con escenarios que ya son habituales como el New York City Center, Jazz at Lincoln Center, Joe’s Pub o Roulette, a lo que se suman otros como el museo Guggenheim, el Museo de Arte Metropolitano y la Biblioteca Nacional.

A todos ellos se espera que asista una audiencia de 29.000 personas, una asistencia que sostiene a un festival de iniciativa privada y que debe el 80 por ciento de su presupuesto a la venta de entradas.

La cantaora Rocío Márquez será la encargada de abrir el festival con ‘Himno Vertical’, un trabajo de hondo calado artístico y conceptual que podrá verse el 25 de febrero en el CUNY Graduate Center, acompañada a la guitarra por Pedro Rojas-Ogáyar.

El 14 de marzo, en el escenario del Town Hall, se celebrará el homenaje a la leyenda del flamenco que fue el guitarrista Sabicas, quien transformó el género precisamente desde este teatro de Nueva York, donde dio el primer concierto solista de guitarra flamenca de la historia, tras llegar al exilio en los años 40, convirtiendo su hogar neoyorquino en un verdadero refugio creativo para generaciones de artistas.

‘Tributo a Sabicas’ reunirá a tres generaciones de guitarristas, el virtuoso Gerardo Núñez, el ganador del Latin Grammy Antonio Rey y el joven talento Álvaro Martinete, y junto a ellos estará la bailaora Olga Pericet, quien brindará, un recuerdo a Carmen Amaya, pareja artística de Sabicas, interpretando algunas de sus piezas emblemáticas, como ‘Embrujo del Fandango’ o ‘Soleá’.

Entre una y otra fecha, el festival ofrecerá actuaciones de artistas como Sara Baras, Raquel Heredia, la Tremendita; Jon Amaya, Andrés Marín y Dani de Morón, entre otros. EFE

(Vídeo) (Foto)