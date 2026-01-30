El déficit público baja al cierre de noviembre a 18.206 millones, el 1,08 % del PIB

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Las administraciones públicas españolas, con la excepción de las locales, acumularon un déficit de 18.206 millones de euros en los once primeros meses de 2025, un 32,7 % inferior a la del mismo periodo del año anterior y equivalente al 1,08 % del PIB.

Según los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda, esta corrección fue posible a pesar de los 4.502 millones de gasto extraordinario por la dana. Sin ese impacto, el déficit público habría bajado un 40,3 %, hasta los 13.704 millones.

Los datos de ejecución presupuestaria hasta noviembre, los últimos que se dan a conocer antes de publicar el cierre del ejercicio a finales de marzo, sitúan el déficit público muy por debajo del objetivo del 2,5 % del PIB para todo el ejercicio. EFECOM