El Caja Rural-Seguros RGA, invitado al Tour de Francia

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El Caja Rural-Seguros RGA español y el Team TotalEnergies, con un fuerte arraigo francés, son los dos equipos invitados por la organización del Tour de Francia, que tomará la salida de la edición 113 en Barcelona el sábado 4 de julio.

Esta invitación supone un premio que llega después de un magnífico 2025, tanto en lo referente a resultados y puntos UCI como en cuanto a la imagen ofrecida en los principales objetivos, llegando a alcanzar el puesto 23º en el ránking por equipos a inicio de temporada.

Este logro no ha pasado desapercibido para los grandes organizadores, tal y como demuestran las invitaciones recibidas para carreras del bagaje y el nivel de Lieja-Bastoña-Lieja, Flecha Valona o el Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Sin embargo, la invitación para el Tour de Francia supone "la reafirmación y el reconocimiento definitivo para un proyecto que se enfrentará de este modo a su mayor y más bonito reto dentro de su ya dilatada trayectoria".

"Desde el equipo se agradece la gran oportunidad brindada por ASO y se espera poder devolver la confianza depositada con una actuación a la altura de esta invitación", aseguran desde la escuadra española.

La actual estructura de Caja Rural-Seguros RGA se medirá de este modo por primera vez al mayor desafío del mundo de la bicicleta, si bien Caja Rural como patrocinador ya participó en la ronda francesa de 1987 y 1988 con un equipo liderado entonces por Marino Lejarreta.

"Para todo el equipo es un orgullo y una ilusión difícil de describir debutar en el Tour de Francia. Somos muy conscientes de lo que representa esta carrera a nivel mundial y del enorme esfuerzo que supone estar en la salida de la prueba más importante del calendario. Llegar hasta aquí es el resultado de muchos años de trabajo, constancia y crecimiento como estructura y valoramos profundamente esta oportunidad que nos brinda ASO", declara José Miguel Fernández, director deportivo Caja Rural-Seguros RGA.

La principal nómina de equipos, siguiendo las normas de la Unión Ciclista Internacional, la forman los 18 UCI WorldTeams: Alpecin Premier Tech (BEL), Bahrain Victorious (BRN), Decathlon-CMA CGM Team (FRA), EF Education-Easypost (USA), Groupama-FDJ United (FRA), Ineos Grenadiers (GBR), Lidl-Trek (GER), Lotto Intermarché (BEL), Movistar (ESP), NSN Cycling Team (SUI), Red Bull-Bora Hansgrohe (GER), Soudal Quick-Step (BEL), Team Jayco Alula (AUS), Team Picnic-Postnl (NED), Team Visma-Lease a Bike (NED), Team Emirates XRG (UAE), UNO-X Mobility (NOR) y Astana Team (KAZ).

A ellos se unen los equipos Tudor Pro Cycling Team (SUI), Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team (SUI) y Cofidis (FRA), los tres mejores UCI ProTeams en el ranking UCI de 2025. EFE