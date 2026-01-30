Espana agencias

Bruselas expedienta a España por no transponer la directiva sobre servicios financieros a distancia

España afronta una investigación por incumplir la normativa europea que exige reforzar derechos de los usuarios al contratar productos y servicios por internet, con especial atención a la protección del consumidor y la capacidad de cancelar acuerdos de manera inmediata

Guardar

Bruselas ha iniciado acciones formales contra España debido a la falta de comunicación sobre la incorporación de la directiva europea que regula los contratos de servicios financieros a distancia, según reportó la Comisión Europea. La investigación involucra a España junto con otros veinte países de la Unión Europea, tras detectarse que no informaron la adaptación completa de esta norma comunitaria a sus legislaciones nacionales.

De acuerdo con la información publicada por la Comisión Europea, el proceso comenzó mediante el envío de una carta de emplazamiento al gobierno español, un paso inicial en el marco de los procedimientos de infracción por incumplimiento de obligaciones comunitarias. Este mecanismo otorga a España un margen de dos meses para presentar comentarios y explicar o acreditar la adopción de las disposiciones necesarias que garanticen la aplicación plena de la directiva en cuestión.

La normativa europea, aprobada en 2023, fija obligaciones específicas para los Estados miembros orientadas a mejorar la protección de los consumidores en la contratación de productos y servicios financieros a través de medios a distancia, como internet o vía telefónica. Una de las principales innovaciones introducidas es la obligación de habilitar un "botón de desistimiento", destinado a facilitar a los usuarios la cancelación inmediata y sencilla de contratos suscritos por canales digitales, lo que refuerza el ejercicio del derecho de desistimiento.

Según consignó la Comisión Europea, la directiva fijaba como fecha límite para su transposición el 19 de diciembre de 2025. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario identificó que España no ha procedido a comunicar el traslado pleno de estos requisitos a su legislación interna, por lo que activó este primer paso formal del procedimiento sancionador. Este proceso contempla que, de no obtener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades españolas en el plazo establecido, Bruselas podría enviar un dictamen motivado, profundizando la reclamación.

El dictamen motivado constituye una medida adicional de presión que, de persistir la falta de adecuación y comunicación, puede llegar a escalar hasta una remisión formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta instancia judicial es la responsable de resolver los litigios entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias relacionados con el incumplimiento del Derecho de la Unión.

El medio precisó que, aunque la directiva se adoptó hace menos de un año, las autoridades europeas han decidido actuar anticipadamente para garantizar que los derechos de los consumidores se vean reforzados en todos los países comunitarios en los plazos previstos. Entre los derechos que deben quedarse protegidos con la transposición de esta norma destacan la información clara previa a la contratación, la transparencia en las condiciones, la posibilidad de desistimiento sin trabas y la obligación de resolver reclamaciones en plazos favorables al consumidor.

Las autoridades españolas cuentan con la opción de notificar las medidas que estén en trámite o exponer los motivos por los que la transposición se encuentra pendiente. Además, la Comisión Europea solicitó a todos los Estados afectados detallar cómo han implementado en su derecho nacional los principales elementos de la directiva, en particular el mecanismo del botón de desistimiento y las garantías adicionales para quienes contratan servicios por medios digitales.

El expediente abierto a España se revela dentro de una acción coordinada por parte de Bruselas, que afecta simultáneamente a la mayoría de los países miembros por retrasos o deficiencias en la comunicación de la transposición de esta directiva. El organismo señala que el objetivo prioritario es evitar asimetrías legales que perjudiquen a los usuarios de servicios financieros en la Unión.

La Comisión detalló que continuará con la supervisión del proceso de adaptación de esta y otras normativas, a fin de que la digitalización de los servicios financieros implique mejoras concretas en los derechos y la seguridad jurídica de los consumidores europeos.

Temas Relacionados

Comisión EuropeaServicios financieros a distanciaEspañaBruselasDirectiva europeaProtección de los consumidoresTribunal de Justicia de la UEAutoridades españolasContratos financierosNormativa europeaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Ibon Navarro dice que el club contratará un jugador por la lesión de Alberto Díaz

Infobae

Alemany, sobre el mercado: “No vamos a parar hasta el lunes”

Infobae

Simeone confirma la baja de Giuliano contra el Levante

Infobae

Simeone: “No hay otra mejor manera de cambiar los pitos que salir campeón”

Infobae

El Barça no se fía de las urgencias del Elche

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sofisticados estafadores que se

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

DEPORTES

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja