Bruselas expedienta a España por no transponer la directiva sobre servicios financieros a distancia

Bruselas ha iniciado acciones formales contra España debido a la falta de comunicación sobre la incorporación de la directiva europea que regula los contratos de servicios financieros a distancia, según reportó la Comisión Europea. La investigación involucra a España junto con otros veinte países de la Unión Europea, tras detectarse que no informaron la adaptación completa de esta norma comunitaria a sus legislaciones nacionales.

De acuerdo con la información publicada por la Comisión Europea, el proceso comenzó mediante el envío de una carta de emplazamiento al gobierno español, un paso inicial en el marco de los procedimientos de infracción por incumplimiento de obligaciones comunitarias. Este mecanismo otorga a España un margen de dos meses para presentar comentarios y explicar o acreditar la adopción de las disposiciones necesarias que garanticen la aplicación plena de la directiva en cuestión.

La normativa europea, aprobada en 2023, fija obligaciones específicas para los Estados miembros orientadas a mejorar la protección de los consumidores en la contratación de productos y servicios financieros a través de medios a distancia, como internet o vía telefónica. Una de las principales innovaciones introducidas es la obligación de habilitar un "botón de desistimiento", destinado a facilitar a los usuarios la cancelación inmediata y sencilla de contratos suscritos por canales digitales, lo que refuerza el ejercicio del derecho de desistimiento.

Según consignó la Comisión Europea, la directiva fijaba como fecha límite para su transposición el 19 de diciembre de 2025. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario identificó que España no ha procedido a comunicar el traslado pleno de estos requisitos a su legislación interna, por lo que activó este primer paso formal del procedimiento sancionador. Este proceso contempla que, de no obtener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades españolas en el plazo establecido, Bruselas podría enviar un dictamen motivado, profundizando la reclamación.

El dictamen motivado constituye una medida adicional de presión que, de persistir la falta de adecuación y comunicación, puede llegar a escalar hasta una remisión formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta instancia judicial es la responsable de resolver los litigios entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias relacionados con el incumplimiento del Derecho de la Unión.

El medio precisó que, aunque la directiva se adoptó hace menos de un año, las autoridades europeas han decidido actuar anticipadamente para garantizar que los derechos de los consumidores se vean reforzados en todos los países comunitarios en los plazos previstos. Entre los derechos que deben quedarse protegidos con la transposición de esta norma destacan la información clara previa a la contratación, la transparencia en las condiciones, la posibilidad de desistimiento sin trabas y la obligación de resolver reclamaciones en plazos favorables al consumidor.

Las autoridades españolas cuentan con la opción de notificar las medidas que estén en trámite o exponer los motivos por los que la transposición se encuentra pendiente. Además, la Comisión Europea solicitó a todos los Estados afectados detallar cómo han implementado en su derecho nacional los principales elementos de la directiva, en particular el mecanismo del botón de desistimiento y las garantías adicionales para quienes contratan servicios por medios digitales.

El expediente abierto a España se revela dentro de una acción coordinada por parte de Bruselas, que afecta simultáneamente a la mayoría de los países miembros por retrasos o deficiencias en la comunicación de la transposición de esta directiva. El organismo señala que el objetivo prioritario es evitar asimetrías legales que perjudiquen a los usuarios de servicios financieros en la Unión.

La Comisión detalló que continuará con la supervisión del proceso de adaptación de esta y otras normativas, a fin de que la digitalización de los servicios financieros implique mejoras concretas en los derechos y la seguridad jurídica de los consumidores europeos.