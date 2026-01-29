Niega relaciones con una menor y que supiera su edad y la fiscal sube a 10 años la petición de cárcel

El hombre acusado de agredir sexualmente a una chica de 14 años cuando él tenía 29 y a la que hizo creer que él también era menor ha negado los hechos al asegurar que "nunca" estuvo a solas ni mantuvo relaciones con la víctima. Además, ha dicho desconocer la edad que tenía ella pues aunque sí se lo manifestó parecía "mayor".

"Me pareció raro que tuviera catorce", ha expresado este jueves en el juicio contra él, en la Audiencia Provincial de Cantabria, en la que la joven -que ha declarado a puerta cerrada- se ha ratificado en la denuncia y la fiscal ha elevado de seis a diez años de cárcel su petición de condena para el procesado, al apreciar continuidad delictiva en lo ocurrido en los primeros meses de 2024.

Antes de la vista oral, celebrada en la Sección Tercera, el enjuiciado ha consignado 6.500 euros, que son 500 más de los que reclamaba el ministerio público en concepto de responsabilidad civil, para indemnizar a la denunciante por el daño moral causado.

Ante esto, el abogado defensor ha solicitado a la Sala que aplique la atenuante de reparación del daño muy cualificada ante una eventual condena y de manera subsidiaria, ya que tras exponer las "contradicciones" en el relato de la joven ha insistido en la libre absolución para su patrocinado.