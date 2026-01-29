Espana agencias

Niega relaciones con una menor y que supiera su edad y la fiscal sube a 10 años la petición de cárcel

Guardar

El hombre acusado de agredir sexualmente a una chica de 14 años cuando él tenía 29 y a la que hizo creer que él también era menor ha negado los hechos al asegurar que "nunca" estuvo a solas ni mantuvo relaciones con la víctima. Además, ha dicho desconocer la edad que tenía ella pues aunque sí se lo manifestó parecía "mayor".

"Me pareció raro que tuviera catorce", ha expresado este jueves en el juicio contra él, en la Audiencia Provincial de Cantabria, en la que la joven -que ha declarado a puerta cerrada- se ha ratificado en la denuncia y la fiscal ha elevado de seis a diez años de cárcel su petición de condena para el procesado, al apreciar continuidad delictiva en lo ocurrido en los primeros meses de 2024.

Antes de la vista oral, celebrada en la Sección Tercera, el enjuiciado ha consignado 6.500 euros, que son 500 más de los que reclamaba el ministerio público en concepto de responsabilidad civil, para indemnizar a la denunciante por el daño moral causado.

Ante esto, el abogado defensor ha solicitado a la Sala que aplique la atenuante de reparación del daño muy cualificada ante una eventual condena y de manera subsidiaria, ya que tras exponer las "contradicciones" en el relato de la joven ha insistido en la libre absolución para su patrocinado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo insinúa un pacto del PSOE y Ábalos tras la renuncia a su escaño porque Sánchez "busca unos meses más" en Moncloa

El presidente del Partido Popular sugiere que el abandono de José Luis Ábalos estaría vinculado a un acuerdo con el ejecutivo, mientras persisten dudas sobre la actuación de Pedro Sánchez en la gestión del caso judicial y la estabilidad parlamentaria

Feijóo insinúa un pacto del

El Constitucional confirma su rechazo al recurso de Galicia contra la ley de amnistía al igual que con otras CCAA del PP

El alto tribunal rechaza el intento de la Xunta de frenar la amnistía al ‘procés’, argumentando que sus motivos coinciden ampliamente con los ya desestimados para otras regiones, una decisión que cuenta con varios votos discrepantes entre los magistrados

El Constitucional confirma su rechazo

Junts exige desde el Senado la dimisión de Puente: "El sistema ha fallado en AVE y Rodalies"

Junts exige desde el Senado

Feijóo, sobre ausencia de Sánchez en el funeral de Huelva: "No quiere acompañar a las víctimas. No hay otra"

Feijóo, sobre ausencia de Sánchez

Un agresor sexual y la madre de la víctima acuerdan una rebaja de pena de 27 a 3 años al elevar la indemnización

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José Luis Ábalos anuncia su

José Luis Ábalos anuncia su jubilación tras renunciar a su acta de diputado: “Díganme de qué vivo”

Aldama vincula un sobre de PDVSA que le entregó Delcy Rodríguez con la supuesta financiación irregular del PSOE

Óscar Puente insiste en que la línea Madrid-Andalucía “no está abandonada” y asegura que el carril siniestrado pasó los controles “en perfecto estado”

Nace ‘Policías Antifascistas’, un colectivo para que agentes puedan “organizarse” en contra de los intentos de “apropiación” de la extrema derecha

Feijóo anuncia la creación de una comisión de investigación en el Senado para analizar la “crisis ferroviaria” de Adamuz

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

UPTA celebra como una “oportunidad estratégica” la regularización de migrantes, que permitirá 70.000 nuevas altas de autónomos

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La compraventa de viviendas cae un 2,4% en noviembre pero los precios suben un 6,3%

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt