Espana agencias

Los dos acusados del crimen de Santa Clara insisten en culparse mutuamente: "Soy inocente, lo hizo él"

Ambos jóvenes se enfrentan a largas condenas tras un proceso lleno de declaraciones opuestas, acusaciones de soborno y contradicciones sobre la autoría del apuñalamiento que acabó con la vida de un joven en Santa Clara, Sevilla

Guardar

Durante la última sesión del juicio con jurado popular sobre el homicidio ocurrido en marzo de 2024 en Santa Clara, Sevilla, los dos jóvenes acusados han mantenido versiones enfrentadas y contradictorias, atribuyéndose entre sí la autoría de la puñalada mortal, tal como detalló el medio Europa Press. Ambos procesados, de 18 años en el momento de los hechos, enfrentan una petición fiscal de 20 años de prisión, uno señalado como autor material, Sergio, y otro como cooperador necesario, Manuel. La Fiscalía sostiene que Sergio realizó las puñaladas mientras Manuel distrajo a los hermanos de la víctima, reforzando así la petición inicial de condena, mientras la acusación particular eleva la solicitud a 25 años de cárcel para cada uno por un presunto delito de asesinato con alevosía, según informó Europa Press.

Según lo publicado por Europa Press, Sergio manifestó que sobre las 4:00 de la madrugada del 3 de marzo de 2024 se hallaba consumiendo alcohol y drogas con amigos en una plazoleta de Los Pajaritos, momento en el que transmitía un vídeo en vivo por Instagram. Fue entonces cuando, de acuerdo con su testimonio, Manuel le contactó por la misma red social y lo invitó a ir a una conocida discoteca. Sergio afirmó que inicialmente no tenía intención de salir, pero finalmente Manuel se desplazó al lugar en el que se encontraba para convencerlo y ambos terminaron acudiendo juntos al local nocturno. Tras pasar la noche en la discoteca, salieron cerca de las 7:00 y, según el relato de Sergio, se cruzaron casualmente con la víctima y dos hermanos de este.

Sergio explicó ante el jurado que no tenía ninguna relación previa ni conflicto con la víctima, al contrario que Manuel, quien supuestamente mantenía rencillas derivadas de peleas anteriores con ese grupo. Sergio relató que tras intentar coger un coche de alquiler sin éxito, se toparon de nuevo con la víctima y sus acompañantes en una localización distinta. En ese momento, uno de los hermanos de la víctima increpó a los acusados con insultos, lo que desató la pelea. Sergio declaró que solo se produjo un primer puñetazo y que no mantuvo contacto directo con la víctima más allá de eso, insinuando que la pelea principal entre la víctima y Manuel desembocó en varios apuñalamientos protagonizados por el segundo de los acusados. Según Sergio, su compañero resultó visiblemente afectado tras el apuñalamiento, le instó a marcharse rápidamente y ambos abandonaron el lugar en un vehículo conducido por unas jóvenes, que casualmente pasaban por la zona.

Durante el interrogatorio, Sergio añadió que nunca portó arma blanca alguna y que no supo de la muerte de la víctima hasta que su propio padre se lo comunicó. Alegó que tras el incidente volvió a casa a dormir, como era frecuente durante los fines de semana, cuando residía en la vivienda paterna debido al divorcio de sus padres. Según recogió Europa Press, Sergio manifestó: “Cuando me enteré, no podía parar de llorar”. En el curso del juicio, aseguró que la familia de Manuel le ofreció 20.000 euros para que asumiera la responsabilidad del crimen. También justificó el cambio en su relato inicial ante la policía por miedo a posibles represalias contra su familia, y apuntó que Manuel contaba con antecedentes penales relacionados con delitos de agresión sexual y peleas previas.

Por su parte, Manuel solo respondió a las preguntas de su abogada y coincidió en relatar que ambos esperaban un coche de alquiler tras abandonar la discoteca. Ambos emprendieron a pie el regreso a casa cuando se encontraron con la víctima y sus hermanos. En este momento, comenzaron a divergir los testimonios. Manuel relató, según Europa Press, que uno de los hermanos de la víctima les increpó con términos despectivos y amenazas, motivadas por enfrentamientos previos entre su hermano y el del grupo contrario. Manuel narró que, tras esto, la víctima trató de tirarlo al suelo durante un forcejeo; ya en el suelo, según su relato, fue Sergio quien apuñaló a la víctima. Manuel declaró sentir miedo por la corpulencia y antecedentes penales de uno de los contrincantes, lo que le impulsó a huir de la escena. Admitió que solicitó la navaja a Sergio, aunque argumentó que lo hizo para evitar que continuase con la agresión, asegurando que todo ocurrió en cuestión de segundos.

En cuanto a la huida, ambos acusados coincidieron en que unas mujeres los recogieron en coche y los dejaron cerca de la discoteca, desde donde ambos se dirigieron a pie hasta sus domicilios. Al día siguiente, Manuel fue detenido por agentes de policía en su lugar de trabajo, momento en que conoció el desenlace mortal de la agresión. Manuel indicó, según publicó Europa Press, que cooperó de manera voluntaria con la policía y entregó las prendas que vestía durante el incidente. En contraste, la defensa de Sergio afirmó que Manuel no vestía el chándal que entregó, sino un conjunto negro de chaqueta y vaqueros.

Durante la exposición de conclusiones, la Fiscalía reviewó el relato inicial de los hechos para sostener el papel central de Sergio en el homicidio y el rol de Manuel como elemento distractor. La acusación particular se mantuvo firme en su solicitud de 25 años de prisión y la calificación de asesinato alevoso para ambos. Por el contrario, las defensas de los imputados pidieron la absolución. La abogada de Manuel señaló su desacuerdo absoluto con el relato de las acusaciones y sugirió que, en su caso, podría ser acusado únicamente de encubrimiento. El letrado de Sergio subrayó que su defendido no cometió delito alguno, transfiriendo la culpa a Manuel y, en cualquier caso, argumentando que si hubiera algún grado de responsabilidad solo podría tratarse de encubrimiento con eximente de enajenación mental por haber actuado bajo los efectos de sustancias tóxicas, mencionó Europa Press.

Durante todo el proceso judicial, según describió Europa Press, se han presentado graves acusaciones mutuas, declaraciones contradictorias y elementos como la supuesta oferta de soborno y la dificultad de determinar con certeza la autoría del arma, la cual no ha sido encontrada hasta el final del juicio. Ambos jóvenes permanecen bajo prisión provisional mientras se espera el veredicto del jurado popular, en uno de los procesos penales que ha generado mayor controversia y atención mediática en Sevilla durante los últimos meses.

Temas Relacionados

Crimen de Santa ClaraSergioManuelAudiencia Provincial de SevillaSevillaBarrio de Santa ClaraJuicioAsesinatoFiscalíaPolicíaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Confirmada la condena a un hombre por tirar de un manotazo a otro, que murió al golpearse contra el suelo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó la pena de prisión al rechazar los argumentos de la defensa, considerando que el acto fue intencional y el desenlace, previsible según las circunstancias y el entorno donde ocurrió la agresión

Infobae

Socios de Sumar prefieren apoyar a la CHA en Aragón frente a la lista de IU, que sí respalda Díaz y otros ministros

Socios de Sumar prefieren apoyar

Un juzgado de Cambados ordena seguir la causa contra 6 investigados por tráfico de drogas y contrabando de narcolanchas

Un juzgado de Cambados ordena

La jueza que investiga a Cerdán por presunto falso testimonio en la 'comisión Koldo' aplaza su citación al 24 de marzo

La magistrada acepta posponer la declaración de Santos Cerdán en el proceso abierto tras la denuncia de Hazte Oír, mientras se resuelve un recurso clave, y el exdirigente socialista comparecerá finalmente casi dos meses después de lo previsto

La jueza que investiga a

El Supremo replica a Cerdán que no está vulnerando su presunción de inocencia y defiende su "intensa" investigación

El juez Leopoldo Puente rechaza que se haya vulnerado ningún derecho fundamental en el proceso de investigación y descarta que exista algún pronunciamiento anticipado sobre culpabilidad, subrayando el avance continuo del procedimiento y la pronta entrega del informe clave

El Supremo replica a Cerdán
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía investiga si la

La Fiscalía investiga si la vacunación con dosis caducadas en el País Vasco constituye un delito contra la salud pública

Bruselas prepara un endurecimiento de la política de visados para reducir al mínimo las llegadas irregulares a la Unión Europea

Comienzan los trabajos de reparación de la vía en Adamuz: se espera su reapertura en torno al 7 de febrero

José Luis Ábalos anuncia su jubilación tras renunciar a su acta de diputado: “Díganme de qué vivo”

Aldama vincula un sobre de PDVSA que le entregó Delcy Rodríguez con la supuesta financiación irregular del PSOE

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

San Sebastián blinda el uso residencial frente al turismo y aprueba la restricción de nuevos alojamientos turísticos

Renfe, Iryo y Ouigo deberán indemnizar a los usuarios por los retrasos debidos a los límites de velocidad impuestos por Adif

Super ONCE: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3 este jueves 29 de enero del 2026

Nuevos ganadores del Sorteo 2 de Super ONCE hoy, 29 de enero del 2026

DEPORTES

El CEO de la UFC

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions