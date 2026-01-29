Los dos acusados del crimen de Santa Clara insisten en culparse mutuamente: "Soy inocente, lo hizo él"

Durante la última sesión del juicio con jurado popular sobre el homicidio ocurrido en marzo de 2024 en Santa Clara, Sevilla, los dos jóvenes acusados han mantenido versiones enfrentadas y contradictorias, atribuyéndose entre sí la autoría de la puñalada mortal, tal como detalló el medio Europa Press. Ambos procesados, de 18 años en el momento de los hechos, enfrentan una petición fiscal de 20 años de prisión, uno señalado como autor material, Sergio, y otro como cooperador necesario, Manuel. La Fiscalía sostiene que Sergio realizó las puñaladas mientras Manuel distrajo a los hermanos de la víctima, reforzando así la petición inicial de condena, mientras la acusación particular eleva la solicitud a 25 años de cárcel para cada uno por un presunto delito de asesinato con alevosía, según informó Europa Press.

Según lo publicado por Europa Press, Sergio manifestó que sobre las 4:00 de la madrugada del 3 de marzo de 2024 se hallaba consumiendo alcohol y drogas con amigos en una plazoleta de Los Pajaritos, momento en el que transmitía un vídeo en vivo por Instagram. Fue entonces cuando, de acuerdo con su testimonio, Manuel le contactó por la misma red social y lo invitó a ir a una conocida discoteca. Sergio afirmó que inicialmente no tenía intención de salir, pero finalmente Manuel se desplazó al lugar en el que se encontraba para convencerlo y ambos terminaron acudiendo juntos al local nocturno. Tras pasar la noche en la discoteca, salieron cerca de las 7:00 y, según el relato de Sergio, se cruzaron casualmente con la víctima y dos hermanos de este.

Sergio explicó ante el jurado que no tenía ninguna relación previa ni conflicto con la víctima, al contrario que Manuel, quien supuestamente mantenía rencillas derivadas de peleas anteriores con ese grupo. Sergio relató que tras intentar coger un coche de alquiler sin éxito, se toparon de nuevo con la víctima y sus acompañantes en una localización distinta. En ese momento, uno de los hermanos de la víctima increpó a los acusados con insultos, lo que desató la pelea. Sergio declaró que solo se produjo un primer puñetazo y que no mantuvo contacto directo con la víctima más allá de eso, insinuando que la pelea principal entre la víctima y Manuel desembocó en varios apuñalamientos protagonizados por el segundo de los acusados. Según Sergio, su compañero resultó visiblemente afectado tras el apuñalamiento, le instó a marcharse rápidamente y ambos abandonaron el lugar en un vehículo conducido por unas jóvenes, que casualmente pasaban por la zona.

Durante el interrogatorio, Sergio añadió que nunca portó arma blanca alguna y que no supo de la muerte de la víctima hasta que su propio padre se lo comunicó. Alegó que tras el incidente volvió a casa a dormir, como era frecuente durante los fines de semana, cuando residía en la vivienda paterna debido al divorcio de sus padres. Según recogió Europa Press, Sergio manifestó: “Cuando me enteré, no podía parar de llorar”. En el curso del juicio, aseguró que la familia de Manuel le ofreció 20.000 euros para que asumiera la responsabilidad del crimen. También justificó el cambio en su relato inicial ante la policía por miedo a posibles represalias contra su familia, y apuntó que Manuel contaba con antecedentes penales relacionados con delitos de agresión sexual y peleas previas.

Por su parte, Manuel solo respondió a las preguntas de su abogada y coincidió en relatar que ambos esperaban un coche de alquiler tras abandonar la discoteca. Ambos emprendieron a pie el regreso a casa cuando se encontraron con la víctima y sus hermanos. En este momento, comenzaron a divergir los testimonios. Manuel relató, según Europa Press, que uno de los hermanos de la víctima les increpó con términos despectivos y amenazas, motivadas por enfrentamientos previos entre su hermano y el del grupo contrario. Manuel narró que, tras esto, la víctima trató de tirarlo al suelo durante un forcejeo; ya en el suelo, según su relato, fue Sergio quien apuñaló a la víctima. Manuel declaró sentir miedo por la corpulencia y antecedentes penales de uno de los contrincantes, lo que le impulsó a huir de la escena. Admitió que solicitó la navaja a Sergio, aunque argumentó que lo hizo para evitar que continuase con la agresión, asegurando que todo ocurrió en cuestión de segundos.

En cuanto a la huida, ambos acusados coincidieron en que unas mujeres los recogieron en coche y los dejaron cerca de la discoteca, desde donde ambos se dirigieron a pie hasta sus domicilios. Al día siguiente, Manuel fue detenido por agentes de policía en su lugar de trabajo, momento en que conoció el desenlace mortal de la agresión. Manuel indicó, según publicó Europa Press, que cooperó de manera voluntaria con la policía y entregó las prendas que vestía durante el incidente. En contraste, la defensa de Sergio afirmó que Manuel no vestía el chándal que entregó, sino un conjunto negro de chaqueta y vaqueros.

Durante la exposición de conclusiones, la Fiscalía reviewó el relato inicial de los hechos para sostener el papel central de Sergio en el homicidio y el rol de Manuel como elemento distractor. La acusación particular se mantuvo firme en su solicitud de 25 años de prisión y la calificación de asesinato alevoso para ambos. Por el contrario, las defensas de los imputados pidieron la absolución. La abogada de Manuel señaló su desacuerdo absoluto con el relato de las acusaciones y sugirió que, en su caso, podría ser acusado únicamente de encubrimiento. El letrado de Sergio subrayó que su defendido no cometió delito alguno, transfiriendo la culpa a Manuel y, en cualquier caso, argumentando que si hubiera algún grado de responsabilidad solo podría tratarse de encubrimiento con eximente de enajenación mental por haber actuado bajo los efectos de sustancias tóxicas, mencionó Europa Press.

Durante todo el proceso judicial, según describió Europa Press, se han presentado graves acusaciones mutuas, declaraciones contradictorias y elementos como la supuesta oferta de soborno y la dificultad de determinar con certeza la autoría del arma, la cual no ha sido encontrada hasta el final del juicio. Ambos jóvenes permanecen bajo prisión provisional mientras se espera el veredicto del jurado popular, en uno de los procesos penales que ha generado mayor controversia y atención mediática en Sevilla durante los últimos meses.