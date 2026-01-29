Espana agencias

La Almudena acoge hoy una misa por las víctimas en Adamuz pedida por Ayuso y que coincide con el funeral de Huelva

Representantes políticos, autoridades madrileñas y familiares acompañan a las familias afectadas en una ceremonia religiosa impulsada por la presidenta regional, que se produce de manera simultánea al acto oficial en Huelva con la presencia de los Reyes

Mientras la ceremonia central en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz se realiza en Huelva con la asistencia de los Reyes, representantes políticos y autoridades de la Comunidad de Madrid participan en una misa en la catedral de La Almudena, que fue solicitada expresamente por la presidenta regional. Esta coincidencia de actos responde a la decisión de Isabel Díaz Ayuso, quien propuso al Arzobispado de Madrid la celebración de una eucaristía en reconocimiento a los fallecidos, según consignó el medio.

De acuerdo con lo publicado, la iniciativa de Ayuso tuvo como objetivo ofrecer un espacio de acompañamiento a las familias afectadas y simbolizar un “gesto en recuerdo” de las cuarenta y cinco personas que perdieron la vida en el accidente ocurridos en Córdoba. El medio detalló que la presidenta regional expresó que el dolor, tras la tragedia, es una inquietud compartida más allá de los límites territoriales y que el homenaje debe reflejar ese sentir común de toda la población española. En su propuesta al Arzobispado, Ayuso sostuvo que este tipo de misa representa “un enorme alivio y acompañamiento para quienes tanto quieren a las víctimas”.

La misa en La Almudena reúne a distintas figuras políticas y familiares, respondiendo así a la aceptación de la petición por parte de la Provincia Eclesiástica de Madrid. Entre los presentes figuran miembros del Ejecutivo autonómico, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, así como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El medio agregó que el partido Más Madrid decidió no asistir a este evento, y su formación comunicó que la instrumentalización del dolor por motivos políticos resulta inapropiada.

Vox, por su parte, optó por dejar en libertad a sus representantes para que decidieran si participaban o no en la misa, señalando que la asistencia sería “a título personal”, tal como informó el medio original. El portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, sí confirmó su presencia. El medio reseñó declaraciones en las que la presidenta regional defendió la celebración de diversas ceremonias en distintas regiones, considerando correcto que en todos los territorios se honre a las personas fallecidas, independientemente de fechas u horarios. Ayuso también criticó las actitudes de la izquierda, manifestando su postura acerca de la necesidad de respeto y unidad nacional.

Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. Según reportó el medio, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, cuestionó la decisión de Ayuso al sostener que su intención era obtener protagonismo político mediante el aprovechamiento del dolor ajeno. En sus declaraciones, Bergerot subrayó que su formación no acudiría a la homilía en la capital por considerar que “no está bien instrumentalizar el dolor de las víctimas para ganar protagonismo y para atacar a los adversarios políticos”.

Mientras tanto, en la ciudad de Huelva, y de acuerdo con la información aportada, la Diócesis organiza la misa funeral principal, prevista para las 18:00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín. A esta ceremonia asisten los Reyes Felipe VI y Letizia, tras la decisión de aplazar el homenaje de Estado inicialmente programado para el sábado. La mayoría de las víctimas del accidente tenían nexos con la localidad onubense, lo que motivó la organización de una misa de carácter central en su territorio de origen.

A la homilía en Huelva se suman figuras como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente. Según destacó el medio original, también participará el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El mismo medio informó que el Partido Popular solicitó al gobierno central la exclusión de ministros en la ceremonia de Huelva, considerando que la presencia de Óscar Puente, titular de Transportes, resultaría “cruel” y supondría una “provocación”.

El desarrollo simultáneo de estas dos ceremonias refleja la magnitud del impacto nacional ocasionado por el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. El contexto sugiere una ampliación del duelo más allá de las fronteras locales y genera debates en torno al papel de los representantes públicos en la gestión del luto colectivo, según la cobertura periodística del medio.

