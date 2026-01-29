Baldoví, sobre la lista conjunta que pide Rufián: "No dejamos que las decisiones se tomen ni en Madrid ni en Barcelona"

En el contexto de los pronunciamientos sobre una posible candidatura electoral conjunta de fuerzas regionalistas para las próximas elecciones generales, Joan Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts, manifestó que la decisión final sobre cualquier alianza electoral debe definirse en la Comunidad Valenciana y no en otras regiones. De acuerdo con lo publicado por varios medios, Baldoví recalcó la "estricta obediencia valenciana" de su formación y aclaró el criterio que guiará sus eventuales posturas ante iniciativas similares a la propuesta por Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Según informó la prensa, Baldoví fue consultado por periodistas en Les Corts tras la intervención de Rufián, quien reiteró en una visita a Valencia su planteamiento para impulsar una plataforma electoral que reúna a partidos de diferentes nacionalidades sin Estado, como el Bloque Nacionalista Galego (BNG), EH Bildu o Adelante Andalucía. Rufián argumentó que, frente a la actual ausencia de opciones a la izquierda del PSOE, una candidatura conjunta de fuerzas regionalistas representaría una alternativa real de cara a los ciudadanos de estos territorios.

El representante valenciano explicó a los medios su posición ante la eventualidad de formar parte de ese frente común y subrayó: “Nosotros siempre hemos dicho que somos un partido de estricta obediencia valenciana. Nosotros las decisiones las tomamos aquí, no dejamos que las decisiones se tomen ni en Madrid, ni en Barcelona. Las tomamos aquí”, afirmó Baldoví, según reportó la prensa. Añadió que aunque existe una disposición abierta al diálogo con otras formaciones, de momento no existe ninguna propuesta concreta sobre la mesa. “Ahora por ahora, no hay nada encima de la mesa”, puntualizó.

Baldoví expuso que Compromís, que se define como una coalición valencianista y un proyecto “en crecimiento”, mantiene una disposición a conversar sobre cualquier iniciativa, siempre que se planteen asuntos formales para tratar. “Estamos abiertos a hablar de todo, pero cuando haya cosas de las que hablar”, sostuvo, reafirmando la autonomía del partido frente a propuestas de confluencia que no surjan directamente de la voluntad política valenciana.

Durante su comparecencia, el portavoz de Compromís también hizo referencia a su relación personal con Gabriel Rufián, recordando que ambos compartieron escaño en el Congreso de los Diputados cuando Baldoví era portavoz de Compromís en la Cámara Baja. En referencia a Rufián, declaró que le parece “un excelente diputado”, aunque ligó su opinión a la esfera estrictamente personal y profesional, separando la valoración individual de los posicionamientos de su formación política en el ámbito electoral.

De acuerdo con las informaciones de la prensa, Gabriel Rufián, acompañado en su comparecencia en Valencia por Oriol Junqueras, presidente de ERC, defendió que “sería interesante” articular una confluencia electoral que se gestara “desde las naciones sin estado” y no “desde los despachos de Madrid”, con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos representados en estos territorios, más allá de su origen geográfico. El portavoz de ERC instó a las direcciones de los partidos a “tomar la palabra”, pero no precisó si existen conversaciones formales o iniciativas ya definidas para estructurar una candidatura conjunta.

La reflexión de Rufián se basó en el análisis del actual panorama político, considerando que “a la izquierda del PSOE actualmente no hay nada”, lo que, a su juicio, abre la posibilidad de que varias formaciones se agrupen para presentar una propuesta alternativa en las elecciones generales. Rufián expuso que la construcción de una plataforma de este tipo podría configurarse desde la lógica de los intereses territoriales de las nacionalidades sin estado, evitando la percepción de tutelaje o imposición de decisiones desde otros centros políticos estatales.

El debate sobre la configuración de alianzas electorales entre partidos de ámbito regionalista o nacionalista cobra relevancia en periodos preelectorales, especialmente cuando algunas de estas formaciones buscan aumentar su representación en las Cortes Generales y potenciar una agenda propia basada en la defensa de los intereses territoriales. Según han subrayado tanto Compromís como ERC, estas conversaciones se mantienen en un plano todavía exploratorio, sin que se haya formalizado ningún pacto ni estructura de trabajo conjunta, tal como señalaron ambas partes ante los periodistas tras el acto celebrado en Valencia.

La iniciativa de Gabriel Rufián retoma la idea de articular una coalición plurinacional para las próximas generales, aunque sigue sin definirse si la propuesta obtendrá respaldo suficiente entre los diversos partidos convocados a formar parte de ella, y cuáles serían las condiciones mínimas para avanzar en un hipotético acuerdo. Baldoví, por su parte, sostiene que cualquier decisión sobre el futuro político y electoral de su formación pertenece al ámbito de decisión de la Comunidad Valenciana, remarcando la importancia que Compromís asigna a la soberanía de sus órganos internos frente a eventuales pactos de alcance estatal o suprautonómico.