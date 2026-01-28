Espana agencias

TC admite a trámite recurso del Gobierno y suspende un artículo de la Ley de Simplificación cántabra sobre dependencia

El máximo órgano judicial estudia una impugnación presentada por el Ejecutivo contra la normativa relativa a la valoración y servicios de discapacidad en Cantabria, cuestionando posibles invasiones a atribuciones estatales en asuntos de protección social y derechos fundamentales

Guardar

El Pleno del Tribunal Constitucional suspendió la aplicación del artículo 97 de la Ley 2/2025 de Simplificación Administrativa de Cantabria, después de que el Gobierno central interpusiera un recurso de inconstitucionalidad cuestionando la normativa sobre los baremos para reconocer el grado de discapacidad y los servicios relacionados con la dependencia. Según informó el Tribunal Constitucional, la suspensión tendrá efectos para las partes involucradas a partir del 29 de diciembre de 2025, fecha de la presentación del recurso, y extenderá su efecto al conjunto hasta el momento en que se publique la suspensión en el Boletín Oficial del Estado.

La decisión del tribunal responde al recurso promovido por el presidente del Gobierno, que señala una posible invasión de competencias estatales en ámbitos como la protección social y el aseguramiento de derechos fundamentales. De acuerdo con lo informado por el Tribunal Constitucional, el recurso presentado impugna en concreto los apartados 2, 3 y 4 que incorpora el artículo 97 a la nueva disposición adicional séptima de la Ley de Cantabria 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.

El Ejecutivo central, según publicó el Tribunal Constitucional, fundamenta su recurso en que los apartados mencionados hacen referencia a la regulación de criterios para determinar el grado de discapacidad, así como a la prestación de servicios y ayudas en materia de dependencia. Alega que estas materias corresponden, por mandato constitucional, a la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación básica de la Seguridad Social, establecida en el artículo 149.1.17 de la Carta Magna, así como al papel estatal en garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales, conforme a lo establecido en el artículo 149.1.1 de la Constitución.

El tribunal, tras analizar la petición realizada por el Ejecutivo, se amparó en el artículo 161.2 de la Constitución para interrumpir la vigencia y aplicación del artículo impugnado de la norma cántabra desde la presentación del recurso en el caso de las partes procesales, y para la ciudadanía en general una vez notificada públicamente la suspensión mediante su publicación oficial. El medio detalló que este mecanismo, previsto en la ley, permite evitar que decisiones autonómicas desplieguen efectos irreversibles mientras se resuelve la controversia competencial sobre el alcance de las potestades estatales y autonómicas en materia de derechos sociales.

Según detalló el Tribunal Constitucional, el núcleo del debate reside en delimitar qué competencias corresponden al Estado y cuáles pueden asumir las comunidades autónomas en el diseño de los sistemas de valoración y en la provisión de servicios y ayudas relacionadas con la discapacidad y la dependencia. El recurso presentado por el presidente del Gobierno objeta que las regulaciones autonómicas, en lo relativo a baremos y servicios contemplados en los apartados cuestionados de la ley cántabra, podrían afectar la unidad de criterio necesaria en ámbitos considerados básicos y afectar la igualdad de trato entre ciudadanos de diferentes territorios.

El medio consignó que la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria, cuya constitucionalidad ahora se examina parcialmente, buscaba introducir nuevas disposiciones adicionales a la normativa de derechos y servicios sociales autonómica. Estas disposiciones pretendían regular ciertos parámetros para el reconocimiento de la discapacidad y definir nuevos formatos en los servicios y prestaciones de apoyo vinculados a la situación de dependencia.

La intervención del Ejecutivo estatal ante el Tribunal Constitucional y la consiguiente admisión a trámite del recurso abren ahora una fase de examen jurídico sobre el alcance de las competencias que reconoce la Constitución respecto a la regulación social en el contexto de la descentralización autonómica española. El Tribunal Constitucional, tras la suspensión cautelar del precepto, analizará en profundidad si la normativa impugnada vulnera efectivamente el reparto de competencias o si, por el contrario, se ajusta a las capacidades normativas reconocidas a las comunidades autónomas.

Según informó el Tribunal Constitucional, la publicación de la suspensión en el Boletín Oficial del Estado formalizará la interrupción de la aplicación del artículo impugnado para el conjunto de la ciudadanía. La resolución definitiva sobre la vigencia o anulación de ese precepto quedará pendiente del fallo final tras el proceso de deliberación en el alto tribunal.

Temas Relacionados

Tribunal ConstitucionalGobierno de EspañaLey de Simplificación Administrativa de CantabriaLey de Derechos y Servicios SocialesCantabriaEspañaDependenciaInconstitucionalidadConstituciónSeguridad SocialEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo dice que el Gobierno carece de "legitimidad" para resolver la crisis tras su "negligencia continuada"

Alberto Núñez Feijóo acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de minimizar los fallos en la red ferroviaria tras los siniestros recientes, advirtiendo sobre desinformación oficial y reclamando una revisión exhaustiva para restaurar la seguridad y confianza públicas

Feijóo dice que el Gobierno

La renuncia de Ábalos mantiene el juicio de las mascarillas en el Supremo pero podría derivar la trama de amaños a la AN

La renuncia de Ábalos mantiene

El PP pregunta "a cambio de qué" o de "cuánto" entrega Ábalos su escaño: "con Pedro Sánchez nada es a cambio de nada"

El principal partido opositor señala sospechas sobre las razones detrás de la renuncia del exministro socialista, recalca la fragilidad parlamentaria del Gobierno y asegura que el expresidente del Congreso deberá responder ante la Justicia pese a este paso

El PP pregunta "a cambio

Los ministros Torres y Planas acudirán con Montero al funeral por las víctimas de Adamuz este jueves en Huelva

Los ministros Torres y Planas

Luz verde de la Mesa del Congreso a la unión de las dos comisiones sobre el apagón, que el Pleno votará en febrero

Tras meses de desacuerdos y funcionamiento paralelo, las agrupaciones parlamentarias acordaron fusionar las pesquisas sobre el colapso energético nacional, decisión que será sometida a votación durante la próxima sesión plenaria prevista para mediados de febrero

Luz verde de la Mesa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El escaño de Ábalos que

El escaño de Ábalos que recupera Sánchez lo ocupará una alcaldesa valenciana sancionada por conducir ebria

Los cambios que podría sufrir el caso Koldo tras la renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado

Se retrasa un mínimo de cinco días la reapertura de la línea Madrid-Sevilla: el juez ha autorizado ya su reconstrucción

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado

Detienen al ‘Pajarito’ y al ‘Moreno’, los dos presuntos autores del ataque con armas de guerra contra agentes de la Policía Nacional en Isla Mayor

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Así queda el subsidio para mayores de 52 años en 2026: cuantía, duración y requisitos

La tarifa de la luz en España para este 29 de enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1