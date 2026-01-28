Compromís no participará en el nuevo proyecto de Sumar y sus aliados, aunque está abierto a acuerdos electorales

Joan Baldoví reiteró el concepto de “obediencia valenciana” como principio rector de Compromís, despejando dudas sobre la participación de la coalición en la nueva iniciativa que están preparando Sumar, Izquierda Unida, Comunes y Más Madrid para las próximas elecciones generales. Según informó el medio, Baldoví especificó que la formación valencianista no contempla integrarse en este proyecto político de ámbito estatal, aunque matizó que existe plena disposición a mantener acuerdos de colaboración o alianzas puntuales en procesos electorales futuros.

Tal como publicó la fuente, el síndic de Compromís en Les Corts presentó la postura del partido tras el anuncio realizado por los promotores de Sumar, Más Madrid, Comunes e IU. Estas fuerzas, que conforman el socio minoritario dentro del Gobierno en coalición con el PSOE, detallaron su intención de continuar construyendo una candidaturía conjunta de cara a los próximos comicios, y planean extender esa colaboración más allá del horizonte de 2027. El anuncio incluía la voluntad de revalidar una alianza electoral amplia y la apuesta por un espacio político compartido anclado en la izquierda transformadora.

Baldoví subrayó en rueda de prensa la especificidad de Compromís, señalando que su posicionamiento político se define por la autonomía y la centralidad de los intereses valencianos. “En nuestro DNI y en nuestro ADN somos una fuerza de estricta obediencia valenciana”, afirmó el portavoz, según consignó el medio. En sus declaraciones, manifestó que, aunque se mantiene una actitud abierta a cooperar en iniciativas o candidaturas compartidas, la coalición no formará parte de la estructura política que Sumar y sus aliados pretenden lanzar en los próximos meses.

De acuerdo con el medio, Sumar, junto a sus socios, trabaja desde hace tiempo en la elaboración de una propuesta de alianzas que abarque tanto la marca electoral como los liderazgos de la futura candidatura. Estos debates buscan configurar una plataforma unificada que refuerce el espectro de la izquierda en España. Una de las claves señaladas es la intención de avanzar hacia fórmulas organizativas que promuevan una interacción horizontal entre los partidos implicados, apostando por la convivencia de diversas sensibilidades bajo un mismo grupo parlamentario.

Compromís, aunque no se suma a este proyecto, no descarta otro tipo de acuerdos. “Siempre seremos capaces de colaborar y de establecer acuerdos electorales y todo tipo de acuerdos”, explicó Joan Baldoví según reportó el medio de referencia. Insistió, no obstante, en que la participación en estructuras estatales no se encuentra en este momento sobre la mesa para la formación, por lo que descarta entrar en los debates internos acerca de liderazgos, marcas conjuntas o estrategias comúnmente promovidas por Sumar y sus socios.

El Movimiento Sumar, por su parte, expresó al concluir el pasado lunes que el trabajo conjunto con Más Madrid, IU y Comunes continuará orientado a fortalecer una presencia política significativa dentro del panorama progresista estatal. Según detalló el medio, esa apuesta parte del convencimiento de que la experiencia compartida en el Gobierno y en el grupo parlamentario ha resultado satisfactoria, dado el carácter cooperativo y descentralizado en la toma de decisiones.

El proceso liderado por Sumar y sus aliados pretende consolidar una nueva fase de unidad entre diferentes actores del espacio de izquierdas, incorporando elementos como la revisión de la marca electoral y la definición de los liderazgos que encabezarán la futura candidatura. Estas fuerzas impulsan la renovación de la oferta política nacional a través de una mayor integración y coordinación entre sus integrantes. Sin embargo, Compromís ha fijado su posición al margen de este proceso, sin cerrar la puerta a eventuales pactos electorales, pero reafirmando su proyecto propio con arraigo en el territorio valenciano, según ha destacado Baldoví ante los medios.