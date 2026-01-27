Puente resta importancia a que PP pida su dimisión y tomará las decisiones "que tenga que tomar" por su conciencia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que tiene "la conciencia tranquila" y ha restado importancia a que el Partido Popular pida su dimisión tras los últimos accidentes ferroviarios.

Según ha asegurado, tomará las decisiones "que tenga que tomar" en base a sus propios parámetros de conciencia y sentido del deber y no a lo que le reclamen los de Alberto Núñez Feijóo.

"Han tardado bastante en hacerlo para lo que son los parámetros habituales con los que se comportan generalmente", ha reprochado en una rueda de prensa en La Moncloa tras el Consejo de Ministros de este martes, que ha aprobado las ayudas a las víctimas de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

En ese sentido ha defendido que está al frente del Ministerio "en el puente de mando y no en ningún reservado" en referencia al entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana.

Por tanto, asegura que lo que pida el PP no influye en sus decisiones sino que actúa con arreglo a su "conciencia, obligación y sentido del deber". "Y tomaré las decisiones que tenga que tomar en base a esos parámetros, no a los del Partido Popular", ha asegurado.

ANA PASTOR COMPARECIÓ EN COMISIÓN

Ante su comparecencia de este jueves en el Senado, forzada por la mayoría 'popular', asegura que la afronta con "normalidad democrática" y ve lógico que tenga que acudir al Parlamento a dar explicaciones.

No obstante recuerda que en el accidente del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela) en el año 2013, con Mariano Rajoy en La Moncloa, este nunca acudió a las Cámaras y la ministra del ramo, Ana Pastor, solo compareció en la comisión de Transportes y no ante el Pleno.

"Yo lo voy a hacer el jueves en el Senado, por tanto, de momento, lo primero que hay sobre la mesa es una diferencia evidente de cómo respondemos unos y cómo actúan otros". Además reprocha al principal partido de la oposición que entonces no viera necesarias esa comparecencia y ahora la considere "imprescindible".

NUNCA UNA ROTURA DE VÍA PROVOCÓ MUERTOS

En todo caso ha asegurado que está a disposición del Parlamento y dará todas las explicaciones que estén a su alcance como, afirma, ha hecho desde el minuto uno tras el accidente de Adamuz del 18 de enero en el que fallecieron 45 personas.

"Que el Partido Popular pida mi dimisión, permítame que le diga que no me representa ningún tipo de sorpresa, es decir, creo que han tardado bastante en hacerlo para lo que son los parámetros habituales con los que se comportan generalmente", ha indicado el ministro que a continuación ha asegurado tener "la conciencia muy tranquila" porque hace su trabajo lo mejor que puede.

Finalmente ha criticado las declaraciones de Feijóo en las que le reprochaba aportar un "exceso de datos" para confundir a la ciudadanía sobre las causas del accidente. "Lo que me quedaba por oír", ha reprochado Puente, que piensa que en una situación así "los datos son importantes".

Además se ha reafirmado en que se trata de un accidente "extraño" tal como afirmó en las primeras horas tras el descarrilamiento aunque piensa que se han hecho "interpretaciones malintencionadas" de sus palabras. "Pero extraño es", ha subrayado, citando un informe del año 2016 que, según dice, señala que en la historia ferroviaria española no había "una rotura de carril que hubiera causado víctimas mortales".