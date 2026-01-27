Espana agencias

Puente resta importancia a que PP pida su dimisión y tomará las decisiones "que tenga que tomar" por su conciencia

Guardar

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que tiene "la conciencia tranquila" y ha restado importancia a que el Partido Popular pida su dimisión tras los últimos accidentes ferroviarios.

Según ha asegurado, tomará las decisiones "que tenga que tomar" en base a sus propios parámetros de conciencia y sentido del deber y no a lo que le reclamen los de Alberto Núñez Feijóo.

"Han tardado bastante en hacerlo para lo que son los parámetros habituales con los que se comportan generalmente", ha reprochado en una rueda de prensa en La Moncloa tras el Consejo de Ministros de este martes, que ha aprobado las ayudas a las víctimas de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

En ese sentido ha defendido que está al frente del Ministerio "en el puente de mando y no en ningún reservado" en referencia al entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana.

Por tanto, asegura que lo que pida el PP no influye en sus decisiones sino que actúa con arreglo a su "conciencia, obligación y sentido del deber". "Y tomaré las decisiones que tenga que tomar en base a esos parámetros, no a los del Partido Popular", ha asegurado.

ANA PASTOR COMPARECIÓ EN COMISIÓN

Ante su comparecencia de este jueves en el Senado, forzada por la mayoría 'popular', asegura que la afronta con "normalidad democrática" y ve lógico que tenga que acudir al Parlamento a dar explicaciones.

No obstante recuerda que en el accidente del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela) en el año 2013, con Mariano Rajoy en La Moncloa, este nunca acudió a las Cámaras y la ministra del ramo, Ana Pastor, solo compareció en la comisión de Transportes y no ante el Pleno.

"Yo lo voy a hacer el jueves en el Senado, por tanto, de momento, lo primero que hay sobre la mesa es una diferencia evidente de cómo respondemos unos y cómo actúan otros". Además reprocha al principal partido de la oposición que entonces no viera necesarias esa comparecencia y ahora la considere "imprescindible".

NUNCA UNA ROTURA DE VÍA PROVOCÓ MUERTOS

En todo caso ha asegurado que está a disposición del Parlamento y dará todas las explicaciones que estén a su alcance como, afirma, ha hecho desde el minuto uno tras el accidente de Adamuz del 18 de enero en el que fallecieron 45 personas.

"Que el Partido Popular pida mi dimisión, permítame que le diga que no me representa ningún tipo de sorpresa, es decir, creo que han tardado bastante en hacerlo para lo que son los parámetros habituales con los que se comportan generalmente", ha indicado el ministro que a continuación ha asegurado tener "la conciencia muy tranquila" porque hace su trabajo lo mejor que puede.

Finalmente ha criticado las declaraciones de Feijóo en las que le reprochaba aportar un "exceso de datos" para confundir a la ciudadanía sobre las causas del accidente. "Lo que me quedaba por oír", ha reprochado Puente, que piensa que en una situación así "los datos son importantes".

Además se ha reafirmado en que se trata de un accidente "extraño" tal como afirmó en las primeras horas tras el descarrilamiento aunque piensa que se han hecho "interpretaciones malintencionadas" de sus palabras. "Pero extraño es", ha subrayado, citando un informe del año 2016 que, según dice, señala que en la historia ferroviaria española no había "una rotura de carril que hubiera causado víctimas mortales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Abogacía valenciana trasladó la tarde de la dana que la ley permitía el confinamiento y no hacía falta informe

Un abogado de la Generalitat declaró ante la jueza que, durante la emergencia por la dana en Valencia, se comunicó verbalmente a altos cargos que la normativa vigente posibilitaba restricciones a la movilidad ciudadana sin requerirse informes escritos adicionales

Abogacía valenciana trasladó la tarde

El BNG pregunta a la Comisión Europea si las normas "aplicadas después de Angrois" estaban implementadas en Adamuz

El BNG pregunta a la

La hermana del camarero del Alvia rechazó el funeral de Estado: "no compartiré espacio con sus asesinos"

La hermana del camarero del

Feijóo se implica en la campaña con al menos cinco visitas, que empieza esta semana en Figueruelas y Calatayud

El presidente del Partido Popular tiene programados varios actos en Aragón antes del 8 de febrero, tras posponer su presencia por el luto oficial, mientras que también alternará visitas en el extranjero y compromisos institucionales en Madrid

Feijóo se implica en la

Puente resta importancia a que el PP pida su dimisión y tomará las decisiones "que tenga que tomar" por su conciencia

Óscar Puente reafirma que sus decisiones se basan exclusivamente en criterios personales y sentido de responsabilidad, desestimando las presiones del Partido Popular tras los incidentes recientes y subraya su disposición a comparecer en el Senado para rendir cuentas

Puente resta importancia a que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas

La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz: un trámite habitual que no implica una imputación

Confirman el despido de un director de un colegio de Pamplona por difundir a los medios las notas de los 11 mejores alumnos con errores en las medias

El Ayuntamiento de Madrid rechaza retirar el titulo de hijo predilecto a Julio Iglesias porque “requiere de una condena firme”

Nueva regulación para migrantes: Podemos asegura que si no pueden aportar un certificado de penales valdrá con una declaración responsable

ECONOMÍA

Qué pasa con las pensiones

Qué pasa con las pensiones en febrero después de que el Congreso rechaze la subida del 2,7% para 2026

Resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once, 27 de enero del 2026

Sorteo 2 de Super Once: jugada ganadora y resultado del 27 de enero del 2026

Sorteo 5 Triplex de la Once: comprueba los últimos resultados del lunes 26 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 4 del lunes 26 de enero del 2026

DEPORTES

Juan Carlos Ferrero y su

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1

Las palabras de Alcaraz tras vencer a De Miñaur en el Open de Australia: “Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando”

Alcaraz rompe su techo en el Open de Australia para meterse en semifinales tras imponerse a De Miñaur

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España