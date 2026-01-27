La India y la UE, listas para anunciar el cierre de sus negociaciones comerciales

Las discusiones técnicas entre la India y la Unión Europea para alcanzar un tratado de libre comercio han concluido, según declaraciones de Rajesh Agrawal, secretario de Comercio del Gobierno indio recogidas por EFECOM. Tras más de dieciocho años de intercambios y bloqueos, la expectativa se centra en el inminente anuncio del cierre de negociaciones que, de acuerdo con lo previsto, protagonizarán el primer ministro de la India, Narendra Modi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desde Nueva Delhi durante una cumbre bilateral.

Según informó EFECOM, este pacto alcanzaría a más de dos mil millones de personas e implicaría a dos bloques que aglutinan cerca de una cuarta parte del producto interno bruto global. Una vez comunicado oficialmente, el acuerdo debe atravesar una fase de revisión legal de los términos negociados, procedimiento que precederá a la firma formal y requerirá después la ratificación de los Estados miembros de la Unión Europea para entrar en vigor. Este calendario, conformado por los próximos trámites administrativos y parlamentarios, podría extenderse durante varios meses antes de que las disposiciones del acuerdo se apliquen.

EFECOM detalló que las conversaciones formales entre la India y la UE sobre un acuerdo de libre comercio se iniciaron en 2007, pero durante años enfrentaron obstáculos por diferencias sobre el acceso a mercados de sectores sensibles, la protección ambiental, la inversión extranjera y la movilidad de profesionales. La reactivación de los contactos, adoptando una estrategia pragmática en 2022, permitió finalmente superar los principales puntos de conflicto entre ambas partes. El alcance del acuerdo lo coloca entre los mayores tratados bilaterales negociados hasta la fecha a nivel global.

En el contexto de la cumbre de Nueva Delhi, a la que acuden la alta dirigencia comunitaria y el Gobierno indio, se reúnen también la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y el ministro indio de Defensa, Rajnath Singh, para cerrar un Acuerdo de Seguridad y Defensa enfocado en incrementar la cooperación estratégica bilateral. Según lo consignó EFECOM, este documento incluye compromisos en materia de ciberseguridad y la organización de ejercicios navales conjuntos, apuntando a consolidar la relación en el ámbito militar y tecnológico.

La visita de los principales representantes de la Unión Europea a la capital india, organizada en coincidencia con las celebraciones del Día de la República, refuerza el carácter del vínculo bilateral. EFECOM reportó que dirigentes europeos han participado como invitados de honor en los actos conmemorativos junto a Narendra Modi, en una señal diplomática de acercamiento político y comercial.

Además del tratado comercial y del acuerdo de defensa, la cumbre bilateral abordará marcos de colaboración en movilidad, con un énfasis especial en estudiantes, investigadores y profesionales con alta cualificación. Según EFECOM, tanto la India como la Unión Europea tienen entre sus prioridades abrir nuevas vías para la circulación de talento y el intercambio académico y científico, aspectos considerados decisivos para el desarrollo económico y la transferencia de conocimientos entre las dos regiones.

De acuerdo con los datos difundidos por EFECOM, la concreción de estos múltiples acuerdos en la cumbre de Nueva Delhi representa un paso trascendental dentro de la política exterior tanto de la Unión Europea como de la India. Ahora, los focos quedan puestos en la oficialización del anuncio y en los próximos pasos legislativos y diplomáticos para que el tratado de libre comercio y los otros instrumentos de cooperación puedan entrar en funcionamiento.