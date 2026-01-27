Espana agencias

La India y la UE, listas para anunciar el cierre de sus negociaciones comerciales

Narendra Modi y Ursula von der Leyen prevén comunicar la conclusión de un tratado que impactaría a más de 2.000 millones de habitantes y abarcaría casi una cuarta parte de la economía global, tras dieciocho años de conversaciones formales

Guardar

Las discusiones técnicas entre la India y la Unión Europea para alcanzar un tratado de libre comercio han concluido, según declaraciones de Rajesh Agrawal, secretario de Comercio del Gobierno indio recogidas por EFECOM. Tras más de dieciocho años de intercambios y bloqueos, la expectativa se centra en el inminente anuncio del cierre de negociaciones que, de acuerdo con lo previsto, protagonizarán el primer ministro de la India, Narendra Modi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desde Nueva Delhi durante una cumbre bilateral.

Según informó EFECOM, este pacto alcanzaría a más de dos mil millones de personas e implicaría a dos bloques que aglutinan cerca de una cuarta parte del producto interno bruto global. Una vez comunicado oficialmente, el acuerdo debe atravesar una fase de revisión legal de los términos negociados, procedimiento que precederá a la firma formal y requerirá después la ratificación de los Estados miembros de la Unión Europea para entrar en vigor. Este calendario, conformado por los próximos trámites administrativos y parlamentarios, podría extenderse durante varios meses antes de que las disposiciones del acuerdo se apliquen.

EFECOM detalló que las conversaciones formales entre la India y la UE sobre un acuerdo de libre comercio se iniciaron en 2007, pero durante años enfrentaron obstáculos por diferencias sobre el acceso a mercados de sectores sensibles, la protección ambiental, la inversión extranjera y la movilidad de profesionales. La reactivación de los contactos, adoptando una estrategia pragmática en 2022, permitió finalmente superar los principales puntos de conflicto entre ambas partes. El alcance del acuerdo lo coloca entre los mayores tratados bilaterales negociados hasta la fecha a nivel global.

En el contexto de la cumbre de Nueva Delhi, a la que acuden la alta dirigencia comunitaria y el Gobierno indio, se reúnen también la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y el ministro indio de Defensa, Rajnath Singh, para cerrar un Acuerdo de Seguridad y Defensa enfocado en incrementar la cooperación estratégica bilateral. Según lo consignó EFECOM, este documento incluye compromisos en materia de ciberseguridad y la organización de ejercicios navales conjuntos, apuntando a consolidar la relación en el ámbito militar y tecnológico.

La visita de los principales representantes de la Unión Europea a la capital india, organizada en coincidencia con las celebraciones del Día de la República, refuerza el carácter del vínculo bilateral. EFECOM reportó que dirigentes europeos han participado como invitados de honor en los actos conmemorativos junto a Narendra Modi, en una señal diplomática de acercamiento político y comercial.

Además del tratado comercial y del acuerdo de defensa, la cumbre bilateral abordará marcos de colaboración en movilidad, con un énfasis especial en estudiantes, investigadores y profesionales con alta cualificación. Según EFECOM, tanto la India como la Unión Europea tienen entre sus prioridades abrir nuevas vías para la circulación de talento y el intercambio académico y científico, aspectos considerados decisivos para el desarrollo económico y la transferencia de conocimientos entre las dos regiones.

De acuerdo con los datos difundidos por EFECOM, la concreción de estos múltiples acuerdos en la cumbre de Nueva Delhi representa un paso trascendental dentro de la política exterior tanto de la Unión Europea como de la India. Ahora, los focos quedan puestos en la oficialización del anuncio y en los próximos pasos legislativos y diplomáticos para que el tratado de libre comercio y los otros instrumentos de cooperación puedan entrar en funcionamiento.

Temas Relacionados

Acuerdo comercialIndiaUnión EuropeaNarendra ModiUrsula von der LeyenAntónio CostaNueva DelhiEuropaTratado de Libre ComercioMovilidad profesionalEFE

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez espera que Venezuela sea un "gigante productor" de petróleo como EE.UU.

Durante un encuentro con empresas internacionales, la dirigente venezolana defendió la reforma legal que impulsa el gobierno y aseguró que, con inversión privada y acuerdos productivos, el país avanzará hacia una meta histórica en materia de crudo

Infobae

Las industriales chinas ganaron un 0,6 % más en 2025, rompiendo 3 años seguidos de caídas

Impulsadas por sectores como la alta tecnología y la manufactura de equipamiento, las grandes compañías del país asiático cierran el último año con leve repunte en sus utilidades tras un periodo prolongado de descensos consecutivos

Infobae

El sector del motor cae en la Bolsa de Seúl tras anuncio arancelario de Trump

Las principales firmas surcoreanas ligadas a la industria automotriz y biofarmacéutica experimentan bajas tras la decisión de la Casa Blanca de aumentar gravámenes a importaciones, mientras crecen las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Corea del Sur

Infobae

Delcy Rodríguez analiza con petroleras su reforma de ley para atraer inversión a Venezuela

La mandataria venezolana sostuvo un encuentro con firmas energéticas internacionales y sindicatos para discutir nuevas regulaciones que buscan revitalizar la industria, aumentar recursos extranjeros y facilitar contratos de participación productiva bajo legislación especial aprobada tras sanciones económicas

Infobae

La china Anta Sports acuerda comprar el 29 % de Puma por casi 1.800 millones de dólares

La firma asiática se posiciona como accionista mayoritario de la compañía alemana al alcanzar el 29,06 % de sus títulos, una operación que, según la empresa, impulsará su expansión y fortalece su peso global en la industria deportiva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España este martes, en directo

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a su hija mayor de edad por independencia económica, pero la Justicia lo rechaza: gana una media de 200 euros al mes

Un hombre denuncia a Telefónica por incluir sus datos personales en la lista de morosos: el juez da la razón a la operadora porque hay una deuda “real, vencida y exigible”

CGT Andalucía denuncia el incumplimiento de la distancia mínima entre soldaduras marcada por Adif en una imagen del accidente de Adamuz

¿Pueden multarte por encender la baliza V16 sin haber tenido un accidente? Sanciones de hasta 30.000 euros por uso indebido

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, experta financiera: “Los

Montse Cespedosa, experta financiera: “Los mayores de 65 años podrán donar la vivienda a sus hijos sin tributar al IRPF”

La UE cierra un acuerdo comercial con la India tras 18 años de negociaciones: reducirá aranceles y permitirá duplicar las exportaciones europeas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España este martes 27 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 27 de enero

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”