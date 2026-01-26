Espana agencias

IU de Castilla y León convoca a Podemos este lunes para ofrecer un acuerdo con división territorial entre las dos

Izquierda Unida invita a la formación morada a negociar una coalición para los comicios autonómicos, con nuevas condiciones y flexibilidad en la distribución provincial, a pocos días del cierre del plazo para registrar alianzas ante la Junta

La propuesta de Izquierda Unida incluye la posibilidad de distribuir las candidaturas provinciales según la representatividad actual de cada espacio político, junto con una apertura a negociar detalles económicos, lo que representa una variación respecto a anteriores intentos de acuerdo. Según informó Europa Press, esta nueva invitación se produce pocos días antes de que expire el plazo para registrar oficialmente las coaliciones ante la Junta, fijado para el 30 de enero, lo que intensifica la presión para cerrar un pacto en Castilla y León de cara a los próximos comicios autonómicos del 15 de marzo.

De acuerdo con la información difundida por Izquierda Unida, la cita con Podemos está programada para el lunes 26 de enero, fecha en la que la organización buscará consensuar una candidatura conjunta que evite vetos y que garantice una mayor presencia de la izquierda en el Parlamento autonómico. El medio Europa Press detalló que esta oferta surge tras la reunión de la Comisión Colegiada de IU y supone un cambio en la estrategia de negociación, luego de la negativa de Podemos a aceptar la propuesta presentada el 5 de enero, hace quince días.

El coordinador autonómico de IU, Juan Gascón, que además encabeza la lista a la presidencia de la Junta dentro de la coalición conformada por esta formación, Movimiento Sumar y Verdes Equo, insistió en la importancia de “articular una candidatura de la izquierda transformadora lo más potente posible” en Castilla y León. En la declaración recogida por Europa Press, Gascón subrayó el interés de IU por mantener “la mano tendida” a Podemos a pesar de los desencuentros anteriores, y puso en valor la experiencia previa de ambas organizaciones al presentarse juntas en las elecciones autonómicas de 2022.

En la última cita electoral regional, celebrada anticipadamente el 13 de febrero de 2022, IU y Podemos pactaron presentarse conjuntamente, repartiéndose los primeros puestos de las listas provinciales: Podemos encabezó las candidaturas en Valladolid, León, Salamanca, Soria y Zamora, mientras IU lideró en Burgos, Ávila, Palencia y Segovia. Dicho acuerdo otorgó a Podemos cinco cabeceras y a IU cuatro, como recordó el propio Gascón, quien expresó su deseo de que la fórmula unitaria pueda reeditarse ahora, pero con IU liderando.

La nueva propuesta presentada por Izquierda Unida elimina la imposición de vetos y promueve la creación de un “frente amplio” en el que, además de Sumar y Verdes Equo, se integre la formación morada. Según el comunicado difundido por IU y recogido por Europa Press, este enfoque flexible en la negociación busca adaptarse a la realidad política y electoral de cada provincia y permitiría plasmar la representatividad real que cada partido tiene en el territorio autonómico.

Izquierda Unida comunicó que el llamado a Podemos se enmarca dentro de un proceso de construcción de alianzas que comenzó a inicios de octubre, momento en el que formalizó la coalición con Verdes Equo y Movimiento Sumar. Desde entonces, según puntualizó el medio Europa Press, IU ha mantenido el contacto con sectores sociales y otras organizaciones políticas de la izquierda castellano-leonesa, con el propósito de presentar “una candidatura común de la izquierda transformadora” en las elecciones de marzo.

El comunicado de IU también enfatizó que la ciudadanía demandaba que se prioricen los intereses de Castilla y León y que se incentive una alternativa de gobierno progresista en la región. A pocas jornadas de que venza el plazo legal para registrar las coaliciones, Izquierda Unida insistió en que sigue abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Podemos, reiterando que su objetivo es consolidar una oferta electoral unitaria que maximice las posibilidades de la izquierda en los comicios autonómicos.

Finalmente, Europa Press consignó que el marco propuesto para el reparto de provincias se ajustará a la representación que cada fuerza logró hasta el momento, y que IU ofrecerá flexibilidad en la discusión de los criterios económicos, aspectos centrales que buscan destrabar las diferencias mantenidas en las negociaciones previas. Esta nueva oferta constituye el intento más reciente por evitar la fractura del espacio a la izquierda del PSOE en Castilla y León ante una cita electoral considerada clave tanto por las organizaciones implicadas como por sus potenciales votantes.

