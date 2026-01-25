PNV afirma que su voto en Madrid dependerá de si se cumplen los acuerdos pero no harán "un Junts ni un Bildu"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que el voto de los diputados jeltzales en Madrid dependerá de si el Gobierno de Pedro Sánchez cumple los acuerdos pactados, aunque ha asegurado que no harán "un Junts", de oposición al Ejecutivo, ni "un Bildu, que dice a todo que sí".

En una entrevista publicada por El Correo, recogida por Europa Press, Esteban ha considerado que Sánchez ha cumplido "unas cuantas cosas del acuerdo de investidura, pero ciertamente no puede tener un aprobado porque ha rebasado el plazo del calendario que él mismo propuso" para su cumplimiento, que concluyó a final de 2025.

En todo caso, ha destacado que, mientras dure la legislatura, van a seguir intentando que se cumplan los compromisos, pese a que en la actualidad cree que hay una "situación de bloqueo" en la política estatal, "que no hay vías para que prospere una mínima legislación y que se hace imposible armar una mayoría regular en el Congreso". "Esto no casa muy bien con el sistema parlamentario, y forzar año y medio así va a ser complicado para todos. Pero nosotros, desde luego, mientras haya partido, lo jugaremos", ha asegurado.

El líder del PNV ha insistido en que no es posible que haya una moción de censura porque "ahí está el elefante en el garaje que es Vox y que la imposibilita de cualquier manera". Por ello, ha insistido en que está en manos del presidente disolver las Cortes y convocar elecciones o no. "Pero lo normal en estas condiciones no es agotarla, negarlo sería ridículo", ha apuntado.

Preguntado por si se han planteado alguna vez hacerse un Junts y romper con Pedro Sánchez, lo ha negado. "Ni nos hemos planteado hacer un Junts, que no es nuestro estilo, ni hacer un Bildu, que tampoco lo es. Bildu dice a todo que sí. Nosotros, ni una cosa ni la otra. Somos un partido responsable que intenta apoyar la estabilidad y la gobernabilidad. Y, a partir de ahí, adoptaremos nuestras decisiones en función del momento, la materia y el voto. El voto del PNV a cualquier cosa que presente el Gobierno no está asegurado y está condicionado a que se cumplan los acuerdos", ha advertido.

Una de las aspiraciones del PNV es el traspaso de la gestión de las pensiones. "No sé por qué tenemos que dar el brazo a torcer y darlo por perdido. El Gobierno vasco ha presentado hace meses toda la documentación. Hemos hecho los deberes", ha indicado. Sobre la transferencia de aeropuertos, ha señalado que se están discutiendo fórmulas y entiende "que no habrá oposición".

En cuanto a las conversaciones que mantienen PNV, EH Bildu y PSE-EE para intentar un acuerdo para trabajar un nuevo estatus o nuevo Estatuto, ha recordado que desde el primer día avisó de que "no es sencillo", aunque ha asegurado que todavía "no tira la toalla". "Pero no es fácil. Estamos en el momento nuclear y no tiene mucho sentido alargarlo más. En las próximas semanas, sabremos", ha reiterado.

Pase lo que pase, finalmente, ha insistido en que todos los trabajos que se han hecho hasta ahora en las negociaciones a tres, servirán para el futuro. "Los nuestros y los de los expertos", ha manifestado, en alusión al trabajo realizado en anteriores legislaturas en la ponencia de autogobierno.

Aitor Esteban ha reconocido que "un blindaje absoluto" de las competencias de Euskadi "es casi imposible". "Más allá del cepillado del Constitucional, en Cataluña se generó una jurisprudencia en la que si algo no está precisado en un Estatuto no se puede entender como incluido. Nuestro Estatuto está basado en lo contrario, y a futuro lo tiene que seguir estando, porque descansamos en la foralidad. Y la foralidad tienes que conjugarla en función de las circunstancias", ha reivindicado.

COALICIONES ESTABLES

Aitor Esteban ha defendido, además, que su partido es capaz "de mantener coaliciones estables y sólidas con el PSE y, a la vez, pactar Presupuestos con Podemos o el Ararteko con el PP". "Hay que hablar con todo el mundo, menos con quien no cree en la democracia", ha apostillado.

En este sentido, ha admitido que con el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, ha hablado "en varias ocasiones" e intenta "mantener un hilo de diálogo", pero con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha hablado.

"Llegará el momento de estar y hablar. Con el PP no he perdido el contacto. Ahora estamos en posiciones alejadas pero la conversación hay que tenerla siempre y normalizarla. Habría que preguntarles a ellos por qué su agresividad con el PNV, por ejemplo para sacarnos del Parlamento Europeo", ha manifestado.

ACUERDO PRESUPUESTARIO EN ÁLAVA

El presidente del EBB también ha aludido al pacto presupuestario alcanzado en Vitoria-Gasteiz entre el Gobierno municipal (formado por PSE-EE y PNV) y EH Bildu, para puntualizar que la alcaldesa socialista, Maider Etxebarria, "debería haber intentado algo más para cerrar ese acuerdo por otras vías, que ya se habían explorado en Gipuzkoa, en la Diputación de Álava (donde se acordó con Elkarrekin Podemos)".

"Pero Bildu estaba necesitado. Se había quedado fuera de todo y ha entregado su apoyo a cambio de casi nada. Pero, bien, perfecto, tenemos Presupuesto en Vitoria", ha añadido.

En todo caso, no teme que el PSE-EE esté explorando vías alternativas o que Pedro Sánchez se lo imponga. "No veo a Andueza en una estrategia de pactar con Bildu y marginarnos a nosotros. Estamos en un momento de estabilidad envidiable. La salud del pacto es muy buena", ha aseverado.

Aitor Esteban ha dicho que "Bildu no es centro" y no lo ha sido "en la vida". "El PNV es de los pocos que puede exhibir que es de centro en estos tiempos en que todo gira a los extremos. A veces, hacen el camaleón, se disfrazan, pero no pierdo el tiempo en distinguirme. Piden una lista nacional cuando hace dos años nos acusaban de ser lo mismo que Vox. Lo que le pasa a Bildu es que no sabe en qué carril ponerse porque su único objetivo es desbancar al PNV", ha destacado.

Por último, el líder jeltzale ha subrayado que le preocupa el 'rebrote violento' en Euskadi. "Aquí se ha inculcado generacionalmente a la gente una falta de respeto a las instituciones, un incivismo que está justificado si es a favor de lo nuestro. No puede ser. Quienes pueden controlarlo deben controlarlo porque los responsables de haberlo generado son ellos", ha asegurado, en clara alusión a EH Bildu, para remarcar que "siempre actúan jerárquicamente" porque "en eso son como un ejército".