Óscar Puente: "Si alguien no ha hecho bien su trabajo exigiremos responsabilidades. Y si soy yo, también"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que se exigirán responsabilidades a quien no haya hecho bien su trabajo, en relación con el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 45 personas, y ha añadido que, si fuera su caso, también las asumiría, si bien ha subrayado que "ahora no hay debate" sobre su dimisión.

"Para mí, los responsables son aquellos que por acción o por omisión hayan contribuido o agravado la causación del daño. Es mi criterio. Yo no puedo exigir responsabilidades a alguien que haya cumplido con su trabajo correctamente. Ahora, si observamos que alguien no ha hecho bien su trabajo, sea quien sea, exigiremos las responsabilidades. Y si soy yo, también", afirma Puente este domingo en una entrevista con 'El País', recogida por Europa Press, en la que promete "esclarecer los hechos y mejorar lo que haya que mejorar" para que la sociedad recupere la confianza en el tren.

Puente, que destaca que ha estado hablando "constantemente" con Sánchez durante esta semana, recuerda que el primer mensaje que recibió el domingo 18 de enero avisándole de la tragedia tuvo lugar a las 20.00 horas y que salió de su casa a las 20.30 horas. El ministro confiesa que no llegó a su domicilio hasta "el martes por la noche con la misma ropa".

"Recibí el mensaje [sobre el accidente] a las 20.00 el domingo y salí de mi casa a las 20.30. Me fui al centro de control [de circulación de Adif]. Y volví el martes por la noche con la misma ropa a mi casa. Según llego, se produce el accidente de Rodalies. Imagínense. Creí que estaba soñando. Y esa noche tampoco dormí. He dado ruedas de prensa de dos horas y entrevistas. No he tenido ni un minuto para pensar en mí mismo. Estoy preocupado por lo que tengo que resolver", ha confesado.

Preguntado por si el accidente fuera por la soldadura y, por tanto, responsabilidad de Adif, el ministro cuestiona hasta qué punto se puede elevar la responsabilidad hasta el nivel ministerial si todos los parámetros de control se han cumplido. "Yo creo que no tiene ningún sentido en este momento", apostilla.

"Estamos ahora mismo intentando averiguar qué es lo que ha pasado. Primero veamos si se confirma que es el carril el que se ha roto, o la soldadura. Ahí se podrá esclarecer qué tipo de responsabilidades hay, si es que las hubiera", ha explicado.

En este sentido, Puente recalca que está centrado en buscar soluciones y afirma que las guerras políticas se las deja a Feijóo. "A mí no me van a encontrar en su fango. Nunca. Lo más importante son las víctimas y sus familias. Y a continuación, volver a poner en marcha el servicio ferroviario a Andalucía. Ese es mi trabajo", ha comentado.

LA COMPARACIÓN CON MAZÓN ES "OFENSIVA"

En la entrevista, reconoce que le parece "ofensiva" la comparación con Carlos Mazón por su gestión de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y la que hizo el presidente de la Comunidad Valenciana frente a la dana.

"Nunca he querido entrar en la comparación con Mazón, pero me parece ofensiva. Ofensiva. Yo he estado en todo momento al frente de mis responsabilidades. A Mazón nadie le culpa de la dana. Si ha tenido que dimitir es porque no estuvo al frente del operativo y porque su actuación puede haber contribuido a generar más daño por no estar en su puesto. Yo estaba al frente de mis responsabilidades en todo momento", ha indicado.

Puente señala que él no estaba "escondido" y añade que ha dado "toda suerte de explicaciones", por lo que recalca que no encuentra ningún parecido con Mazón. "Si el listón es Mazón, yo estoy muy lejos", reitera.

AUMENTAR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO

Por otro lado, Puente niega "la mayor" de que no se escuche las denuncias de los maquinistas por posibles deficiencias en las vías y considera que las advertencias que realizan "tiene que ver con el confort de marcha y no con la seguridad".

"Las demandas de los maquinistas se atienden siempre. Otra cosa es que la corroboración objetiva de las incidencias que comunican confirme sus apreciaciones. En el tramo accidentado no hay ningún aviso relacionado ni con el incidente ni con la seguridad de la vía", detalla.

Asimismo, el ministro asegura que es probable que valoren si se debe aumentar el gasto en mantenimiento, "sobre todo en términos de confort", pero pide desvincular ese debate del accidente. "Si al final lo que hubiera es una mala soldadura o un defecto en el acero, que no ha sido observado en las pruebas objetivas de ultrasonidos, estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con el mantenimiento. Sería algo mucho más complejo", augura.

Por último, rechaza que el accidente tenga relación con el caso Koldo y afirma que trasladar eso a la política española "es muy pobre. "Así no resolveremos el problema", concluye.

