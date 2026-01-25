Espana agencias

El PSPV-PSOE anuncia su personación en la causa que investiga el audio de la dana manipulado

El PSPV-PSOE ha anunciado este domingo su personación en la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia) "que investiga la obtención y manipulación de un audio entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de emergencias 112" de la Generalitat Valenciana durante la dana del 29 de octubre de 2024.

Así lo ha indicado, en un comunicado, el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha explicado que los socialistas valencianos se personarán en calidad de acusación popular "para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades políticas y penales". "Queremos que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigor", ha remarcado.

El dirigente socialista ha manifestado que se está "ante un caso de extrema gravedad institucional y democrática" y ha exigido que "quienes accedieron a esa grabación deben responder ante la justicia". El PSPV ha solicitado la imputación de los dos altos cargos de la administración autonómica que accedieron a la grabación.

FINES PARTIDISTAS

Mascarell ha añadido que "no se trata de un enfrentamiento político, sino de defender que los mecanismos de emergencias y protección civil no puedan ser utilizados con fines partidistas". Así, ha destacado que "quienes accedieron a esa grabación y pudieran haber participado en su manipulación o difusión indebida, deben responder ante la justicia y ser imputados de forma clara y precisa".

El representante del PSPV-PSOE ha subrayado que "la protección de la verdad y de los protocolos de actuación de los servicios públicos es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática", al tiempo que ha resaltado que la personación de esta formación política en la citada causa busca "garantizar que se esclarezcan los hechos y se depuren todas las responsabilidades políticas y penales que se deriven del caso".

