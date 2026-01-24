Espana agencias

La AP-7 en Martorell (Barcelona) en dirección sur reabrirá un carril este sábado a las 14 horas

La autopista AP-7 a la altura de Martorell (Barcelona) en sentido sur reabrirá el carril izquierdo a partir de las 14 horas de este sábado, después del corte por seguridad que se produjo tras el derrumbe de un muro de contención de la vía, lo que provocó el choque de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona), ha informado el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel.

En declaraciones a los medios este viernes, Lamiel ha explicado que la elección del carril izquierdo se ha hecho después de que técnicos del Ministerio de Transportes evaluaran el estado de la vía y hayan concluido que es "perfectamente seguro".

"Se hará una segregación del carril con New Jersey, que es una medida de seguridad interesante para alinear los coches a la izquierda y que ningún coche se vaya a la derecha", ha explicado.

Ha añadido que la hora elegida es para evitar el pico más alto de la operación salida de este fin de semana y que el peaje de la C-32 seguirá siendo gratuito los próximos días para facilitar la movilidad alternativa.

La reapertura se ajustará a las medidas de seguridad de la vía y estará gestionada por el SCT, con el apoyo de la división de Trànsit de los Mossos d'Esquadra.

