Azcón pide el voto joven el próximo 8F para "seguir mejorando" Aragón: "Enseñaremos la puerta de salida a Sánchez"

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido el voto de los jóvenes el próximo 8 de febrero, porque el Partido Popular es "lo que va a seguir mejorando Aragón y España" y aunque será en los comicios generales cuando "echaremos a Pedro Sánchez, decidiendo quién preside Aragón le enseñaremos la puerta de salida".

Jorge Azcón ha participado este sábado en un encuentro con jóvenes, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, en un acto con centenares de asistentes enmarcado en la campaña electoral de cara a la cita con las urnas el próximo 8 de febrero.

Los dos líderes 'populares', que previamente al acto han protagonizado un paseo ciudadano por el centro de la capital aragonesa, han estado acompañados por la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, así como de consejeros del Ejecutivo autonómico y cargos del PP aragonés.

Frente al "desastre estrepitoso que significa la gestión del Gobierno socialista en España", Azcón ha presentado a la juventud, a la que ha reconocido que "tengan razones para estar cabreados", al PP como la alternativa para "seguir mejorando" Aragón y España.

"Nosotros no nos vamos corriendo cuando vienen los momentos de asumir la responsabilidad y estar en el gobierno", ha aseverado Azcón, en alusión al PSOE, además, "la gran diferencia es que nosotros --los 'populares' podemos contar lo que hemos hecho durante el tiempo que hemos tenido la responsabilidad y lo que queremos seguir haciendo".

"En estas elecciones votamos quién preside Aragón. No tenemos la suerte de volver a elegir a Natalia Chueca como alcaldesa de Zaragoza, ni tendríamos la suerte de echar a Pedro Sánchez en unas elecciones generales", ha esgrimido, para advertir: "En las elecciones generales echaremos a Pedro Sánchez y decidiendo quién preside Aragón le enseñaremos la puerta de salida".

ARAGÓN MIRA A MADRID

El también líder del PP en Aragón ha alertado de que "la democracia en España se está deteriorando poco a poco, sin que nos demos cuenta". Parece que no pasa nada porque el Parlamento tenga una mayoría distinta a la que tiene el Gobierno y puedes gobernar contra los que representan al pueblo. No pasa nada porque gobiernes sin presupuestos, no es necesario. No pasa nada porque pactes con los que quieren romper España. Sí que pasa", ha reflexionado Azcón.

Así, ha contrapuesto un modelo socialista que "poco a poco" está "destrozando" España con la gestión de la Comunidad de Madrid. "Cuando vemos que a Madrid van miles de personas a vivir, que Madrid significa prosperidad, progreso, que hay puestos de trabajo, que hay oportunidades, que hay ilusión, que hay futuro. Esto es fruto de muchos años de gobiernos de libertad, muchos años de gobiernos del Partido Popular".

La gestión del PP durante décadas en la Comunidad de Madrid la ha situado "a la cabeza de España" y "es lo que queremos para Aragón", ha manifestado Jorge Azcón, asegurando: "Aquí miramos mucho lo que pasa en Madrid".

PREOCUPACIONES DE LOS MÁS JÓVENES

El presidente autonómico ha lanzado un mensaje a los jóvenes: "Lo que hoy estamos haciendo, cambiar económicamente lo que significa Aragón para ponernos a la cabeza de España, está pensado especialmente para los jóvenes".

En este sentido, ha garantizado que los "miles de millones de euros" de inversión que ha logrado atraer Aragón se extienden "como una mancha de aceite" a otros ámbitos y generarán puestos de trabajo en áreas como la tecnología, la automoción o la logística, además de empleo para abogados, carpinteros o electricistas. "Cuando la economía crece, no crece para unos pocos, crece para todos", ha sentenciado.

Por otro lado, se ha comprometido a trabajar en posibilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. No obstante, se ha felicitado por el cambio en las políticas de vivienda desde que el PP llegó al Gobierno.

"A los socialistas se les llena la boca hablando de vivienda, pero cuando llega la hora de la verdad, ocho años de socialismo en Aragón significaron 86 viviendas", mientras que dos años y medio con el PP al frente de la comunidad autónoma "significan 3.000 viviendas que estamos construyendo", ha cifrado, agregando que no será una ley la que permita a los jóvenes acceder a una vivienda, sino la construcción de ellas.

EMPRENDIMIENTO E IMPUESTOS

Igualmente, Jorge Azcón ha mostrado su apuesta por "poner alfombra roja" a quien quiera dar un paso adelante en Aragón, al que esté dispuesto a crear, a sumar, a emprender, a contratar a gente, puesto que ya "hay muchas trabas para los autónomos, para la gente que quiere emprender. Nosotros queremos que tengan libertad".

"No solo queremos atraer grandes inversiones, sino que avancemos todos, que se creen puestos de trabajo", aludiendo a iniciativas impulsadas para apoya al pequeño comercio, como la cuota cero para los autónomos y el programa 'Volveremos'.

Al hilo de este tema, Jorge Azcón ha subrayado: "Pagamos muchísimos impuestos". Sin embargo, ha argumentado que "bajan cuando crece la economía" y ha observado que reducir los gravámenes es lo que atrae inversión: "Solamente las comunidades autónomas que son conscientes de que bajarlos ayuda a que vengan más inversiones son las que mejoran".

Por contra, aquellas donde el socialismo ha gobernado "durante años y años", mirando hacia Andalucía o Cataluña como ejemplos, son las que "cada vez tienen menos prosperidad, menos progreso y menos riqueza para su gente". En Aragón, ha dicho Azcón, "queremos bajar los impuestos para que la economía crezca. Esta es la fórmula que funciona en Madrid y esta es la fórmula que queremos aplicar aquí".

FORMACIÓN

En lo que respecta a las oportunidades formativas en Aragón, el candidato del PP ha apelado de nuevo a la libertad: "La gente tiene que estudiar lo que le apasione. Quien quiere ir a la universidad va y quien quiere va a la Formación Profesional. Lo importante es que tengan libertad para poder elegir, posibilidades y oportunidades".

Respecto a la FP, Azcón ha pronosticado un "crecimiento sin precedentes", especialmente ligada a ramas tecnológicas y de construcción. "En los próximos años, en Aragón vamos a necesitar gente que sepa de electricidad, de energía, de agua, como no hemos necesitado en ninguno de los años de nuestra historia reciente".

En lo relativo a la universidad, el líder 'popular' ha puesto el foco en el Grado en Medicina. "Hay mucha gente que quiere estudiar medicina y no puede, pero los que de verdad estamos preocupados somos el Gobierno de Aragón, porque buscamos médicos para que vayan a los centros de salud y no los encontramos".

Ante esta problemática, que "lleva años ocurriendo", desde que el PP está al frente del Gobierno de Aragón se han incrementado las plazas en la Universidad de Zaragoza, tanto en el campus de la capital aragonesa como en el de Huesca, haciendo posible estudiar el grado completo, ya que antes solo podían cursar los dos primeros, ha recordado.

Además, "el año que viene abrimos una Facultad de Medicina en Teruel. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a abrir una Facultad de Medicina en Teruel?", ha celebrado, apostillando que el impulso a estos estudios se extiende a la Universidad San Jorge --privada--, "colaborando con ellos para que puedan ofrecer cien plazas más" de medicina.

Con el PP "hemos pasado de que haya 245 chicos que puedan estudiar medicina a 410 que habrá el año que viene". Este hito "va a ser bueno para nuestros futuros médicos, pero sobre todo va a ser extraordinariamente bueno para nuestro sistema sanitario", ha concluido.